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• 23 Şubat 2021 - 11:29 • Son Güncelleme:

Dünya Sağlık Örgütü haftada minimum 150 dakika egzersiz öneriyor!

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ve Amerikan Spor Hekimliği Kolejinin (ACSM), sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için haftada minimum 150 dakika orta veya şiddetli fiziksel aktivite önerdiğini belirten Fizyoterapist Çağıl Ertürk, egzersizin uluslararası toplumda farmakolojik olmayan bir tedavi olarak görüldüğünü söyledi. Ertürk, "Egzersiz bir ilaçtır" ifadesini kullandı.

• 23 Şubat 2021 - 11:29 • Son Güncelleme:
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Egzersizin obezite, diyabet, dislipidemi ve hipertansiyonu önlerken veya iyileştirirken enerji tüketimini de artırabileceğini belirten Öğr. Gör. Fizyoterapist Çağıl Ertürk, "Egzersiz, iskemik kalp hastalığı veya serebrovasküler hastalık ve kanser gibi aterosklerotik hastalıkları önlemede de etkilidir. 

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Egzersiz sadece metabolizmayı ve kardiyovasküler sistemi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda lokomotif organların korunmasını ve güçlendirilmesini de destekler. 

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Bu, iskelet kası atrofisi veya kemik erimesinin neden olduğu kemik kırıklarını önlemek ve zamanla fonksiyon bozukluğunu önlemek için yararlı olacaktır" dedi.

4Şiddetli egzersiz akut iltihaba yol açabilir

Şiddetli egzersiz akut iltihaba yol açabilir

Kas hasarına veya yorgunluğa neden olabilecek çok şiddetli egzersizin, vücut için bir stres haline geleceğini söyleyen Ertürk, "Aşırı egzersiz akut iltihaba yol açabilir, bağırsak geçirgenliğinin artmasına neden olabilir veya vücudu enfeksiyona duyarlı hale getirebilir" diye konuştu.

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Kronik iltihaplanmanın özellikle aşırı yeme ve fiziksel hareketsizlikten kaynaklanan bir hastalık olarak düşünülebileceğini söyleyen Ertürk, "Egzersizin iltihap önleyici etkileri, kronik iltihabı önlemede etkili olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

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Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz şu günlerde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak zorundayız ve egzersiz de iltihap önleyici mekanizması sayesinde buna yardımcı olabilir.

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Bununla birlikte, kronik hastalıkların daha fazla önlenmesi, yaşam kalitesinde iyileşmeler ve sadece egzersizi değil aynı zamanda diyet takviyesi ve uygun yaşam tarzı faktörlerini de uygulayarak sağlıklı yaşam beklentisinin uzatılmasının gelecekte daha aktif bir şekilde teşvik edilmesi beklenmektedir" diyerek sözlerine son verdi.

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Dünya Sağlık Örgütü haftada minimum 150 dakika egzersiz öneriyor!

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