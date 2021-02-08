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• 08 Şubat 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:

Alkol ve sigaranın verdiği zararı en aza indiriyor! Mutlaka...

Sigara ve alkol tüketimi, serbest oksijen radikallerinin düzeyinin artmasına neden olur. Serbest radikallerin fazla üretimi de doku hasarı ve hücre ölümü ile sonuçlanan oksidatif stresi artırır. Bu yıkıcı etkilerin sonucu olarak ise birçok kronik ve ölümcül hastalık gelişir. Peki, bu konuda farkındalığa sahip olmasına rağmen sigara veya alkol bağımlılığından vazgeçemeyenler zararı mümkün olduğunca aza indirgemek için hangi besinleri tüketmeliler? Bu besinler, sigara ve alkolün zararlarını nasıl temizliyor? Muhteşem etkilere sahip 10 besini, Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak sıraladı

• 08 Şubat 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:
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Sigara ve alkol tüketenler bol sebze ve meyve yiyerek serbest radikallerle savaşan antioksidanlardan zengin beslenmeli. Aynı zamanda alkol, vitamin ve mineral emilimini olumsuz etkiler. Özellikle B grubu vitaminlerinin eksikliği sıkça görülür. Bu nedenle yulaf, tam buğday ekmeği gibi B1 vitamini; ceviz, keten tohumu, tahin gibi B6 vitamini; et, süt, peynir gibi B12 vitamini kaynaklarına da yer verilmeli. İşte alkol ve sigaranın zararlarına karşı tüketilmesi gereken besinler...

21.Kivi

1.Kivi

Günlük C vitamini gereksinimi yetişkin erkeklerde 90 mg, kadınlarda ise 75 mg’dır. Sigara içenlerde ihtiyaç artığı için 35 mg ek yapılmalıdır.

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Kivi tam bir C vitamini deposu olmasıyla (1 orta boy=60 mg C vitamini) sigara içenlerin bu ihtiyacını karşılamaları için birebirdir.

42.Koyu renkli üzümler

2.Koyu renkli üzümler

Sigara tüketimi ve kalp hastalıkları arasında güçlü bir ilişki vardır.

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Koyu renkli üzümlerde bulunan resveratrol ise güçlü bir kalp-damar sistemi koruyucusudur.

63.Kayısı

3.Kayısı

Antioksidan özellik gösteren likopen, beta karoten, A, E vitamini içeriğiyle sigara ve alkolün neden olduğu oksidatif stres ile savaşır.

74.Bal kabağı

4.Bal kabağı

Antioksidan özellik gösteren A, C, E vitaminlerinden zengindir.

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Lutein ve zeaksantin karotenoidlerinden zengin içeriğiyle tam bir antioksidan deposu olan bal kabağı, alkol ve sigaranın zararlı etkilerinden vücudu korur.

95.Soğan

5.Soğan

Önemli antioksidanlardan flavanoidler (antosiyaninler ve kuarsetin) ve alkil/alkalen sistein sülfoksitler bakımından oldukça zengin bir sebzedir.

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Bu sayede sigara ve alkolün neden olabileceği kronik hastalıklardan korunmaya yardımcı olur.

116.Enginar

6.Enginar

İçeriğindeki ciarin adlı madde sayesinde alkolün karaciğer üzerinde yarattığı tahribattan karaciğeri korumaya yardımcı olur.

127.Keçiboynuzu

7.Keçiboynuzu

Akciğeri temizleyerek sigaranın akciğerler üzerindeki zararlı etkisini azaltır.

138.Zencefil

8.Zencefil

Akciğerlerin nikotinden temizlenmesini sağlar ve aynı zamanda sigara içme isteğini azaltır.

149.Zerdeçal

9.Zerdeçal

İçeriğindeki kurkumin karaciğeri alkolün verdiği hasara karşı korur.

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