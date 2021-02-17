• 17 Şubat 2021 - 13:07 • Son Güncelleme:
Beyaz patates ile tatlı patatesin birbirinden farkı ne? İşte sonuç...
Mutfağımızdan hiç eksik etmediğimiz patates hakkında aslında çok az şey biliyoruz. Son zamanlarda sağlıklı olduğu söylenerek tüketilen tatlı patatesin beyaz patatesten farkı da bunlardan biri mesela. Denildiği gibi tatlı patates beyaz patatesten daha mı sağlıklıdır? Tatlı patates kilo verdirir mi? Beyaz patates hangi vitaminleri içerir? Tatlı patates hangi vitaminleri içerir? Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, beyaz patates ve tatlı patates ile ilgili bilinmesi gerekenleri sıraladı
• 17 Şubat 2021 - 13:07 • Son Güncelleme:
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Nişasta ve lif:
Beyaz ve tatlı patates hem nişasta hem de diyet lifinin zengin kaynağıdır. 100 gram beyaz patates 29 gram karbonhidrat ve 2 gram şeker içerirken tatlı patates 24 gram karbonhidrat ve 7 gram şeker içerir. Vücut bu nişastayı basit şekere dönüştürür ve oluşan glikozu enerji kaynağı olarak kullanır.
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Yetişken erkeklerin günlük A vitamini ihtiyacı 3.000 IU, kadınların da 2.333 IU olduğundan küçük bir porsiyon tatlı patates alımı bile günlük A vitamini ihtiyacını karşılamaya yetecektir. Göz sağlığı, bağışıklık sistemi ve cilt sağlığı için A vitamini içeriğinden ötürü beyaz yerine tatlı patates tercih edilebilir.
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Potasyum:
100 gram beyaz patates 750 mg potasyum içerirken 100 gram tatlı patates 542 mg potasyum içerir. Beyaz patatesin potasyum içeriği yüksek olmasına rağmen her iki patatesten gelen potasyum da sinir ve kas sistemini besler ve metabolizmayı destekler. Aynı zamanda potasyum kan basıncını düzenlemeye yardımcıdır, kan damarlarının genişlemesini teşvik eder ve beyine yeterli kan akışı sağlar.
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Besin öğeleri içeriği:
Beyaz patatesin 100 gramı 3 gram protein içerir, tatlı patatesin 100 gramı 2 gram protein içerir. Tatlı ve beyaz patatesin B6 ve C vitaminleri birbirlerine yakın olmalarına karşı tatlı patatesin A vitamini içeriği çok daha zengindir. A vitamini ile göz sağlığı, C vitamini ile bağışıklık sistemi ve B6 vitamini ile de metabolizma ve sinir sistemine fayda sağlarlar.
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Patatesi sağlıklı şekilde pişirmenin yolları nelerdir?
Çoğu tarifte beyaz patates yerine tatlı patates kullanılabilir. Beyaz patatesler gibi tatlı patatesler de pişirilebilir, fırınlanabilir ya da püre yapılabilir. Tatlı patatesi içeriğindeki A vitamini emilimini artırmak için mutlaka bir yağ kaynağı ile birlikte tüketin.
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