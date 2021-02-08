Alkol ve sigaranın verdiği zararı en aza indiriyor! Mutlaka...

Sigara ve alkol tüketenler bol sebze ve meyve yiyerek serbest radikallerle savaşan antioksidanlardan zengin beslenmeli. Aynı zamanda alkol, vitamin ve mineral emilimini olumsuz etkiler. Özellikle B grubu vitaminlerinin eksikliği sıkça görülür. Bu nedenle yulaf, tam buğday ekmeği gibi B1 vitamini; ceviz, keten tohumu, tahin gibi B6 vitamini; et, süt, peynir gibi B12 vitamini kaynaklarına da yer verilmeli. İşte alkol ve sigaranın zararlarına karşı tüketilmesi gereken besinler...