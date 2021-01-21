• 21 Ocak 2021 - 17:53 • Son Güncelleme:
Bu yiyecekler hem kilo verdiriyor hem de tok tutuyor! İşte bol miktarda lif içeren 22 besin
Lif tüketimi sağlığımız için inanılmaz derecede önemlidir. Bazı lif türleri kilo vermenize yardımcı olabilir, kan şekeri seviyelerini düşürebilir ve kabızlıkla savaşabilir. Beslenme ve Diyetetik Akademisi, günlük tükettiğiniz her 1000 kalori için yaklaşık 14 gram lif tüketmenizi önerir. Bu, kadınlar için yaklaşık 24 gram lif ve erkekler için 38 gram anlamına gelir. Peki, lif alımını nasıl artırabiliriz? İşte hem tok tutan hem de kilo verdiren yüksek miktarda lif içeren 22 besin...
• 21 Ocak 2021 - 17:53 • Son Güncelleme:
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MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
Lif nedir?
Lif yediğimiz gıdaların bağırsak enzimleri tarafından sindirilemediği kısımdır. Ancak lifler suda çözünen ve suda çözünmeyen olarak ikiye ayrılıyor. Eğer lifleri doğru bir şekilde ve miktarda tüketirseniz vücudunuza sayısız fayda sağlayacaktır. Peki, lifli yiyecekler sağlığımızı nasıl etkiler?
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8. Pancar
Pancar veya kırmızı pancar, folat, demir, bakır, manganez, ve potasyum gibi zengin içeriğe sahip kök bir bitkidir. Ayrıca pancar kan basıncının düzenlenmesi yardımcı olur. Ek olarak egzersiz yaparken performansınıza çeşitli faydalar sağlayan nitratlarla yüklüdür. Bir fincan çiğ pancar 3,8 gram lif içerir.
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18. Yağsız ve tuzsuz patlamış mısır
Lif alımınızı artırmak istiyorsanız, patlamış mısır yiyebileceğiniz en iyi atıştırmalık olabilir. Patlamış mısır lif açısından çok yüksektir. Çok fazla yağ eklerseniz, lif-kalori oranı önemli ölçüde azalacaktır. Bir fincan yağsız ve tuzsuz patlatılmış mısır 14,4 gram lif içerir.
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