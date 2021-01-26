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• 26 Ocak 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:

Bu bileşen ciltteki kırışıklıkları siliyor! Cilt bakım rutininize mutlaka ekleyin

Cildiye Uzmanı Uzm. Dr. Onur Çapkan, ince kırışıklıkların giderilmesinde, güneş lekelerinin tedavisinde, antioksidan ve kolajen üretimini arttırıcı etkisi sebebiyle yaşlanma karşıtı destek veren A vitamini türevi bileşen hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

• 26 Ocak 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
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A vitamini, yağda çözünebilen karaciğerde depo edilen bir vitamindir. Hücre büyümesinde ve farklılaşmasında önemli rol oynar. Derinin farklı tabakalarında çeşitli yolakları etkileyerek cildin yenilenmesi ve kolajen üretiminde önemli role sahiptir.

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Çeşitli deri hastalıklarının tedavisinde reçete ile kullanılabilen kapsül ve krem formları ile oldukça geniş yer sahibi olan bu retinoller, daha farklı yapı ve konsantrasyonlarda serum, krem formlarıyla kozmetik dermatolojinin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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Retinoller ince kırışıklıkların giderilmesinde, yaşlılık ve güneş lekelerinin tedavisinde, antioksidan ve kolajen üretimini arttırıcı etkisi sebebiyle yaşlanma karşıtı destek tedavilerinde, deriye canlılık ve elastikiyet kazandırması nedeniyle cilt yenilenmesini hızlandırmada, yağlı cilt ve sivilcelerin tedavisinde geniş yere sahiptir.

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Deri için önemli bir içerik olsa da bazı ciltler için uygun olmayabilmektedir. Retinoik asitler etki mekanizmaları gereği cildi soyar ve bu sebeple hassasiyeti arttırır.

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Aşırı hassasiyeti olan ciltler bu tür soyucu asitleri tolere edemeyebilir. Işık hassasiyetini arttırdıkları ve UV ışık ile etkinlikleri azaldığı için bu ürünler gece kullanılmalıdır. Minimum 30 koruma faktörlü güneş koruyucu da gündüz kullanılmalıdır.

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Tüm yüz ve boyun için 4-5 damla retinol, temizlenip kurulanmış cilde parmaklarla direkt uygulanabilir ya da günlük cilt bakım kremi içerisine karıştırılarak kullanılabilir.

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Gözlerle temastan kaçınılmalıdır. Başka asit içerikli ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır. Düşük konsantrasyonlu ürünler ve haftada 2-3 kullanım ile başlanmalı, tolerans geliştikçe kullanım arttırılmalıdır.

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Beraberinde kullanılabilecek yatıştırıcı, nemlendirici kremlerle yaşanacak tahriş azaltılabilir. Retinol içeren ürünlerin etkinliği 3 ay içerisinde daha belirgindir. Kolajen üretimini desteklemesi ve ince kırışıklıkların giderilmesi için 6-12 ay gibi daha uzun süreler de kullanılabilmektedir.

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Hassasiyet artışı, kuruluk, kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi ilk haftalarda sık görülebilen durumlardır. Çok şiddetli olmadığı sürece beraberinde nemlendirici, yatıştırıcı kremler kullanılarak bu durum aşılabilmektedir. Bu yakınmaların daha uzun süre ve daha şiddetli olması halinde retinol kullanımına ara verilmeli ya da tamamen bırakılmalıdır. Bu süreçte hassas ciltler için olan temizleyiciler, nemlendiriciler kullanılabilir. Gebelik ve emzirme döneminde kesinlikle kullanılmamalıdır.

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