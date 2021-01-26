• 26 Ocak 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
Bu bileşen ciltteki kırışıklıkları siliyor! Cilt bakım rutininize mutlaka ekleyin
Cildiye Uzmanı Uzm. Dr. Onur Çapkan, ince kırışıklıkların giderilmesinde, güneş lekelerinin tedavisinde, antioksidan ve kolajen üretimini arttırıcı etkisi sebebiyle yaşlanma karşıtı destek veren A vitamini türevi bileşen hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...
• 26 Ocak 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
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A vitamini, yağda çözünebilen karaciğerde depo edilen bir vitamindir. Hücre büyümesinde ve farklılaşmasında önemli rol oynar. Derinin farklı tabakalarında çeşitli yolakları etkileyerek cildin yenilenmesi ve kolajen üretiminde önemli role sahiptir.
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Retinoller ince kırışıklıkların giderilmesinde, yaşlılık ve güneş lekelerinin tedavisinde, antioksidan ve kolajen üretimini arttırıcı etkisi sebebiyle yaşlanma karşıtı destek tedavilerinde, deriye canlılık ve elastikiyet kazandırması nedeniyle cilt yenilenmesini hızlandırmada, yağlı cilt ve sivilcelerin tedavisinde geniş yere sahiptir.
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