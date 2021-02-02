DHA
• 02 Şubat 2021 - 11:02 • Son Güncelleme:
Bu hastalık Kovid-19 geçirenlerde görülüyor, kalp kasını tutuyor!
Kovid-19, akciğerlerin yanı sıra başka organlarda da ağır hasar yaratabiliyor. Bu organlardan biri de kalp. Öyle ki "Almanya’da yapılan bir çalışma koronavirüsü asemptomatik geçiren hastaların yaklaşık yüzde 60 oranında sessiz miyokardit yani kalp kası iltihabı saptanmış. Bu hastalık eğer erken dönemde teşhis edilmezse ölüme yol açabiliyor. "Kovid-19 enfeksiyonu sonrası göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı yakınması olanların mutlaka kontrolden geçmesi gerekiyor" diyen Kardiyalog Prof.Dr. Özlem Esen önemli bilgiler paylaştı
DHA
• 02 Şubat 2021 - 11:02 • Son Güncelleme:
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Kovid-19'a bağlı organ yetmezlikleri arasında en hayati olan problemlerden biri de kalp hasarı. Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Özlem Esen, Kovid-19 ve kalp hastalıkları ilişkisini değerlendirdi.
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Asemptomatik geçirenlerde ani ölüm yaşanıyor
Prof.Dr. Özlem Esen, Kovid-19 pandemisi ile ilk aylarda belli risk gruplarında öngörülebilir zatürre oranı veya hastaneye yatıştan bahsetmenin mümkün olduğunu ancak zaman ilerledikçe hiçbir risk faktörü olmayan hatta hastalığı asemptomatik geçirenlerde ani ölüm vakalarının bildirildiğine dikkat çekti.
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