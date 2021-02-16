• 16 Şubat 2021 - 12:51 • Son Güncelleme:
Burun estetiği ameliyatı geçirenler hangi maskeyi nasıl kullanmalı?
2020'nin mayıs ayında acil ameliyatlar dışında operasyon yapılmaması kararının kalkmasıyla birlikte talepler de artmaya başladı. Bu taleplerin başında da burun estetiği ameliyatları geliyor. Ancak burun estetiği ameliyatı olmak isteyenler ilk önce "Ameliyattan sonra maske takabilir miyim?" sorusunu soruyor. KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Serkan Barışkan, burun estetiği ameliyatı geçirenler için maske kullanımı hakkında bilgi verdi
• 16 Şubat 2021 - 12:51 • Son Güncelleme:
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Pandeminin yüz bölgesi ameliyatları için bir fırsat haline dönüştüğünü belirten Op.Dr. Serkan Barışkan,”Hepimizin en çok değişiklik yapmak istediği bölge kuşkusuz yüzümüz. Gelişen tekniklerle iyileşme süresi çok kısalsa da yüzde yapılan değişiklikleri saklamak zor.
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Burun estetiği sonrası hangi maske nasıl kullanılmalı?
Burun estetiği için başvuranların en büyük kaygısının ameliyat sonrası maske kullanımı konusu olduğunu dile getiren Dr. Barışkan,”Pandemiden dolayı 'Ameliyat sonrası maske kullanabilir miyim?' sorusu hastaların merak ettiği konulardan biri haline geldi.
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Burun estetiği sonrası maske seçiminde temel prensip buruna baskı uygulamamak olmalı. Bu prensip temel alınarak maske seçimi yapılmalI. Burun estetiği sonrası cerrahi maske kullanılırken telli olmasına dikkat etmeliyiz. Tele, uygun şekli yüzümüze takmadan önce vermeli, böylece burun ucuna baskı yapmamalıyız. Onun dışında iyileşme sürecinde burun ucuna baskı yapmayan her türlü maskeyi tercih edilebilir ve siperliklerden de destek alabiliriz” şeklinde konuştu.
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Ameliyat için hangi koronavirüs tedbirleri alınıyor?
Hastaların bir diğer merak konusu olan koronavirüs tedbirlerinin de en üst seviyede alındığının altını çizen Dr. Serkan Barışkan, "Doktorların her dönemde olduğu gibi bu dönemde de önceliği hastasını, ekibini ve kendini korumaktır.
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