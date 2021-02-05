Bulaşık sabunu ile asla yıkamamanız gereken 12 şey

8. Parke ve zeminler Bulaşık deterjanı her ne kadar masum görünse de parkeyle kaplanmış zeminlere ciddi derecede zarar verir. Üzerinin çizilmesine ve kirli olmasına neden olur. Daha parlak parke zeminlere sahip olmak istiyorsanız, bunun yerine iz bırakabilecek kirleri iyice süpürün. Daha sonra ıslak bir paspas kullanın ve tüm yüzeyleri silin.