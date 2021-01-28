• 28 Ocak 2021 - 11:00 • Son Güncelleme:
Gerçek bal olup olmadığını anlamak için bunlara bakın!
2020 hem insanlar hem de arılar için zor geçen bir yıl oldu. Bizler Kovid-19 ile mücadele ederken arılar da Varroa hastalığına karşı savaştı. İlkim değişikliğinden de etkilenen arılar maalesef kovanları dolduramadı. Yaşanan sürecin fiyatlara da yansıdığını belirten Bal Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, sahte bala karşı dikkatli olunmasını söyledi. "Düşük fiyata bal aldığınızı düşünerek eve bir kavanoz dolusu glikoz şurubu götürebilirsiniz" diyen Aksoy, gerçek yani hakiki balı anlamanın yollarını sıraladı
• 28 Ocak 2021 - 11:00 • Son Güncelleme:
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