• 22 Ocak 2021 - 10:00 • Son Güncelleme:
Bunama riskini azaltıyor! Haftada 1 kez tüketin
Singapur Ulusal Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre kırklı yaşlardan itibaren düzenli kabuklu yemiş tüketerek yaşlılıkta bunama riskinin azaltılabileceği belirtildi. İşte detaylar...
• 22 Ocak 2021 - 10:00 • Son Güncelleme:
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Singapur Ulusal Üniversitesinde yapılan bir araştırmada 1993'ten 2016'ya kadar yaklaşık 17 bin kişi takip edilerek diyetlerine ve beslenmelerine bağlı olarak bilişsel işlevleri değerlendirildi.
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