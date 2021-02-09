Arı zehri karaciğer ve meme kanserlerine karşı koruyor!

Bizim amacımız da ayrıştırarak çalışma yapmak ve hangi proteinin hangi kanseri durdurduğunu elde etmek. Bu sadece bizim çalışmalarımızla değil tüm bilim insanlarının çalışmalarıyla ortaya çıkacak. Kesin olarak böyledir diyemeyiz ama literatür de bizi destekliyor.