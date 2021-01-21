• 21 Ocak 2021 - 10:06 • Son Güncelleme:
65 yaş ve üzeri kişilere pandemide sağlıklı kalma önerileri
65 yaş üstü insanlar uzun zamandır pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle evden dışarı çıkamıyor. Bu durumun 65 yaş üzeri kişilerin hareketsiz olmasına ve buna bağlı olarak da kilo almasına sebep olduğunu dile getiren Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “COVID-19 özellikle kronik hastalığı olanlarda ve yaşlılarda maalesef daha ağır seyrediyor. Buna bağlı iyileşme süresi de daha uzun oluyor.'' diyerek 65 yaş ve üzeri kişiler için pandemi sürecinde sağlıklı kalma önerilerinde bulundu.
• 21 Ocak 2021 - 10:06 • Son Güncelleme:
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Kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş ve üzeri kişilerin bu süreçte kilo almamak için ellerinden geleni yapmaları gerekiyor. Evlerde kalmanın ortaya çıkardığı yoğun hamur işi tüketimi çok tehlikeli. Mümkün olduğunca kalori açısından düşük, yağsız, karbonhidrattan fakir Akdeniz mutfağı tercih edilmeli.
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Ev izolasyonu nedeniyle günlük enerji tüketimi azalır ve özellikle ileri yaştaki bireylerde yağsız vücut kütlesi azalıp, vücutta yağ oranı artar. Ayrıca evde geçirilen zaman diliminde uzun süreli televizyon izlenmesi, bilgisayar veya akıllı telefon ile internete bağlanılması esnasında yüksek kalorili besinlerin tüketilmesi de kilo artışına neden olabilir.
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Yemek porsiyonları küçültülmeli, beslenmede sebze-meyve ve bakliyat tüketimi artırılmalı
Obezitenin diyabet, hipertansiyon, inme, kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, insülin direnci, kolon, böbrek gibi çeşitli kanserler, eklemlerde kireçlenme, kısırlık, polikistik over sendromu, uyku apnesi, depresyon, safra kesesi taşı oluşumu, gastroözofagiyal reflü ve karaciğerde yağlanma gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.
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Hareketsiz kalınmamalı
Özellikle COVID-19 nedeniyle uzun süredir evde olan 65 yaş ve üzerinde olanların ev içindeki hareket yetersizliğine bağlı olarak dolaşım ve solunum sistemi olumsuz etkilenebilir. Bu kapsamda da 65 yaş ve üzerinde olanlar sokağa çıktıkları zaman aralığında yokuş olmayan düz bir yolda ortalama yarım saat yürüyüş yapmalı. Halsizlik, nefes darlığı gibi yürüyüşe bağlı herhangi bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda yürüyüş bitirilmeli. Yürüyüş esneme hareketiyle sonlandırılmalı.
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Sosyalleşmek ve moral desteği sağlamak için aile üyeleri ve arkadaşlar ile akıllı telefon veya bilgisayar aracılığı ile görüntülü görüşmeler yapın. Dengeli beslenmeye önem verin, kilo artışına yol açabilecek yüksek kalorili besinler (tatlılar, şekerlemeler, kızartmalar vb.) yerine taze sebze ve meyve tüketimini arttırın.
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