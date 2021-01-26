Bu bileşen ciltteki kırışıklıkları siliyor! Cilt bakım rutininize mutlaka ekleyin

Hassasiyet artışı, kuruluk, kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi ilk haftalarda sık görülebilen durumlardır. Çok şiddetli olmadığı sürece beraberinde nemlendirici, yatıştırıcı kremler kullanılarak bu durum aşılabilmektedir. Bu yakınmaların daha uzun süre ve daha şiddetli olması halinde retinol kullanımına ara verilmeli ya da tamamen bırakılmalıdır. Bu süreçte hassas ciltler için olan temizleyiciler, nemlendiriciler kullanılabilir. Gebelik ve emzirme döneminde kesinlikle kullanılmamalıdır.