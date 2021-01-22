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• 22 Ocak 2021 - 10:05 • Son Güncelleme:

Ayvayı alışveriş listenize eklemeniz için 9 sağlıklı neden

Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ayva, içerdiği vitamin ve mineraller ile sağlık için de muhteşem faydalara sahip. Üstelik vücuttaki her noktaya ulaşarak tepeden tırnağa adeta yenileyen ayvanın 100 gramı sadece 57 kalori içeriyor! Spor yapanlar için de sağladığı enerji bakımından çok önemli bir tamamlayıcı olan ayvanın faydalarını, Diyetisyen Kübra Alıcı Afacan anlattı. İşte size altın sarısı rengiyle gönülleri fetheden ayvayı tüketmeniz için 9 neden...

• 22 Ocak 2021 - 10:05 • Son Güncelleme:
11.Besleyiciliği çok yüksektir
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1.Besleyiciliği çok yüksektir

Ayva; büyük bir diyet lifi, antioksidan, vitamin ve mineral kaynağıdır. Çok yüksek bir C vitamini oranına sahiptir. Aynı zamanda iyi bir demir, potasyum, kalsiyum bakır ve magnezyum kaynağıdır.

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100 gramlık bir ayva ortalama 57 kaloridir. Fazla kilolarınızı vermeyi düşünüyorsanız veya kışın vücudunuzu korumaya çalışıyorsanız bu meyve diyetinize mükemmel bir katkı yapar.

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Ek olarak spor tutkunuysanız bu meyvenin sağladığı sağlıklı vitaminler ve karbonhidratlar, antrenman diyetinizi tamamlayabilir.

42.Güçlü antioksidanlar içerir

2.Güçlü antioksidanlar içerir

Ayva ilgili faydaların çoğu, meyvenin zengin antioksidan tedarikine bağlıdır. Antioksidanlar metabolik stresi azaltır, iltihaplanmayı azaltır ve hücreleri hasarlara karşı korur.

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Ayvanın içindeki antioksidanlar kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı da koruma sağlar.

63.Hamileliğin neden olduğu mide bulantısını yönetmeye yardımcı olur

3.Hamileliğin neden olduğu mide bulantısını yönetmeye yardımcı olur

Hamilelik sırasında en sık görülen semptomlardan bazıları mide bulantısı ve kusmadır. Araştırmalar ayvaların bu semptomları azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

74.Sindirim sorunlarını hafifletir

4.Sindirim sorunlarını hafifletir

Ayvalar, geleneksel tıpta ve halk tıbbında çeşitli sindirim bozukluklarının tedavisinde uzun süredir kullanılmaktadır.

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Ayva özü bağırsak dokusunu ülseratif kolit gibi iltihaplı bağırsak hastalıklarına bağlı hasarlara karşı korur.

95.Göz sağlığına iyi gelir

5.Göz sağlığına iyi gelir

Ayva, görme ve netliği iyileştirmenin yanı sıra daha ciddi göz hastalıklarından etkilenme riskini azaltmanıza yardımcı olabilir.

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Ayvanın içindeki antioksidanlar bunun başlıca sorumlusuyken meyve aynı zamanda B1, B3, B6, kalsiyum, potasyum, çinko, folat gibi göz sağlığımızı koruyabildiği kanıtlanmış bazı temel vitamin ve bileşikler bakımından inanılmaz derecede zengindir.

116.Kolesterolü dengeler

6.Kolesterolü dengeler

Ayva, doğal çözünür lifler bakımından zengindir ve tamamen kolesterolsüzdür! Bu da yüksek kolesterolden muzdarip kişilerin günlük diyetlerine hiçbir yan etkisi olmaksızın eklenebileceği anlamına gelir. Düzenli olarak ayva yemek, kalp sağlığının yüksek standartlarını korumak için çok faydalı görülmüştür.

127.Antiviral özelliklere sahiptir

7.Antiviral özelliklere sahiptir

Ayvanın antioksidan ve antienflamatuvar faydalarının yanı sıra antiviral özellikleri, soğuk algınlığı, mevsimsel grip ve benzeri viral patojenlerle savaşmada da oldukça yararlı olduğu kanıtlanmıştır.

138.Bağışıklığı destekler

8.Bağışıklığı destekler

Tek bir ayva, sağlıklı ve işleyen bir bağışıklık sistemi için gerekli olan C vitamini için günlük alınması gereken değerin yüzde 25'ini içerir.

149.Asit reflü (gastroözofageal reflü) şikayetlerini azaltır

9.Asit reflü (gastroözofageal reflü) şikayetlerini azaltır

Ayva şurubu, asit reflü olarak bilinen gastroözofageal reflü hastalığının yol açtığı şikâyetleri yönetmeye yardımcı olabilmektedir.

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