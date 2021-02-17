Beslenmenizi düzenleyerek kanser riskini azaltmanız mümkün mü?

Rafine tahıllar, işlenmiş et ve trans yağlar gibi işlenmiş gıdalardan ve şekerden uzak durulan bir diyet sistemidir. Akdeniz diyetinin temelinde kolay ve hızlı kilo vermek ön planında değildir. Dengeli ve sağlıklı beslenme düzeni oluşturma ve uzun vadede sağlıkla sürdürülebilecek bir diyet sistemidir.