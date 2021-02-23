Doğal diş fırçası görevi gören en etkili ve sağlıklı besinler

Ayrıca yüksek oranda kalsiyum, fosfat ve kazein içermesi ile dişi asit saldırılarına karşı koruyarak diş çürüğü oluşumunu engeller. Dolayısıyla bir öğün veya şekerli bir atıştırmanın ardından bir parça peynir (5 gram) tüketimi, dişleri çürüğe karşı korumada ve diş eti sağlığında etkili olacaktır.