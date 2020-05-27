Yaşasın Çiçek Egemenliği!

Gelecek planlarımız, içinde bulunduğumuz karantina günlerinde belirsizliğini korumaya devam etse de kalbimizde yeşeren umut bir yandan her şeyi güzelleştiriyor. 2020-2021 kış sezonunun defileleri yavaş yavaş görücüye çıkmaya başladı bile... Geçen yıl modayı en yüksek perdeden hakimiyeti altına alan birçok desen, renk ve model, önümüzdeki sezon geri çekiliyor... Bunun tam tersi, önceki birkaç sezon listedeki yerini koruyan birçok desen de önümüzdeki sonbahar ve kış sezonunda yine gardıroplarımızdaki varlığını sürdürüyor. Çiçekler, önümüzdeki sezonun en belirgin deseni olacak diyebilirim... Öyle ki, iç giyimden dış giyime varan geniş bir skalada, rengarenk çiçeklerin büyülü dünyasına balıklama dalışa geçiyoruz. O halde, neleri gardırop detoksu ile yeni sezona götürmeyeceğimize ya da yenilikleri hangi desen ve renklerden yana tercih edeceğimize bir bakalım:

Çiçek desenleri, bu sezon kabarık şişme montlar da dahil olmak üzere birçok dış giyim ürününü süslüyor. Zarif kadın silüetine en çok yakışan desenlerden biri olan floral baskılar, tropik çizgileri de stiline katarak şıklık dozu yüksek masalsı bir dünyaya sizi davet ediyor. Eğlenceli, şık ve bir o kadar renkli mont modellerine, çiçek desenli kabanlar, palto ve hırka seçenekleri eşlik ediyor. Sportif giyimin kült parçalarından olan sweatshirt modelleri de floral desenlerin cıvıldayan neşesinden faydalanıyor. Renkli, canlı ve gösterişli renk cümbüşünün hakimiyetinde, elegan tavrını koruyan çiçek desenleri, zaman içinde sıkıcı olmaktan uzak ferahlatıcı bir dokunuşla hayatımıza dahil oluyor.

Kalın palto ve kabarık montların yanı sıra sezonluk tarzıyla ilkbahar ve sonbahar geçiş mevsimlerinin kurtarıcı dış giyim parçalarından olan bomber montlar, çiçek desenlerini en iyi şekilde taşıyan modellerin başında geliyor. Düz zemin üzerinde serpiştirilmiş çiçekler, bohem stili yansıtan çiçek formları ve daha birçok deseni, bu sezon bomber ceketlerde de bolca göreceğiz. Ayrıca çanta ve ayakkabı gibi aksesuarlarda da çiçeklerden ilham alan tasarımların gücü hakimiyetini hissettiriyor. Kendinizi neşeli ve dinamik bir sonbahar kış sezonuna şimdiden hazırlamaya başlayın...

2020/2021 Sonbahar-Kış sezonunda, klasik giyimde lacivert, bej, gri ve haki gibi renkler güçlü bir stil vurgusu yapıyor. Sportif giyimde, turuncu, mor tonları, fuşya, mint ve bej renkleri dikkat çekiyor. Çiçek desenlerinin romantik tarzını güçlendiren canlı renk tonları, hem casual stilde hem de farklı konseptlerde rahatlıkla kombin yapabilmeyi kolaylaştırıyor. Cilt ve saç renginizi de işin içine katarak kendiniz için en doğru renk skalasını ancak kendiniz oluşturabilirsiniz.

Örgüler de önümüzdeki sezon yine çok revaçta olan modeller arasında göze çarpıyor... Büyük desenli ve kalın örgü kazaklar, hırkalar ve trikolar, sıcacık olmanın en şık halini yansıtıyor. Kemerlere yatırım yapmaya devam edelim derim; zira önümüzdeki sezon hırka ve kazaklar yine fazlasıyla hacimle ve geniş kalıplarla tasarlanıyor. Kemerler, hırka, kazak ve paltoların üzerinde kullanılmaya devam ediyor... Hazır yaz sezonunun başlarında olduğumuz şu günlerde, zamansız aksesuarlar olan kemerleri gardırobunuza dahil etmeyi unutmayın.

Hayvan baskılı kumaşlar bu sezon ön planda görünmüyor... Elbette zamansız klasik desenler arasında olan leopar baskılar, bu işin dışında ayrıcalıklı kumaşlar olarak her zaman kullanıcı buluyor... Geçen sezon oldukça hit desenler arasında değerlendirilen Cow-print desenler yerini bolca çiçek ve tropik desenlere bırakıyor... İçimizin şu günlerde umutlanmaya ve çiçek misali açılmaya çok ihtiyacı var... O halde yaşasın çiçek egemenliği!

Sevgilerimle

Filiz HAS

Moda ve İçerik Editörü

Stil ve Alışveriş Danışmanı

Instagram: @me.filizhas

Blog: https://decocosh.blogspot.com/