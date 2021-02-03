Velvet: Sofistike ve şık

Kadife kumaşlarla tasarlanmış giysiler, yumuşacık dokunma hissi ve romantik çekiciliğiyle hemen hemen herkesi sevdiği parçalardır. 2021 sezonunda günlük yaşamda daha farklı ve feminen görünmek için, bu tasarımlara dolabınızda biraz daha fazla yer verebilirsiniz. Yeni moda sezonunda kadife kumaşlarla tasarlanmış giysileri abiye ya da ev stili modellerin yanı sıra kadife tulum, elbise, pantolon, tayt ve dış giyim ürünlerinde de görmek mümkün. 2021 trendleri arasında en seveceğiniz tasarımların kadife kumaşlarla hazırlanmış modellerden olacağına şimdiden emin olabilirsiniz.

Kadifeye En Yakışan Renkler

Kırmızı, mor, zümrüt yeşili, bordo gibi çarpıcı tonlar, kadife kıyafetlerin en yakıştığı renklerden... Cilt renginiz beyaz, açık kumral ya da buğday gibi açık renkli tonlardaysa, bu renkler tam size göre... Özellikle kırmızı ve bordo renklerin esmer tenliler için de çok uygun olduğunu söyleyebilirim. Kadife pantolon, tayt ya da elbiseleri, deri ayakkabı, bot ve çizmelerle tamamlayabilirsiniz. Abiye olarak giyeceğiniz elbiseleri, taşlı ve topuklu önü açık sandaletlerle kombin yapabilirsiniz. Dore ve lame gibi parlak yüzeyli ayakkabı, çanta ve kemerler, bu tip kadife ürünlerin en şık tamamlayıcı stillerinden birkaçı. Hem gündüz hem de gece stilinde pratik bir biçimde kombin yapmanızı sağlayacak bu aksesuarları da gardırobunuzdan eksik etmeyin.

Dış Giyimde Orijinal Görünümler

Bomber mont, spor ceket ya da blazer modellerini bile kadife kumaşlardan seçebilirsiniz. Tek bir parçayı öne çıkararak stilinizde fark yaratacak ışıltılı bir görünüm elde etmeniz, bu şekilde çok kolay olacaktır. Kadife ceket modellerini içine dantel body, bralet ya da büstiyer gibi tamamlayıcı ürünler kullanarak bu kombinleri çarpıcı silüetlere dönüştürebilirsiniz. Üstelik günün tamamında bu zarif stilinizle bakışları üstünüzde toplayabilirsiniz. Sosyal yaşamınızda arkadaşlarla buluşmalarda size zarif bir görünüm kazandıran bu formlar, ayrıca akşam dahil olacağınız kutlama ve partilerde de size eşlik edebilir. Deri pantolonları, mini deri etekleri ve deri şort çeşitlerini, bu stili tamamlayıcı alt grup ürünler olarak değerlendirebilirsiniz.

Kadife Ayakkabıları Denemeyi Unutmayın!

Zamansız duruşuyla tıpkı ekose ve puantiyeli kumaşlar gibi yeri her zaman hazır olan kadifeler, sadece giyim parçalarında değil ayakkabılarda da çok şık görünümler sunar. Hem abiye hem de günlük olarak tercih edebileceğiniz ayakkabı, bot ve çizmelerde, kadife seçeneklerini göz ardı etmeyin derim. Sıradanlıktan uzak bir stil için, kolayca tarzınızı dönüştürecek olan parçaları bu gruptan tercih edebilirsiniz. Kadife ayakkabıların en özel yanlarından biri de renk tercihlerinin çok fazla olması... Klasik siyah, lacivert, taba gibi renk tonlarını yanı sıra ayakkabılarda şeker pembe, bebek mavi gibi pastel renk tonlarını da seçebilmeye izin vermesi, kadifenin esnek kullanım avantajlarından yalnızca biri.

Kadife Tulumların Çarpıcı Güzelliği

Casual ya da abiye fark etmez; tulum her zaman özel bir parçadır. Üstelik kadife kumaşla tasarlandığında, gözlerinizi bu güzellikten alamazsınız. Tam boy pantolon ya da şort formunda kadife tulumları, günün farklı saatlerinde ve farklı sosyal konseptlerde değerlendirebilirsiniz. Gece için şık bir clutch ve sandaletlerle ya da gündüz için deri bot ve ayakkabılarla çarpıcı bir görünüm elde edebilirsiniz. Kadife kumaş bazen tamamen esnemeyen materyalden bazen de içerisinde elastan materyalin de bulunduğu dokulardan oluşur. Esnek kadife kumaşlar, vücudu tamamen saran elbise, pantolon, body gibi ürünlerde, esnek olmayan kumaşlar ise daha çok dış giyim ürünlerinde tercih edilir. Bazı pantolon ve elbise modellerinde de yine esnek olmayan kadifeleri görmek mümkündür. İnce ve vücudu tamamen saran kadifeler, tulumlarda pek tercih edilmez. Bunun yerine dökümlü, ince ama vücudun içinde rahatça hareket edebileceği tasarımlar, tulumların şıklığını da öne çıkarmaya katkı sağlar. Tek parça olması sebebiyle tulumlar, gardıropların kurtarıcı parçaları arasında yer alır.

Kadifeleri iç giyim ürünlerinde de sıklıkla görebiliriz. Yumuşaklığı ve parlaklığı nedeniyle bu kumaşlar, iç giyimde de fazlasıyla tercih edilen materyallerdir. Danteller ve satenlerin de eşlik ettiği kadife iç giyim ürünleriyle, bu özgüven verici stile bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Sevgiler

Filiz HAS

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