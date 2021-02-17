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• 17 Şubat 2021 - 13:07 • Son Güncelleme:

Beyaz patates ile tatlı patatesin birbirinden farkı ne? İşte sonuç...

Mutfağımızdan hiç eksik etmediğimiz patates hakkında aslında çok az şey biliyoruz. Son zamanlarda sağlıklı olduğu söylenerek tüketilen tatlı patatesin beyaz patatesten farkı da bunlardan biri mesela. Denildiği gibi tatlı patates beyaz patatesten daha mı sağlıklıdır? Tatlı patates kilo verdirir mi? Beyaz patates hangi vitaminleri içerir? Tatlı patates hangi vitaminleri içerir? Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, beyaz patates ve tatlı patates ile ilgili bilinmesi gerekenleri sıraladı

• 17 Şubat 2021 - 13:07 • Son Güncelleme:
1Nişasta ve lif:
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Nişasta ve lif:

Beyaz ve tatlı patates hem nişasta hem de diyet lifinin zengin kaynağıdır. 100 gram beyaz patates 29 gram karbonhidrat ve 2 gram şeker içerirken tatlı patates 24 gram karbonhidrat ve 7 gram şeker içerir. Vücut bu nişastayı basit şekere dönüştürür ve oluşan glikozu enerji kaynağı olarak kullanır.

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Her iki patates de sindirilemez karbonhidrat içerir, yemek sonrası tokluk hissini artırır. 1 bardak beyaz patates 1.8 gram lif içerirken 1 bardak tatlı patates 4 gram lif içerir. Diyet lifini artırmak için tatlı patates tercih edilmelidir.

3A vitamini:

A vitamini:

Tatlı patates, en zengin beta karoten kaynakları arasında yer alır. Beta karoten vücutta tüketildikten sonra A vitaminine dönüşür. 1 bardak doğranmış tatlı patates 18.869 IU A vitamini içerirken 1 bardak beyaz patates sadece 6 IU A vitamini içerir.

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Yetişken erkeklerin günlük A vitamini ihtiyacı 3.000 IU, kadınların da 2.333 IU olduğundan küçük bir porsiyon tatlı patates alımı bile günlük A vitamini ihtiyacını karşılamaya yetecektir. Göz sağlığı, bağışıklık sistemi ve cilt sağlığı için A vitamini içeriğinden ötürü beyaz yerine tatlı patates tercih edilebilir.

5Potasyum:

Potasyum:

100 gram beyaz patates 750 mg potasyum içerirken 100 gram tatlı patates 542 mg potasyum içerir. Beyaz patatesin potasyum içeriği yüksek olmasına rağmen her iki patatesten gelen potasyum da sinir ve kas sistemini besler ve metabolizmayı destekler. Aynı zamanda potasyum kan basıncını düzenlemeye yardımcıdır, kan damarlarının genişlemesini teşvik eder ve beyine yeterli kan akışı sağlar.

6Besin öğeleri içeriği:

Besin öğeleri içeriği:

Beyaz patatesin 100 gramı 3 gram protein içerir, tatlı patatesin 100 gramı 2 gram protein içerir. Tatlı ve beyaz patatesin B6 ve C vitaminleri birbirlerine yakın olmalarına karşı tatlı patatesin A vitamini içeriği çok daha zengindir. A vitamini ile göz sağlığı, C vitamini ile bağışıklık sistemi ve B6 vitamini ile de metabolizma ve sinir sistemine fayda sağlarlar.

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Beraberinde içerdikleri potasyum ve magnezyum ile kan basıncı düzenler, demir ile kan hücre yapımına destek olurlar. Kalsiyum ve magnezyum ile sağlıklı kemiklerin oluşumuna katkıda bulunurlar ve manganez ile de yara iyileşmesi ve metabolizmayı düzenlerler.

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100 gram beyaz patates 130 kalori iken tatlı patates 90 kaloridir. Tatlı patates günlük A vitamini ihtiyacını karşılar, daha fazla C vitamini içerir, daha az kalori, daha fazla lif barındırır ve şeker içeriğine rağmen total karbonhidrat içeriği daha azdır.

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Beyaz patateste mineral içeriği açısından (demir, magnezyum, potasyum) biraz daha zengindir, pişirmede daha kullanışlı ve daha ucuzdur. Patates sebze yerine değil, karbonhidrat içeriğinden ötürü ekmek yerine geçer.

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Sağlıklı bir şekilde pişmiş olsa bile obezite sorunu ve diyabeti olanlarda her iki patates de sorun oluşturabilir. Tatlı patates kan şekerini beyaz patatese göre yüzde 30 daha az yükseltir. Bu da tatlı patatesin yüksek çözünürlükteki lif içeriğinden kaynaklanır.

11Patatesi sağlıklı şekilde pişirmenin yolları nelerdir

Patatesi sağlıklı şekilde pişirmenin yolları nelerdir?

Çoğu tarifte beyaz patates yerine tatlı patates kullanılabilir. Beyaz patatesler gibi tatlı patatesler de pişirilebilir, fırınlanabilir ya da püre yapılabilir. Tatlı patatesi içeriğindeki A vitamini emilimini artırmak için mutlaka bir yağ kaynağı ile birlikte tüketin.

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Örneğin pişmiş ya da püre halindeki tatlı patatese 1 çay kaşığı zeytinyağı gezdirilebilir. Patatesi kaynatmayın, yıkamadan önce soymayın ve kabuklu olarak tüketmeye çalışın. Vitamin kayıplarını en aza indirmiş olacaksınız.

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