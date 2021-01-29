A'dan Z'ye dünyadaki en sağlıklı ve faydaları kanıtlanmış 50 süper yiyecek

47. Patates Patates potasyum ile yüklüdür ve C vitamini de dahil olmak üzere ihtiyacınız olan hemen hemen her besini içerir. Ayrıca sizi uzun süre tok tutar. Yapılan bir çalışma, 38 yiyeceği analiz etti ve haşlanmış patateslerin açık ara en fazla doyurucu olduğunu kanıtladı.