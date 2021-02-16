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• 16 Şubat 2021 - 12:51 • Son Güncelleme:

Burun estetiği ameliyatı geçirenler hangi maskeyi nasıl kullanmalı?

2020'nin mayıs ayında acil ameliyatlar dışında operasyon yapılmaması kararının kalkmasıyla birlikte talepler de artmaya başladı. Bu taleplerin başında da burun estetiği ameliyatları geliyor. Ancak burun estetiği ameliyatı olmak isteyenler ilk önce "Ameliyattan sonra maske takabilir miyim?" sorusunu soruyor. KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Serkan Barışkan, burun estetiği ameliyatı geçirenler için maske kullanımı hakkında bilgi verdi

• 16 Şubat 2021 - 12:51 • Son Güncelleme:
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Pandeminin yüz bölgesi ameliyatları için bir fırsat haline dönüştüğünü belirten Op.Dr. Serkan Barışkan,”Hepimizin en çok değişiklik yapmak istediği bölge kuşkusuz yüzümüz. Gelişen tekniklerle iyileşme süresi çok kısalsa da yüzde yapılan değişiklikleri saklamak zor.

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Bu yüzden gizlilik arayanlar bu dönemi fırsat bildi. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve evden çalışma imkanı dolayısıyla normal yaşantımızda saklamakta güçlük çekeceğimiz yüz bölgesindeki ameliyatlar için en doğru zaman" dedi.

3Burun estetiği sonrası hangi maske nasıl kullanılmalı

Burun estetiği sonrası hangi maske nasıl kullanılmalı?

Burun estetiği için başvuranların en büyük kaygısının ameliyat sonrası maske kullanımı konusu olduğunu dile getiren Dr. Barışkan,”Pandemiden dolayı 'Ameliyat sonrası maske kullanabilir miyim?' sorusu hastaların merak ettiği konulardan biri haline geldi.

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İçinde bulunduğumuz şartlarda toplum içine girebilmek için maske kullanımı şart. Son dönemde pek çok maske çeşidi hayatımıza girdi. Peki, ameliyat sonrası hangi maskeler uygun?

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Burun estetiği sonrası maske seçiminde temel prensip buruna baskı uygulamamak olmalı. Bu prensip temel alınarak maske seçimi yapılmalI. Burun estetiği sonrası cerrahi maske kullanılırken telli olmasına dikkat etmeliyiz. Tele, uygun şekli yüzümüze takmadan önce vermeli, böylece burun ucuna baskı yapmamalıyız. Onun dışında iyileşme sürecinde burun ucuna baskı yapmayan her türlü maskeyi tercih edilebilir ve siperliklerden de destek alabiliriz” şeklinde konuştu.

6Ameliyat için hangi koronavirüs tedbirleri alınıyor

Ameliyat için hangi koronavirüs tedbirleri alınıyor?

Hastaların bir diğer merak konusu olan koronavirüs tedbirlerinin de en üst seviyede alındığının altını çizen Dr. Serkan Barışkan, "Doktorların her dönemde olduğu gibi bu dönemde de önceliği hastasını, ekibini ve kendini korumaktır.

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Bu anlayışla ben ve ekibim düzenli olarak koronavirüs testi yaptırıyor ve ameliyat öncesi hastadan da PCR testi, BT (tomografi) çekimi istiyoruz.

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Ameliyatlarımızda her zaman olduğu gibi sterilizasyon kurallarını son derece dikkatli uyguluyoruz. Ameliyat esnasında N95 ve cerrahi maskeler kullanıyor böylelikle riski sıfıra indiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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