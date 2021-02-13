DHA
• 13 Şubat 2021 - 15:43 • Son Güncelleme:
Cinsel ilişkide ten uyumunu sağlamanın 6 kolay yolu
Ten uyumu, cinsel ilişki isteğini tetikleyen olmazsa olmazlardan. Bu nedenle de çiftler arasındaki cinsel sorunları tedavi etmek için ten uyumunun yakalanması çok önemli. Peki, aradaki cinsel çekimi kaybettikten sonra tekrar yakalamak mümkün mü? Ten uyumunu engelleyen faktörler nelerdir? Ten uyumunu sağlamak için neler yapılabilir? Üro-Androloji Uzmanı Prof.Dr. Halim Hattat tüyoları paylaştı
DHA
• 13 Şubat 2021 - 15:43 • Son Güncelleme:
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20-40 yaşları arası cinselliğin en yoğun yaşandığı, kadın ve erkeğin en aktif olduğu yaşlardır. Pek çok çift için cinsellik zaman içinde karşılıklı güven geliştikçe iyileşiyor. İlk başlardaki kaygılar, endişeler, cinsel sorunlar zaman içinde aşıldığında ilerleyen dönemde çok daha keyifli ve tatminkar bir cinsel yaşama sahip olunuyor.
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Cinsellik öncesinde, sırasında ve sonrasında eşe yakın hissedildiğinde, dokunuşlara odaklanılıp heyecanlanma beklendiğinde, cinsel isteklerle ilgili suçluluk duyulmadığında ten uyumu tekrar canlandırılabiliyor. Cinsel sorunların tedavi edilmesi ise ten uyumunu sağlamak için olmazsa olmazdır.
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4-Kadın ve erkek arasında cinsel anatomi-fizyoloji farklılıkları nedeniyle çoğu zaman uyarılma ve orgazm süresi farklılık gösterir. Kadında orgazm getiren davranışlar ile erkekte sertleşme ve boşalmayı sağlayanlar farklıdır. Sizin için işe yarayan seks hareketleri eşinize keyif vermeyebilir. Bu durumda birbirinizi suçlamayın, konuşarak ikiniz için de işe yarayan bir rutin belirleyin.
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