GÃ¼nde 5-6 bardaktan fazlasÄ±na dikkat! Demleme sÄ±rasÄ±nda bunu yapÄ±n...

â€¢ 25 Ocak 2021 - 13:07 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Günde 5-6 bardaktan fazlasÄ±na dikkat! Demleme sÄ±rasÄ±nda bunu yapÄ±n...
DÃ¼nyanÄ±n Ã§oÄŸu Ã¼lkesinde kahve en Ã§ok tÃ¼ketilen iÃ§ecek olmasÄ±na raÄŸmen TÃ¼rkiye'de ise Ã§ay Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. TÃ¼rkiye'de her eve giren, sohbetleri demleyen Ã§ayÄ±n pek Ã§ok faydasÄ± olduÄŸu kadar aÅŸÄ±rÄ± tÃ¼ketildiÄŸinde zararlarÄ± da olabileceÄŸini sÃ¶yleyen Gastronomi ve Mutfak SanatlarÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸr. GÃ¶r. Merve Ä°ÅŸeri UzunoÄŸlu, "TÃ¼rkiye'de yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±ldÄ±r Ã§ay tÃ¼ketimiÂ kahvenin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti. YÄ±llÄ±k kiÅŸi baÅŸÄ± 3,5 kilogramlÄ±k Ã§ay tÃ¼ketimimizle dÃ¼nyada en Ã§ok Ã§ay tÃ¼keten millet olarak anÄ±lÄ±yoruz. KararÄ±nda iÃ§ilen Ã§ay kalbi koruyor" dedi.
â€¢ 25 Ocak 2021 - 13:07 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Hipertansiyonu Ã¶nlemede yardÄ±mcÄ±
Ã–ÄŸr. GÃ¶r. Merve Ä°ÅŸeri UzunoÄŸlu, "Siyah Ã§ay dÃ¼zenli ve uygun miktarda tÃ¼ketildiÄŸi takdirde oldukÃ§a saÄŸlÄ±klÄ± ve faydalÄ± bir iÃ§ecektir.
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5-6 bardaktan fazlasÄ±na dikkat
Ã‡ay tÃ¼ketmenin insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerindeki etkileri Ã¼zerine her yÄ±l Ã§ok sayÄ±da araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Merve Ä°ÅŸeri UzunoÄŸlu "AraÅŸtÄ±rmalar, dÃ¼zenli Ã§ay tÃ¼ketiminin kalp krizinden kansere birÃ§ok hastalÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nlenmesi veya etkilerinin azaltÄ±lmasÄ±nda faydalÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterse de de gÃ¼nde 5-6 Ã§ay bardaÄŸÄ±nÄ±n Ã¼zerinde tÃ¼ketilmesinin olumsuz yan etkileri olabilir.
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