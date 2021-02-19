DHA
• 19 Şubat 2021 - 13:48 • Son Güncelleme:
Doğru kullanılmayan bu hastalığa neden oluyor!
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, koronavirüs salgını döneminde kullanımı zorunlu olan maskenin ağız ve diş sağlığını etkilediğini belirtti. Üst üste maske takmanın, aynı maskeyi uzun süre kullanmanın ve kalitesiz maske tercihinin ağızda mantar oluşumuna neden olabileceğini belirten Hubbezoğlu, "Kaliteli ve doğru maske tercih edilmesi, ağız ve diş sağlığı açısından önem taşıyor" dedi. Prof. Dr. Hubbezoğlu ayrıca "Bazı vatandaşlarımız hapşıracakları zaman maskeyi çıkarıp hapşırıyor. Bunlar son derece yanlış. Maske çıkarılmadan hapşırılmalı ve ardından maske değişmeli; çünkü maske tüm özelliğini kaybetmiş oluyor" uyarısında da bulundu.
DHA
• 19 Şubat 2021 - 13:48 • Son Güncelleme:
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, yoğun ve yanlış maske kullanımının sonuçları hakkında bilgiler verdi.
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Prof. Dr. Hubbezoğlu, solunum yolundan çıkan damlacık, öksürme, hapşırma ya da yakın temas sonucu ağızdan, burundan ya da gözlerden giriş yapabilen koronavirüsle mücadeledeki önlemlerin başında yer alan maskenin yanlış kullanımının, virüsün yayılımının yanında ağız kuruluğu, ağız ve dudak kenarlarında yara ve mantara neden olabileceğine dikkat çekti.
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'Maske çıkarılmadan hapşırılmalı ve maske değişmeli'
Yoğun maske kullanımın ağız kuruluğu ve mantara neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Hubbezoğlu, şöyle konuştu: "Maske kullanımının ağız ve diş sağlığına direk olarak bir etkisi yok. Maske en doğru şekilde kullanıldığı zaman hiçbir zararı yok ancak bizler hastalarımızdan ve bazı personelimizden hava almayacak şekilde üst üste maske kullanımından dolayı ağız ve dudak kenarlarında mantar türü rahatsızlıkların ortaya çıktığını gördük. Bu yüzden tek kat ve iyi bir maske kullandığınız zaman hiçbir sorun oluşmayacaktır.
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