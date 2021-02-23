Dünya Sağlık Örgütü haftada minimum 150 dakika egzersiz öneriyor!

Bununla birlikte, kronik hastalıkların daha fazla önlenmesi, yaşam kalitesinde iyileşmeler ve sadece egzersizi değil aynı zamanda diyet takviyesi ve uygun yaşam tarzı faktörlerini de uygulayarak sağlıklı yaşam beklentisinin uzatılmasının gelecekte daha aktif bir şekilde teşvik edilmesi beklenmektedir" diyerek sözlerine son verdi.