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DHA
• 02 Şubat 2021 - 11:02 • Son Güncelleme:

Bu hastalık Kovid-19 geçirenlerde görülüyor, kalp kasını tutuyor!

Kovid-19, akciğerlerin yanı sıra başka organlarda da ağır hasar yaratabiliyor. Bu organlardan biri de kalp. Öyle ki "Almanya’da yapılan bir çalışma koronavirüsü asemptomatik geçiren hastaların yaklaşık yüzde 60 oranında sessiz miyokardit yani kalp kası iltihabı saptanmış. Bu hastalık eğer erken dönemde teşhis edilmezse ölüme yol açabiliyor. "Kovid-19 enfeksiyonu sonrası göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı yakınması olanların mutlaka kontrolden geçmesi gerekiyor" diyen Kardiyalog Prof.Dr. Özlem Esen önemli bilgiler paylaştı

DHA
• 02 Şubat 2021 - 11:02 • Son Güncelleme:
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Kovid-19'a bağlı organ yetmezlikleri arasında en hayati olan problemlerden biri de kalp hasarı. Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Özlem Esen, Kovid-19 ve kalp hastalıkları ilişkisini değerlendirdi.

2Asemptomatik geçirenlerde ani ölüm yaşanıyor

Asemptomatik geçirenlerde ani ölüm yaşanıyor

Prof.Dr. Özlem Esen, Kovid-19 pandemisi ile ilk aylarda belli risk gruplarında öngörülebilir zatürre oranı veya hastaneye yatıştan bahsetmenin mümkün olduğunu ancak zaman ilerledikçe hiçbir risk faktörü olmayan hatta hastalığı asemptomatik geçirenlerde ani ölüm vakalarının bildirildiğine dikkat çekti.

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Özellikle sağlıklı gençlerde, aktif spor hayatına geçiş döneminde hayatı tehdit eden ve ritim bozukluğuna bağlı olduğu düşünülen ölümlerin tespit edildiğini belirten Prof.Dr. Özlem Esen şunları söyledi:

4Troponin yükselmesine dikkat

Troponin yükselmesine dikkat!

"Bu gözlemler nedeniyle yapılan çalışmalarda özellikle hastane döneminde kalp kası hasarını gösteren 'troponin' yükselmesi olanlarda ölüm oranlarının yüksek olduğu tespit edildi.

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Troponin değeri, kalp kasında iltihabi süreç (miyokardit), kalp krizi (damarın pıhtı ile tıkanması) veya genel oksijenlenme bozukluğuna bağlı olarak yükselebiliyor.

6MRda fark edildi, sessizce ilerliyor

MR'da fark edildi, sessizce ilerliyor

Yakın zamanda Almanya’da yapılan bir çalışmada asemptomatik geçiren hastalar iyileşme döneminde MR ile incelenmiş ve yaklaşık yüzde 60 oranında sessiz miyokardit bulgusu saptanmış durumda.

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Bütün bu bilgiler ışığında bakıldığında Kovid-19 enfeksiyonu sonrası kalp kası hasarının erken tespiti hayat kurtarıcı olacaktır.”

8İlk 4-6 hafta içinde muayene çok önemli

İlk 4-6 hafta içinde muayene çok önemli

Şiddetli Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastanede bulunan ve hasar belirteçleri yükselen hastalara hastanede yatarken hastalığı ayakta geçiren kişilerin de iyileşme döneminde ilk 4-6 hafta içinde yapılacak ekokardiyografi incelemesiyle kalp hasarlarının teşhis edilebildiğini söyleyen Prof.Dr. Özlem Esen, “Gençlerde ise özellikle sportif aktiviteye başlamadan önce kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi tavsiye edilir.

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Kovid-19 enfeksiyonu sonrası göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı yakınması olanların gerek kas hasarı gerek kalp zarı iltihabı olan perikarditi tespit etmek için ekokardiyografi yapılması çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

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