• 23 Şubat 2021 - 11:29 • Son Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü haftada minimum 150 dakika egzersiz öneriyor!
Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ve Amerikan Spor Hekimliği Kolejinin (ACSM), sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için haftada minimum 150 dakika orta veya şiddetli fiziksel aktivite önerdiğini belirten Fizyoterapist Çağıl Ertürk, egzersizin uluslararası toplumda farmakolojik olmayan bir tedavi olarak görüldüğünü söyledi. Ertürk, "Egzersiz bir ilaçtır" ifadesini kullandı.
• 23 Şubat 2021 - 11:29 • Son Güncelleme:
1
Egzersizin obezite, diyabet, dislipidemi ve hipertansiyonu önlerken veya iyileştirirken enerji tüketimini de artırabileceğini belirten Öğr. Gör. Fizyoterapist Çağıl Ertürk, "Egzersiz, iskemik kalp hastalığı veya serebrovasküler hastalık ve kanser gibi aterosklerotik hastalıkları önlemede de etkilidir.
3
4
Şiddetli egzersiz akut iltihaba yol açabilir
Kas hasarına veya yorgunluğa neden olabilecek çok şiddetli egzersizin, vücut için bir stres haline geleceğini söyleyen Ertürk, "Aşırı egzersiz akut iltihaba yol açabilir, bağırsak geçirgenliğinin artmasına neden olabilir veya vücudu enfeksiyona duyarlı hale getirebilir" diye konuştu.
5
7