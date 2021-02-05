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• 05 Şubat 2021 - 08:00 • Son Güncelleme:

Bulaşık sabunu ile asla yıkamamanız gereken 12 şey

Birçok kişi bulaşık sabunuyla her şeyin temizlenebileceğini düşünür ancak bulaşıklarınız dışında, bulaşık sabununu farklı yerleri temizlemek için kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Çünkü farkında olmadan temizlerken daha çok zarar verebilirsiniz. Peki, bulaşık sabununu uzak tutmanız gereken yerler veya eşyalar nelerdir? İşte bulaşık sabunu ile asla yıkamamanız gereken 12 şey... MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

• 05 Şubat 2021 - 08:00 • Son Güncelleme:
1PEMBENAR ÖZEL1. Moka Pot
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PEMBENAR ÖZEL

1. Moka Pot

Bulaşık sabunu, moka kabının içinde çıkmayan kalıntılara neden olur. Özellikle bu kalıntıları temizlerken iyice bastırmanız gerekir, bu da iç yüzeyi zedeler ve çizer. Ayrıca, kahvede sabunlu bir tat bırakabilir.

2

Bunun yerine moka potunu bulaşık sabunu kullanmadan yumuşak sünger yardımıyla ovarak yıkayın. Tüm bu ovma işlemleri kahvenin uçucu yağlarını kaptan uzaklaştıracak ve bu da içeceğin tadını daha iyi hale getirecek. Aynı zamanda yüzeyi korozyondan koruyacaktır.

32. Bulaşık makinesi

2. Bulaşık makinesi

Bulaşık sabunu aşırı derecede köpürdüğü için bulaşık makinesine koyarsanız makineye zarar verebilirsiniz.

4

Bunun yerine bulaşık makinesi için özel olarak üretilen deterjanları tercih edin. Böylece daha az köpürecek ve kalıntı kalmasını engelleyecektir.

53. Çamaşır makinesi

3. Çamaşır makinesi

Bulaşık makinesinde olduğu gibi çamaşır makinesine de bulaşık deterjanı koyarsanız, köpüğün oluşmasına neden olursunuz. Çamaşır makineniz bu köpüğün üstesinden gelemeyebilir ve patlayabilir.

6

Unutmayın; daha fazla köpük, daha temiz giysiler anlamına gelmez. Bunun yerine özel olarak üretilmiş deterjanları tercih edin.

74. Araba

4. Araba

Birçok kişi araba yıkarken bulaşık sabununun kolay bir alternatif olduğunu düşünür ancak bu tamamen yanlıştır. Çünkü bulaşık sabunundaki sert kimyasallar arabanızın boyasına arar verebilir.

8

Ayrıca üzerinde olabilecek koruyucu cilayı da çıkarabilir. Kuruduktan sonra arabanızın üzerinde kalıntı bırakabilir ve durulanması zordur.

95. Saç

5. Saç

Bulaşık sabunu saçınız için çok serttir ve tüm uçucu yağlarını yok eder. Bu uçucu yağlar, güzel ve sağlıklı saçlar için çok önemlidir.

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Bulaşık sabununun tuzu saçınızı tamamen kurutur, böylece saç deriniz pul pul ve tahriş olur. Ayrıca içerisindeki bir bileşen olan sodyum lauril sülfat, dermatit adı verilen bir cilt rahatsızlığına yakalanmanıza neden olabilir.

116. Pencereler ve aynalar

6. Pencereler ve aynalar

Bulaşık sabunu, pencere ve aynaları temizleyebilir. Ancak temizleme sonrasında geride birçok iz bırakır ve bu izler kolay çıkmaz.

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Bu nedenle, mükemmel derecede parlak pencere ve aynalar istiyorsanız, sadece klasik cam temizleyici kullanmayı tercih edin.

137. Döküm tava

7. Döküm tava

Bulaşık sabunu döküm tavadaki terbiyeli yağ tabakasını yüzeyden çıkarmak için birçok şef tarafından kullanılır. Ayrıca yiyeceklerin eşit şekilde ısıtılmasına yardımcı olduğunu ve bunun da tada katkıda bulunduğunu düşünürler.

14

Ancak döküm tavanızı yine de bulaşık sabunuyla yıkayacaksanız daha nadiren yapmaya çalışın ve şu alternatif temizleme yöntemini kullanın: Soğumamış ılık döküm tavaya tuz koyun ve bir kağıt havluyla ovalayın. Sonrasında dilerseniz biraz yağ ekleyebilirsiniz.

158. Parke ve zeminler

8. Parke ve zeminler

Bulaşık deterjanı her ne kadar masum görünse de parkeyle kaplanmış zeminlere ciddi derecede zarar verir. Üzerinin çizilmesine ve kirli olmasına neden olur. Daha parlak parke zeminlere sahip olmak istiyorsanız, bunun yerine iz bırakabilecek kirleri iyice süpürün. Daha sonra ıslak bir paspas kullanın ve tüm yüzeyleri silin.

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Özellikle ahşap zeminler için yapılmış temizlik ürünlerini kullanmayı tercih edin. Öte yandan bulaşık sabunu, karo, linolyum veya vinil gibi diğer zemin türlerinde daha etkilidir. Bu alanlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

179. Deri

9. Deri

Deri oldukça hassas bir üründür ve bulaşık sabunundaki kimyasallar tahrip olmasına neden olur. Tıpkı cildiniz gibi, deri eşyaların da malzemeyi yumuşak tutmak için nemlendirici bir kreme ihtiyacı vardır.

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Bulaşık deterjanını deri ayakkabılarınızda kullanabilirsiniz ancak ince deri giysilerde kullanmaktan kaçının.

1910. Köpek

10. Köpek

Bulaşık sabunu, köpeğinizin cildi ve tüyleri için çok sert gelebilir. Düzenli olarak bulaşık deterjanı kullanırsanız zamanla cildinin tahriş olduğunu ve çok kuruduğunu fark edeceksiniz. Bunun yerine köpeğiniz için özel olarak geliştirilmiş şampuanı tercih edin.

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Bu tarz ürünler evcil hayvanınızın cildini korumak için gerekli ve doğru bileşenlere sahiptir. Eğer kendi şampuanınızı kullanırsanız bu da cildinin kurumasına neden olur. Çünkü bu şampuanlar insanın pH seviyesine uygun üretilmiştir. Aynı kural kediler için de geçerlidir.

2111. Bitkiler

11. Bitkiler

Bulaşık sabunu bitkiler için çok serttir ve böcekleri uzaklaştırmak veya önlemek için de başarısızdır.

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Bunun yerine bitkilerin kendileri için kolay, ancak böcekler için ölümcül olan gerçek bir böcek öldürücü sıvı kullanmalısınız.

2312. Meyve veya sebzeler

12. Meyve veya sebzeler

Bu durum her ne kadar cezbedici görünse de meyve ve sebzelerinizi bulaşık sabunu ile temizlemeye çalışmayın.

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Meyve ve sebzelerin üzerindeki gözenekler bulaşık sabunuyla dolabilir. Eğer bu şekilde tüketirseniz, gastrointestinal sorunlar veya mide bulantısı yaşayabilirsiniz.

25Bulaşık sabununu ağartıcı veya amonyak gibi diğer temizleyicilerle sakın karıştırmayın

Bulaşık sabununu ağartıcı veya amonyak gibi diğer temizleyicilerle sakın karıştırmayın

Bulaşık deterjanını ağartıcı veya amonyak gibi diğer temizleyicilerle karıştırmaya çalışmayın. Her biri, etkileşime girdiklerinde toksik hale gelebilecek farklı bileşenlere sahiptir.

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