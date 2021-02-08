• 08 Şubat 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:
Alkol ve sigaranın verdiği zararı en aza indiriyor! Mutlaka...
Sigara ve alkol tüketimi, serbest oksijen radikallerinin düzeyinin artmasına neden olur. Serbest radikallerin fazla üretimi de doku hasarı ve hücre ölümü ile sonuçlanan oksidatif stresi artırır. Bu yıkıcı etkilerin sonucu olarak ise birçok kronik ve ölümcül hastalık gelişir. Peki, bu konuda farkındalığa sahip olmasına rağmen sigara veya alkol bağımlılığından vazgeçemeyenler zararı mümkün olduğunca aza indirgemek için hangi besinleri tüketmeliler? Bu besinler, sigara ve alkolün zararlarını nasıl temizliyor? Muhteşem etkilere sahip 10 besini, Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak sıraladı
• 08 Şubat 2021 - 13:33 • Son Güncelleme:
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