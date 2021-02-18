Evde burun tıkanıklığını açmanın basit ve kolay 9 yolu

1.Günde 5-6 kez temizleyin Burun tıkanıklığını engelleyen, burun fizyolojisini koruyan, bir anlamda burnun iklimlendirmesini sağlayan evde yapılması gereken en önemli şey; günde 5-6 kez burnun suyla temizlenmesidir. Bu temizleme ılık su ile yapılırsa daha etkili olur.