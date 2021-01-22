• 22 Ocak 2021 - 10:05 • Son Güncelleme:
Ayvayı alışveriş listenize eklemeniz için 9 sağlıklı neden
Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ayva, içerdiği vitamin ve mineraller ile sağlık için de muhteşem faydalara sahip. Üstelik vücuttaki her noktaya ulaşarak tepeden tırnağa adeta yenileyen ayvanın 100 gramı sadece 57 kalori içeriyor! Spor yapanlar için de sağladığı enerji bakımından çok önemli bir tamamlayıcı olan ayvanın faydalarını, Diyetisyen Kübra Alıcı Afacan anlattı. İşte size altın sarısı rengiyle gönülleri fetheden ayvayı tüketmeniz için 9 neden...
• 22 Ocak 2021 - 10:05 • Son Güncelleme:
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1.Besleyiciliği çok yüksektir
Ayva; büyük bir diyet lifi, antioksidan, vitamin ve mineral kaynağıdır. Çok yüksek bir C vitamini oranına sahiptir. Aynı zamanda iyi bir demir, potasyum, kalsiyum bakır ve magnezyum kaynağıdır.
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6.Kolesterolü dengeler
Ayva, doğal çözünür lifler bakımından zengindir ve tamamen kolesterolsüzdür! Bu da yüksek kolesterolden muzdarip kişilerin günlük diyetlerine hiçbir yan etkisi olmaksızın eklenebileceği anlamına gelir. Düzenli olarak ayva yemek, kalp sağlığının yüksek standartlarını korumak için çok faydalı görülmüştür.
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