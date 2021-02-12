• 12 Şubat 2021 - 14:08 • Son Güncelleme:
Burnunuzun soğuk olması ne anlama gelir?
Soğuk bir buruna sahip olmanın sadece soğuk havanın bir işareti olduğunu düşünebiliriz. Ancak sıcak ortamlarda bile soğuk bir buruna sahip olmak mümkün olduğu için durum her zaman soğuk hava ile ilgili olmayabilir. Bu durum vücudunuzun daha fazla ilgiye ihtiyacı olduğunun bir işareti olabilir. İşte detaylar... PEMBENAR ÖZEL
• 12 Şubat 2021 - 14:08 • Son Güncelleme:
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1. Burnunuzdaki zayıf kan akışının bir işareti olabilir
Sıcaklığı düşük bir odada uzun süre kaldığımızda vücut ekstremitelerden kan akışını azaltarak ısıyı korumaya çalışır. Bu neden ile kan akışını vücuttaki hayati organlara yönlendirir. Bu da soğuk burun durumunun bir açıklaması olarak görülür.
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2. Aşırı iş yükü almış olabilirsiniz
Nottingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, vücut sıcaklığımız ile beynimizdeki stres miktarı arasında bir bağlantı keşfetti. Araştırma sırasında katılımcılar kendilerine verilen görevlere ne kadar odaklanırsa özellikle burun çevresindeki alan o kadar soğudu.
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