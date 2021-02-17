Beyaz patates ile tatlı patatesin birbirinden farkı ne? İşte sonuç...

Sağlıklı bir şekilde pişmiş olsa bile obezite sorunu ve diyabeti olanlarda her iki patates de sorun oluşturabilir. Tatlı patates kan şekerini beyaz patatese göre yüzde 30 daha az yükseltir. Bu da tatlı patatesin yüksek çözünürlükteki lif içeriğinden kaynaklanır.