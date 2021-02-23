• 23 Şubat 2021 - 11:56 • Son Güncelleme:
Doğal diş fırçası görevi gören en etkili ve sağlıklı besinler
Diş ve diş eti hastalıkları, en önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Gün içinde tüketilen her gıdanın da diş ve diş eti sağlığına etkisi oldukça büyük. Şekerli ve karbonhidratlı ürünlerin, asitli içeceklerin dişlere büyük zarar verdiğini belirten Uzman Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Elifhan Alagöz, doğal diş fırçası görevi görerek dişleri temizleyen ve güçlendiren besinleri açıkladı
• 23 Şubat 2021 - 11:56 • Son Güncelleme:
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Türkiye'de sudan sonra en sık tüketilen içecek olan siyah çay ve yeşil çayın florür, polifenoller ve kateşin içerdiğini belirten Uzman Diş Hekimi Dr.Öğr. Üyesi Elifhan Alagöz, şöyle konuştu:
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“Bunlardan florürün, diş çürüğüne karşı korumada etkinliği tartışmasız. Polifenoller ise çürük oluşumdan sorumlu patojen olan S. Mutans gelişimini baskılayarak etkinlik gösterirken kateşin ise çürük oluşumunu önleyen antikaryojenik özelliği ile öne çıkıyor. Bu bileşenleri içermesi nedeniyle günlük diyette siyah ve yeşil çay ilavesinin dişleri çürüğe karşı korumada etkili olacak."
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Kuru üzüm şeker içermesine rağmen faydalı
Popüler bir atıştırmalık yiyecek olarak kuru üzümün de genel insan sağlığına fayda sağlayabilecek polifenoller, flavonoidler, demir, mineraller, potasyum, kalsiyum ve bazı B vitaminleri içerdiğini söyleyen Alagöz, “Kuru üzüm kolesterol ve yağ içermez, antioksidanlar açısından zengindir ve iyi bir lif kaynağıdır.
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