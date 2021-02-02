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• 02 Şubat 2021 - 12:16 • Son Güncelleme:

Genç yaşta saç beyazlamasını bu yöntem durdurabilir

Saçların erkenden beyazlaması oldukça sık görülen bir problemdir ve yaşlanmanın görünür belirtilerinden biri olarak kabul edildiği için rahatsız edicidir. Dünya genelinde de saç beyazlama yaşı, son 10 yılda 14 yaş geriye giderek 20'li yaşlara kadar düştü! Peki, genç yaşta ortaya çıkan saç beyazlamasının nedenleri nelerdir? Saç beyazlaması durdurulabilir mi? Saç beyazlamasını tedavi eden bir yöntem var mı? Tıbbi Genetik Uzmanı Doç.Dr. Atıl Bişgin, bakın neler söyledi

• 02 Şubat 2021 - 12:16 • Son Güncelleme:
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İnsanların dünya genelinde ortalama 30'lu yaşların sonlarına doğru saçlarının beyazlamaya başladığı bilinirken bu durum son yıllarda değişiklik gösterdi. 20'li yaşlarda başlayan saç beyazlama vakalarına 'erken saç beyazlaması' tanısı konulmaya başlandı.

2Gen tedavisi bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırabilir

Gen tedavisi bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırabilir

Uzmanlar, erken saç beyazlamasının fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra insanlarda bazı özgüven problemlerine ve iletişim güçlüklerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

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Türkiye'de de bu konu üzerinde araştırmalar yapıldığını söyleyen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Bölümü'nde görevli Doç.Dr. Atıl Bişgin, klinik araştırma aşamasında olan gen tedavisi yönteminin ileride saç beyazlamasına çare olabileceğini söyledi.

4Saç beyazlama yaşı 14 yıl geriledi

Saç beyazlama yaşı 14 yıl geriledi

Saç beyazlaması nedenlerinin ikiye ayrıldığını kaydeden Doç.Dr. Atıl Bişgin, bunların çevresel ve genetik faktörler olduğunu söyledi.

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Genetik sebeplere dayalı erken saç beyazlamasına 'prematüre beyazlama' denildiğini belirten Bişgin, farklı ülkelerdeki farklı genetik mutasyonların zaman içinde bu beyazlamaya neden olduğunu dile getirdi.

6Stres, saçları erkenden beyazlatıyor

Stres, saçları erkenden beyazlatıyor

Gün geçtikçe erken saç beyazlama vakalarının arttığını vurgulayan Bişgin, "ABD'de 400'den fazla kişiyle yapılan deneysel çalışmada saç beyazlama yaş ortalamasının 14 yıl geriye gittiği saptandı.

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Tabii buna neden sadece genetik faktörler olmadı. Aynı zamanda stres ve diğer çevresel faktörlerin de rolü var.

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Hepsi bir araya gelince saçımıza renk veren kök hücreler yeterli pigment sağlayamaz hale geliyor.

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Buna yönelik tedavi çalışmaları sürüyor. Gen tedavisi gelecekte kalıcı bir çözüm olabilir" dedi.

10Genç yaşta saçları beyazlatan nedenler nelerdir

Genç yaşta saçları beyazlatan nedenler nelerdir?

B12 vitamini eksikliği, tiroit fonksiyonlarında sorun olması, sağlıklı gıdalar yerine daha fazla abur cubur tüketmek, sürekli stres ve endişe yaşamak, genetik olarak yatkın olmak ve kimyasal saç ürünleri ve zararlı boyalar kullanmak erken yaşta saç beyazlamasına yol açan sebepler arasında gösteriliyor.

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