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• 28 Ocak 2021 - 11:00 • Son Güncelleme:

Gerçek bal olup olmadığını anlamak için bunlara bakın!

2020 hem insanlar hem de arılar için zor geçen bir yıl oldu. Bizler Kovid-19 ile mücadele ederken arılar da Varroa hastalığına karşı savaştı. İlkim değişikliğinden de etkilenen arılar maalesef kovanları dolduramadı. Yaşanan sürecin fiyatlara da yansıdığını belirten Bal Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, sahte bala karşı dikkatli olunmasını söyledi. "Düşük fiyata bal aldığınızı düşünerek eve bir kavanoz dolusu glikoz şurubu götürebilirsiniz" diyen Aksoy, gerçek yani hakiki balı anlamanın yollarını sıraladı

• 28 Ocak 2021 - 11:00 • Son Güncelleme:
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Bal Üreticisi ve Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, "İlkbahar soğuk, yaz kurak geçtiğinden çoğu bölgede bal üretimi çok az oldu. Mevsimden etkilenmeyen arılar da hastalıktan etkilendi.

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Çam balının oluşmasını sağlayan marchalina hellenica böcek türünde de toplu ölümler yaşandı.

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Şifa niyetine tüketilen bal ve arı ürünlerinde fiyatlarla birlikte sahteciliğin artması bekleniyor” dedi.

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Fırsatçılara ve kötü niyetli kişilere dikkat çeken Bal Uzmanı Ahmet Bağran Aksoy, gerçek balı sahtesinden nasıl ayıracağımız konusunda önerilerde de bulundu:

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“İşini hakkıyla yapan gerçek bal üreticileri böyle zamanlarda zorlanırken fırsatçılara gün doğuyor. Piyasaya sahte ürün sürerek halkın sağlığını tehdit ediyorlar.

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Şifa bulacağım diye halkımız sağlığından olmasın. Düşük fiyata bal aldıklarını düşünerek eve bir kavanoz dolusu glikoz şurubu götürebilirler.”

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Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artan fiyatlar yüzünden besin değeri yüksek ve tamamen doğal olan bal ve arı ürünleri tüketmekten vazgeçmeyin ve balınızı güvendiğiniz kişilerden ve markalardan tercih edin.

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Geçmişten bugüne şifa niyetine kullanılan ve vücuda faydalı etkileri dünyaca ünlü Oxford Üniversitesi'nce de kanıtlanmış bir gerçek."

9Balın gerçek (hakiki) olduğunu nasıl anlarız

Balın gerçek (hakiki) olduğunu nasıl anlarız?

Ahmet Bağran Aksoy “Gerçek balı anlamanın bazı yolları mevcuttur. Bunlardan en önemlisi balı bir laboratuvarda tahlil ettirmektir.

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Bir balın sahte olup olmadığını anlamak için kullanılan geleneksel yöntemler de vardır. Bunlar:

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- Balı bir bardak sıcak suya koyduğunuzda hemen çözülmemesi ve bütünlüğünü bir süre koruması gerekir.

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- Gerçek bal donar ama donan her bal tabii ki gerçek bal değildir. Çam balı hariç bir çiçek balı hiç donmuyorsa zaten sahtedir.

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Ancak şunu belirtmekte fayda var gerçek bal sadece laboratuvarda tahlil edilerek anlaşılır. Bunun dışında anlamak çok zordur ve ciddi anlamda uzmanlık gerektirir."

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