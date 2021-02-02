Ciddi ilişki arayanlar potansiyel eşlerde ne arıyor?

Peki, neden bizi güldürebilen bir eş arıyoruz? Gülmek en iyi ilaçtır derler. Sevdiklerimizle birlikte bir gülme anını paylaşmaktan daha değerli bir şey yoktur belki de dünyada. İyi bir espri, en kötü durumları bile düzeltebilir. Gündelik hayatımızda var olan sıkıntı ve dertlerimizi hemen unutturabilir. Birlikte olduğumuz kişinin iyi bir mizah anlayışına sahip olması, bizleri anın büyüsünün içine çekerek mutlu eder.