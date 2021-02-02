• 02 Şubat 2021 - 12:16 • Son Güncelleme:
Genç yaşta saç beyazlamasını bu yöntem durdurabilir
Saçların erkenden beyazlaması oldukça sık görülen bir problemdir ve yaşlanmanın görünür belirtilerinden biri olarak kabul edildiği için rahatsız edicidir. Dünya genelinde de saç beyazlama yaşı, son 10 yılda 14 yaş geriye giderek 20'li yaşlara kadar düştü! Peki, genç yaşta ortaya çıkan saç beyazlamasının nedenleri nelerdir? Saç beyazlaması durdurulabilir mi? Saç beyazlamasını tedavi eden bir yöntem var mı? Tıbbi Genetik Uzmanı Doç.Dr. Atıl Bişgin, bakın neler söyledi
• 02 Şubat 2021 - 12:16 • Son Güncelleme:
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İnsanların dünya genelinde ortalama 30'lu yaşların sonlarına doğru saçlarının beyazlamaya başladığı bilinirken bu durum son yıllarda değişiklik gösterdi. 20'li yaşlarda başlayan saç beyazlama vakalarına 'erken saç beyazlaması' tanısı konulmaya başlandı.
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