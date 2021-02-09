DHA
• 09 Şubat 2021 - 12:57 • Son Güncelleme:
Arı zehri karaciğer ve meme kanserlerine karşı koruyor!
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, yaptığı araştırmalar sonucu arıların zehrinin, meme ile karaciğer kanseri hücrelerinin büyümesini durdurduğunu belirtti. Hayvan ve insan deneyleriyle, arı zehrinin insan sağlığına faydaları üzerine daha kapsamlı incelemeler yapmayı hedefleyen Prof. Dr. Kolaylı, "Dünyada da arı zehri konusunda çalışmalar hızlanmış durumda. Gelecekte arı zehri, önemli bir potansiyel. Belki de kanser ilacı olabilir" dedi.
DHA
• 09 Şubat 2021 - 12:57 • Son Güncelleme:
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KTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı görevlisi Dr. Selcen Çelik Uzuner, arı zehrinin, hangi amaçlarla kullanabileceğin yanı sıra hangi hastalıklarda da etkili olduğunu ortaya koymak için başlattıkları bilimsel araştırma çalışmalarında önemli sonuçlar elde etti.
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Prof. Dr. Kolaylı, araştırmaları sonucu; arı zehrinin, kanser hücrelerinin büyümesini anlamlı derecede durdurarak, hücre ölümüne sürüklediğini gördüklerini açıkladı. Gelecekte arı zehrine daha çok ilgi olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Kolaylı, arıcılara seslenerek, arı zehrinin toplanıp eksi 20 derecede kurutarak saklanmasını önerdi.
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Meme kanseri hücresinde daha etkili
Alternatif tedavi yöntemi olarak kabul edilen apiterapide kullanılan arı zehrinin 1 gram altından bile değerli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kolaylı, arı zehrinin tıbbi açıdan önemli bir potansiyeli olduğunu aktardı. Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, "Bu çalışmayı sadece hücre kültürü üzerinde yaptık.
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Bunun devamında hayvan deneyleri, insan ve klinik çalışmalar var. Çalışmayı, sağlıklı hücreye kıyaslayarak 2 kanser hücresi üzerinde yaptık ve metastatik meme kanseri ve karaciğer kanseri çalıştık. Metastatik meme kanserinde arı zehrinin çok daha etkili olduğunu gördük. Başka kanser hücrelerinde de denenmesi ve çalışılması gerekiyor" diye konuştu.
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Belki de kanser ilacı olabilir
Arı zehri karışımında önemli proteinler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kolaylı, yaptıkları çalışmanın arı zehrinin faydalarını anlamada bir başlangıç adımı olduğunu anlattı. Prof. Dr. Kolaylı, "Bunlardan bir tanesi melitin denilen bir protein. Literatürle melitin üzerine yapılmış çok çalışmalar var.
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'Arıcılar arı zehrini toplasın'
Arı zehri çok değerli bir doğal ürün. Eğer alerjiniz yoksa bırakın arılar sizi soksun diyen Prof. Dr. Kolaylı, "Antiinflamatuar, bağışıklığı güçlendirdiği, nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz Alzheimer, Parkinson, Multiple Skleroz (MS) hastalıklarında sinir sistemini uyarıp harekete geçiren özelliği olduğu için arı zehri çok kıymetli.
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