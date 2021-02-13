Cinsel ilişkide ten uyumunu sağlamanın 6 kolay yolu

20-40 yaşları arası cinselliğin en yoğun yaşandığı, kadın ve erkeğin en aktif olduğu yaşlardır. Pek çok çift için cinsellik zaman içinde karşılıklı güven geliştikçe iyileşiyor. İlk başlardaki kaygılar, endişeler, cinsel sorunlar zaman içinde aşıldığında ilerleyen dönemde çok daha keyifli ve tatminkar bir cinsel yaşama sahip olunuyor.