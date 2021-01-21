65 yaş ve üzeri kişilere pandemide sağlıklı kalma önerileri

Hareketsiz kalınmamalı Özellikle COVID-19 nedeniyle uzun süredir evde olan 65 yaş ve üzerinde olanların ev içindeki hareket yetersizliğine bağlı olarak dolaşım ve solunum sistemi olumsuz etkilenebilir. Bu kapsamda da 65 yaş ve üzerinde olanlar sokağa çıktıkları zaman aralığında yokuş olmayan düz bir yolda ortalama yarım saat yürüyüş yapmalı. Halsizlik, nefes darlığı gibi yürüyüşe bağlı herhangi bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda yürüyüş bitirilmeli. Yürüyüş esneme hareketiyle sonlandırılmalı.