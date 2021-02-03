Aşklar sınavdan geçiyor! İşte pandemide aşkı korumanın 9 yolu

1. Sorunlarınızı çözmek için duygularınızı ifade edin ve empati kurun Ev içerisinde sorunlara nasıl yaklaştığınız çok önemli. Çiftler arasında anlaşmazlıkların yaşanmasının normal olduğu bir dönemdeyiz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken konu soruna çözmek için mi yaklaşıyorsunuz yoksa haklı çıkmak için mi? Öncelikle kendinize ne istediğinizi sorun. Ardından yargılayıcı ve suçlayıcı bir tutumu kenara bırakarak partnerinizin nasıl hissettiğini ve neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışmalısınız. Yaşanan tartışmaları duygularınızı ve düşüncelerinizi ifade etmek için bir fırsat olarak görebilirsiniz. Eğer sadece kendinizin ya da karşıdakinin beklentilerine göre yaşarsanız ilişkiniz bir noktada çıkmaza girecektir. Genellikle partnerimizin de bizimle anı şeyler hissettiğini varsayma eğilimindeyiz. Bu nedenle tartışma anlarında partnerinizin zihnini okumaya çalışmak yerine onunla açık bir iletişim kurmayı deneyin.