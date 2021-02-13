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DHA
• 13 Şubat 2021 - 15:43 • Son Güncelleme:

Cinsel ilişkide ten uyumunu sağlamanın 6 kolay yolu

Ten uyumu, cinsel ilişki isteğini tetikleyen olmazsa olmazlardan. Bu nedenle de çiftler arasındaki cinsel sorunları tedavi etmek için ten uyumunun yakalanması çok önemli. Peki, aradaki cinsel çekimi kaybettikten sonra tekrar yakalamak mümkün mü? Ten uyumunu engelleyen faktörler nelerdir? Ten uyumunu sağlamak için neler yapılabilir? Üro-Androloji Uzmanı Prof.Dr. Halim Hattat tüyoları paylaştı

DHA
• 13 Şubat 2021 - 15:43 • Son Güncelleme:
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20-40 yaşları arası cinselliğin en yoğun yaşandığı, kadın ve erkeğin en aktif olduğu yaşlardır. Pek çok çift için cinsellik zaman içinde karşılıklı güven geliştikçe iyileşiyor. İlk başlardaki kaygılar, endişeler, cinsel sorunlar zaman içinde aşıldığında ilerleyen dönemde çok daha keyifli ve tatminkar bir cinsel yaşama sahip olunuyor.

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Vücuduyla barışık olma isteğini, orgazm tecrübesini, fantezilerini iyi değerlendiren her birey hayatı boyunca keyifli bir cinsel yaşamı devam ettirebiliyor.

3Tensel çekimi geri kazanmak mümkün mü

Tensel çekimi geri kazanmak mümkün mü?

Birçok çiftin karşılıklı çekimi yitirdikten sonra tekrar elde edebilir. Bunun için yetersiz olmaktan korkmak, anormal olmaktan çekinmek, arzuları ifade edememek gibi engellerin ortadan kaldırılması şart.

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Cinsellik öncesinde, sırasında ve sonrasında eşe yakın hissedildiğinde, dokunuşlara odaklanılıp heyecanlanma beklendiğinde, cinsel isteklerle ilgili suçluluk duyulmadığında ten uyumu tekrar canlandırılabiliyor. Cinsel sorunların tedavi edilmesi ise ten uyumunu sağlamak için olmazsa olmazdır.

5Ten uyumunu sağlamak için yapılacak 6 şey

Ten uyumunu sağlamak için yapılacak 6 şey

1-Öncelikle var olan cinsel fonksiyonlarınızı dikkatle gözden geçirin. Erkekte sertleşme sorunu, erken boşalma, cinsel isteksizliğin bulunması, kadında uyarılma güçlüğü, orgazm problemi, cinsel ağrı karşılıklı çekim ve ten uyumunun en büyük düşmanlarıdır.

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2-Cinsel sorunların yüzde 70'inin organik nedenlerle geliştiğini hatırlayın. Mutlaka bir tıbbi incelemeden geçerek cinsel problemlerinizin tıbbi nedenlerini bulun ve buna yönelik bir tedavi alın.

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3-Doğru cinsel bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun. Cinsel ilişkinin ne kadar süreceği, hangi davranışların yapılacağı gibi pek çok konuyu kulaktan dolma öğreniyoruz. Eğer yanlış bilgiler varsa mutlaka doğru bir kaynaktan teyit alın.

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4-Kadın ve erkek arasında cinsel anatomi-fizyoloji farklılıkları nedeniyle çoğu zaman uyarılma ve orgazm süresi farklılık gösterir. Kadında orgazm getiren davranışlar ile erkekte sertleşme ve boşalmayı sağlayanlar farklıdır. Sizin için işe yarayan seks hareketleri eşinize keyif vermeyebilir. Bu durumda birbirinizi suçlamayın, konuşarak ikiniz için de işe yarayan bir rutin belirleyin.

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5-Cinsel hayatınızda tatminsizlik yaşıyorsanız bu durumu eşinizle kırıcı ve eleştirisel olmayan bir tonda konuşun. Neleri iyileştirebileceğinizi görüşün. Gerekiyorsa bir uzmandan yardım alın.

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6-Ten uyumsuzluğunda hemen ümitsizliğe kapılmayın. Unutmayın bazı çiftler cinsel uyumu ilk denemede yakalasa da pek çok çift için bu uyumu sağlamak çok daha uzun vakit alır. Ancak zaman içinde düzelme olmazsa yardıma başvurun.

11Ten uyumu zorlaştıran düşmanlar nelerdir

Ten uyumu zorlaştıran düşmanlar nelerdir?

-Sertleşme sorunu, erken boşalma, cinsel isteksizlik, cinsellikten utanma veya suçluluk duyma.

-Kendine güvenmeme, performans endişesi.

-Eş tarafından yanlış anlaşılma-değerlendirilme kaygısı.

-Öfke, yakınlaşma korkusu. İlişki sorunları, acelecilik.

-Stres, endişe, depresyon ve cinsel bilgi yanlışları.

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