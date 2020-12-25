Kovid-19 stresi diş sıkma, çene ve eklem hastalıklarını artırdı!

Koronavirüs pandemisinin neden olduğu stres ve kaygı pek çok insanın sağlığını riske atmaktadır. Kişilerin gündelik yaşamlarında oluşan değişiklikler, gündelik stresin artması gibi durumlar diş sıkmayı ya da gıcırdatmayı artıran ya da başlatan etkenlerdendir.

Diş sıkma hastalığı olarak bilinen BRUKSİZM (diş gıcırdatma ve sıkma), genellikle uyku sırasında gerçekleşen dişlerin istem dışı ve güçlü bir şekilde sıkılmasıdır. Bu tür rahatsızlıkları olan kişilerde uyku bozukluğu, yorgun uyanma, baş ve boyun ağrıları gibi belirtilerin görülebildiğini ve bu kişiler de sabah uyandıklarında çiğneme kaslarında ve dişlerinde ağrılar hissedebilir.

Koronavirüs ile artan stres diş sıkmaya neden olabilir veya var olan durumu ağırlaştırabilir. Günümüzde eklem rahatsızlıklarının en önemli sebebi diş gıcırdatma olarak bilinen ve çene eklemine zarar veren bruksizmdir. Stres, bruksizmin hem oluş nedeni hem de olayın şiddetini artıran en önemli faktördür. Bruksizmi olan kişiler, uyanıkken (uyanık bruksizm) veya uyku esnasında (uyku bruksizmi) bilinçsizce dişlerini sıkabilirler. Ancak gün içerisinde farkındalık daha yüksek olduğu için kişi bu durumun etkilerinden kaçınabilir.

Bruksizm çene kaslarının diş sıkmayla daha uzun süre kasılı kalması hipertrofik kaslara ve eklem rahatsızlıklarına neden olur. Bireyler sabah kalktıklarında yorgunluk hissi, ilk etapta yüz, kulak ve baş boyun bölgesi ağrılarıyla, ileri dönemde ise çeneyi açmada sınırlılık, kilitlenme, dişlerde sallanma veya diş kırıkları, eklem sesleri gibi sonuçlarla karşılaşabilirler.

Diş gıcırdatmaya bağlı çene ekleminde oluşan ağrılar nörolojik ya da kulak burun boğaz ağrılarıyla karıştırılabilirler. Böyle bir durumda, çene cerrahisi uzmanına danışılması gerekir. Bruksizm de dişler üzerine gelen basınç, normal çiğneme sırasındaki basıncın yaklaşık olarak üç katı değerindedir. Bu durum dişlerin etrafındaki kemiklerde, çene ekleminde hasara, diş boylarında aşınmaya bağlı olarak kısalmaya, kole bölgesinde kırıklara sebep olabilir. Daha ilerleyen vakalarda ağzı açamama, çene kitlenmesi gibi rahatsızlıklar da yaşanabilir ve eklem rahatsızlıkları baş gösterir.

Bunun sonucunda çenede, boyun, baş bölgesinde, kulakta ağrı çiğnemede zorluk görülebilir. Ağrı eklemle olan komşuluktan kaynaklanmakta olup kulağın kendisine ait bir hastalık söz konusu olmadan kulak şikayetleri görülebilir. Daha ilerlemiş olgularda ağız açıklığında kısıtlılıkla da karşılaşabilmekteyiz.

Bruksizm tedavisinde sadece tek bir tedavi yeterli değildir. Tedavide çiğneme kası olan massetere botoks uygulanarak kasın kontraksiyonu ve böylece ekleme binen yükün azaltılması hedeflenir ve bruksizm kaynaklı olarak çene eklem bölgesi rahatsızlıklarında eklem plağı, tens, laser uygulaması veya artrosentez gibi uygulanır.

Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Fulya Üçem

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