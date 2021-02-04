En merak edilen yönleriyle A'dan Z'ye kanser nedir, ne değildir?

Kansere bıçak vurulması ya da biyopsi yapılması kanseri yayılmasına sebep olur mu? Kanser hakkında belki de en fazla duyduğumuz söz budur ancak bilimsel kaynaklar bunun yanlış olduğunun altını çiziyor. Buna göre doğru yapılan bir cerrahi operasyon ya da biyopsi kanserin ne yayılmasına ne de büyümesine sebep olur. Bir kişiye kesin kanser tanısı koymanın tek yolunun biyopsi olduğunu düşünecek olursak bu düşünceyle hareket etmenin ne kadar zararlı olduğu anlaşılacaktır.