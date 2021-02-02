Bu hastalık Kovid-19 geçirenlerde görülüyor, kalp kasını tutuyor!

Asemptomatik geçirenlerde ani ölüm yaşanıyor Prof.Dr. Özlem Esen, Kovid-19 pandemisi ile ilk aylarda belli risk gruplarında öngörülebilir zatürre oranı veya hastaneye yatıştan bahsetmenin mümkün olduğunu ancak zaman ilerledikçe hiçbir risk faktörü olmayan hatta hastalığı asemptomatik geçirenlerde ani ölüm vakalarının bildirildiğine dikkat çekti.