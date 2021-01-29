• 29 Ocak 2021 - 10:04 • Son Güncelleme:
A'dan Z'ye dünyadaki en sağlıklı ve faydaları kanıtlanmış 50 süper yiyecek
Günümüzde hastalıkların artmasıyla birlikte sağlıklı beslenmenin önemi daha da çok artmıştır. Tabağınızı meyve, sebze ve kaliteli protein yüklü yiyeceklerle doldurarak, renkli ve çok yönlü beslenebilirsiniz. Ancak nereden başlayacağınızı ve hangi yiyecekleri mutlaka beslenmenize ekleyeceğinizi bilmiyorsanız haberimizi okumaya devam edin. Sizin için A'dan Z'ye dünyadaki en sağlıklı ve faydaları kanıtlanmış yiyecekleri bir araya getirdik. İşte bilimsel olarak kanıtlanmış, 'süper sağlıklı' olarak adlandırılan 50 yiyecek...
• 29 Ocak 2021 - 10:04 • Son Güncelleme:
1
MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
1-6: Meyveler
Meyveler dünyanın en popüler sağlıklı yiyecekleri arasındadır. Bu harika besleyici ve hazırlık gerektirmeyen meyveleri beslenmenize dahil etmeyi unutmayın. Peki, hangi meyveleri mutlaka yemelisiniz?
3
7
9
11
13
14
11-15: Kuruyemiş ve tohumlar
Kuruyemişler yağ ve kalori bakımından yüksek olmasına rağmen, kilo vermenize yardımcı olabilir. Ayrıca magnezyum ve E vitamini de dahil olmak üzere pek çok insanın yeterince almadığı önemli besinlerle doludur. Ve çok doyurucudur, beslenmenize hazırlık yapmadan kolayca ekleyebilirsiniz.
15
21
23
25
27
29
31
32
26-31: Balık ve deniz ürünleri
Balıklar ve diğer deniz ürünleri sağlığımız açısından çok besleyicidir. Çoğu insanda eksik olduğu bilinen omega-3 yağ asiti ve iyot açısından zengindirler. Araştırmalar, özellikle balık olmak üzere deniz ürünü yiyen kişilerin, daha uzun yaşama eğiliminde olduklarını ve kalp hastalığı, bunama, depresyon gibi birçok hastalık riskinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Peki, en sağlıklı balık ve deniz ürünleri nelerdir?
33
35
39
41
43
45
47
49
50
40. Fıstık
Yer fıstığı (gerçek bir kuruyemiş değildir) inanılmaz derecede lezzetlidir. Besin maddeleri ve antioksidan bakımından yüksektir. Birkaç çalışma, yer fıstığının kilo vermenize yardımcı olabileceğini göstermektedir Ancak, kalorisi çok yüksek olduğu için özellikle fıstık ezmesini tüketirken miktarına dikkat edin.
51
41-43: Süt ürünleri
Eğer süt ürünlerine karşı bir alerjiniz yoksa, tüketebileceğiniz en sağlıklı besin türleri arasında yer alır. Özellikle tam yağlı süt ürünleri araştırmalar bakımından kanıtlanmıştır. Araştırma, en çok tam yağlı süt tüketenlerin obezite ve tip 2 diyabet riskinin daha düşük olduğu olduğunu göstermiştir. Özellikle sağlıklı otla beslenen bir ineğin sütü konjuge linoleik asit (CLA) ve K2 vitamini gibi bazı biyoaktif yağ asitlerinde daha yüksektir.
53
55
57
59
61
62