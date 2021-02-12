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• 12 Şubat 2021 - 14:08 • Son Güncelleme:

Burnunuzun soğuk olması ne anlama gelir?

Soğuk bir buruna sahip olmanın sadece soğuk havanın bir işareti olduğunu düşünebiliriz. Ancak sıcak ortamlarda bile soğuk bir buruna sahip olmak mümkün olduğu için durum her zaman soğuk hava ile ilgili olmayabilir. Bu durum vücudunuzun daha fazla ilgiye ihtiyacı olduğunun bir işareti olabilir. İşte detaylar... PEMBENAR ÖZEL

• 12 Şubat 2021 - 14:08 • Son Güncelleme:
11. Burnunuzdaki zayıf kan akışının bir işareti olabilir
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1. Burnunuzdaki zayıf kan akışının bir işareti olabilir

Sıcaklığı düşük bir odada uzun süre kaldığımızda vücut ekstremitelerden kan akışını azaltarak ısıyı korumaya çalışır. Bu neden ile kan akışını vücuttaki hayati organlara yönlendirir. Bu da soğuk burun durumunun bir açıklaması olarak görülür.

22. Aşırı iş yükü almış olabilirsiniz

2. Aşırı iş yükü almış olabilirsiniz

Nottingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, vücut sıcaklığımız ile beynimizdeki stres miktarı arasında bir bağlantı keşfetti. Araştırma sırasında katılımcılar kendilerine verilen görevlere ne kadar odaklanırsa özellikle burun çevresindeki alan o kadar soğudu.

33. Duygusal stres altında olabilirsiniz

3. Duygusal stres altında olabilirsiniz

Duygusal stres, Raynaud'un uzuvlarımızdaki kan damarlarının kısa bir süre için büyük ölçüde daralmasına neden olan fenomeni için bir tetikleyici olabilir.

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Bu, burun gibi belirli bir bölgede soğukluk ve uyuşukluğa neden olurken; birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir. Raynaud fenomeni, kadınlarda ve soğuk iklimlerde yaşayanlarda daha sık görülür.

54. Hormonlarınız dengesiz olabilir

4. Hormonlarınız dengesiz olabilir

Yeterince tiroid hormonu üretmediğinizde, vücudunuzun metabolizması yavaşlayabilir. Yavaş bir metabolizmaya sahip olmak vücudunuzun ısı ve enerjiyi korumasını sağlar. Bu durum burnunuz gibi ekstremitelere daha az ısı gitmesine neden olabilir.

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