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• 18 Şubat 2021 - 15:00 • Son Güncelleme:

Evde burun tıkanıklığını açmanın basit ve kolay 9 yolu

Burun tıkanıklığı efor kapasitesini azaltıp uyku bozukluğuna yol açarak sağlığımızı önemli derecede etkiler. 7'den 70'e herkesin yaşayabileceği burun tıkanıklığının sebebi; enfeksiyon, alerji veya yapısal problemler olabilir. Çocuklarda ağızdan nefes almaya bağlı olarak diş ve yüz yapısında bozulmalar, uykuda sıkıntı, büyüme-gelişme geriliği ve konuşma problemleri gibi önemli sorunlara yol açar. Peki, günümüzün çocuğunu evde geçirdiğimiz şu günlerde ev içi durumlara bağlı olarak ortaya çıkan burun tıkanıklığını gidermenin kolay bir yolu var mı? Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, evde burun sağlığımızı nasıl koruyabileceğimizi anlattı

• 18 Şubat 2021 - 15:00 • Son Güncelleme:
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Son zamanlarda vaktimizin çoğunu evde geçirdiğimiz için enfeksiyonlar azaldı ancak ev içi nedenlere bağlı özellikle alerji burun mukozasında şişme yaparak burnun tıkanmasına yol açtı. Burnumuz özellikle dışarıdan aldığımız havanın nemlendirilip ısıtılması, temizlenmesi gibi önemli işlevlere sahiptir. Peki, evde burun tıkanıklığını gidermenin yolları nelerdir?

21.Günde 5-6 kez temizleyin

1.Günde 5-6 kez temizleyin

Burun tıkanıklığını engelleyen, burun fizyolojisini koruyan, bir anlamda burnun iklimlendirmesini sağlayan evde yapılması gereken en önemli şey; günde 5-6 kez burnun suyla temizlenmesidir. Bu temizleme ılık su ile yapılırsa daha etkili olur.

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Bu temizleme sayesinde burun içerisinde kuruyan mukus artıkları, salgılar temizlenir, burun mukozası nemlendirilir ve burun fonksiyonları normal hale gelir.

42.Sıcak duş yaparak gevşemesini sağlayın

2.Sıcak duş yaparak gevşemesini sağlayın

Suyla temizlendiğinde yeterli bir açıklık sağlanamaz ise sıcak bir duş yapmak buhar etkisiyle mukozaları gevşeterek tıkanıklığa çözüm olabilir.

53.Yüksek bir yastık ile uyuyun

3.Yüksek bir yastık ile uyuyun

Yatağa yattığınız zaman bir miktar tıkanıklık olması yerçekiminden dolayı normal olarak algılanabilir. Ancak bu burun tıkanıklığı uykuya dalmayı engelliyorsa yani burun tıkanıklığına bağlı uyumakta zorlanılıyorsa yüksek yastık ile uyumak çözüm olabilir.

64.Tuzlu su uygulayın

4.Tuzlu su uygulayın

Yine ev ortamında basit bir şekilde hazırlanabilecek deniz suyu benzeri su ile burun yıkanabilir. 1 bardak içme suyuna 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karbonat eklenerek karıştırılır ve deniz suyu eş değerinde su elde edilmiş olur. Bu su, burun içerisine uygulandığı zaman tuzlu suyun etkisi ile burun rahatça açılır.

75.Sıcak ve su mentol buharına tutun

5.Sıcak ve su mentol buharına tutun

Yine ev ortamında burun sağlığı açısından sıcak su ve mentol ile buğu yapmak burun ve bronşları rahatlatır. Eğer bunu yapamıyorsanız çay buharını buruna çekmek kısmi bir rahatlama sağlayacaktır.

86.Burun spreyleri kullanın

6.Burun spreyleri kullanın

Eğer hekime görünme imkanınız yoksa ve evde burun spreyi varsa doktora görünene kadar bu spreyleri kullanılabilirsiniz. Tabii sonrasında doktor önerisiyle kullanmakta yarar var.

97.Bol su için

7.Bol su için

Burun mukozasının kendini yeterli derecede nemlendirebilmesi için bol sıvı almak gerekir. Bol su içmek, burun sağlığı açısından çok önemlidir.

108.Okaliptus, zencefil ve limonlu çaya başvurun

8.Okaliptus, zencefil ve limonlu çaya başvurun

Okaliptus ve zencefil sıcak suya atılarak buharı solunabilir, bunun bitkisel olarak rahatlatıcı özelliği vardır. Yine limonlu çay içmek de burun açıcı özellik taşır.

119.Dış kısmına masaj yapın

9.Dış kısmına masaj yapın

Burun dış kısmına masaj uygulamak da burun kaslarında ve damarlarında büyük ölçüde rahatlama sağlar.

12Burundan yeterli nefes alamazsak ne olur

Burundan yeterli nefes alamazsak ne olur?

Burun mukozası havayla gelen virüsleri, bakterileri ve yabancı maddeleri temizleyerek bağışıklık sisteminde önemli rol oynar. Hava içerisindeki zararlı partikülleri ve virüslerin burun epiteline tutunmasını engelleyerek mukusla beraber atılımını sağlar. Bir nevi vücudumuza bariyer olur.

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Burun tıkandığı zaman ağızdan nefes almaya bağlı boğaz enfeksiyonları, yine burunla orta kulağı birbirine bağlayan östaki borusunun tıkanmasına bağlı kulak problemleri görülür.

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Yeterli nefes alamayan burunda koku fonksiyonları da azalır, koku azaldığı için dolaylı yoldan tat da azalır. Koku duyusu ve tat duyusunun etkileşimi sonucu yediklerimizden lezzet alırız; yani yeterli koku alamazsak yediklerimizden de lezzet alamayız. Bu gerçekleşmezse hayatımızın tadı tuzu kalmaz.

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