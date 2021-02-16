Burun estetiği ameliyatı geçirenler hangi maskeyi nasıl kullanmalı?

Pandeminin yüz bölgesi ameliyatları için bir fırsat haline dönüştüğünü belirten Op.Dr. Serkan Barışkan,”Hepimizin en çok değişiklik yapmak istediği bölge kuşkusuz yüzümüz. Gelişen tekniklerle iyileşme süresi çok kısalsa da yüzde yapılan değişiklikleri saklamak zor.