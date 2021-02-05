• 05 Şubat 2021 - 08:00 • Son Güncelleme:
Bulaşık sabunu ile asla yıkamamanız gereken 12 şey
Birçok kişi bulaşık sabunuyla her şeyin temizlenebileceğini düşünür ancak bulaşıklarınız dışında, bulaşık sabununu farklı yerleri temizlemek için kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Çünkü farkında olmadan temizlerken daha çok zarar verebilirsiniz. Peki, bulaşık sabununu uzak tutmanız gereken yerler veya eşyalar nelerdir? İşte bulaşık sabunu ile asla yıkamamanız gereken 12 şey... MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 05 Şubat 2021 - 08:00 • Son Güncelleme:
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PEMBENAR ÖZEL
1. Moka Pot
Bulaşık sabunu, moka kabının içinde çıkmayan kalıntılara neden olur. Özellikle bu kalıntıları temizlerken iyice bastırmanız gerekir, bu da iç yüzeyi zedeler ve çizer. Ayrıca, kahvede sabunlu bir tat bırakabilir.
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8. Parke ve zeminler
Bulaşık deterjanı her ne kadar masum görünse de parkeyle kaplanmış zeminlere ciddi derecede zarar verir. Üzerinin çizilmesine ve kirli olmasına neden olur. Daha parlak parke zeminlere sahip olmak istiyorsanız, bunun yerine iz bırakabilecek kirleri iyice süpürün. Daha sonra ıslak bir paspas kullanın ve tüm yüzeyleri silin.
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