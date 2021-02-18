• 18 Şubat 2021 - 15:00 • Son Güncelleme:
Evde burun tıkanıklığını açmanın basit ve kolay 9 yolu
Burun tıkanıklığı efor kapasitesini azaltıp uyku bozukluğuna yol açarak sağlığımızı önemli derecede etkiler. 7'den 70'e herkesin yaşayabileceği burun tıkanıklığının sebebi; enfeksiyon, alerji veya yapısal problemler olabilir. Çocuklarda ağızdan nefes almaya bağlı olarak diş ve yüz yapısında bozulmalar, uykuda sıkıntı, büyüme-gelişme geriliği ve konuşma problemleri gibi önemli sorunlara yol açar. Peki, günümüzün çocuğunu evde geçirdiğimiz şu günlerde ev içi durumlara bağlı olarak ortaya çıkan burun tıkanıklığını gidermenin kolay bir yolu var mı? Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, evde burun sağlığımızı nasıl koruyabileceğimizi anlattı
• 18 Şubat 2021 - 15:00 • Son Güncelleme:
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Son zamanlarda vaktimizin çoğunu evde geçirdiğimiz için enfeksiyonlar azaldı ancak ev içi nedenlere bağlı özellikle alerji burun mukozasında şişme yaparak burnun tıkanmasına yol açtı. Burnumuz özellikle dışarıdan aldığımız havanın nemlendirilip ısıtılması, temizlenmesi gibi önemli işlevlere sahiptir. Peki, evde burun tıkanıklığını gidermenin yolları nelerdir?
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3.Yüksek bir yastık ile uyuyun
Yatağa yattığınız zaman bir miktar tıkanıklık olması yerçekiminden dolayı normal olarak algılanabilir. Ancak bu burun tıkanıklığı uykuya dalmayı engelliyorsa yani burun tıkanıklığına bağlı uyumakta zorlanılıyorsa yüksek yastık ile uyumak çözüm olabilir.
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4.Tuzlu su uygulayın
Yine ev ortamında basit bir şekilde hazırlanabilecek deniz suyu benzeri su ile burun yıkanabilir. 1 bardak içme suyuna 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karbonat eklenerek karıştırılır ve deniz suyu eş değerinde su elde edilmiş olur. Bu su, burun içerisine uygulandığı zaman tuzlu suyun etkisi ile burun rahatça açılır.
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Burundan yeterli nefes alamazsak ne olur?
Burun mukozası havayla gelen virüsleri, bakterileri ve yabancı maddeleri temizleyerek bağışıklık sisteminde önemli rol oynar. Hava içerisindeki zararlı partikülleri ve virüslerin burun epiteline tutunmasını engelleyerek mukusla beraber atılımını sağlar. Bir nevi vücudumuza bariyer olur.
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