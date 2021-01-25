GÃ¼nde 5-6 bardaktan fazlasÄ±na dikkat! Demleme sÄ±rasÄ±nda bunu yapÄ±n...

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â€¢ 25 Ocak 2021 - 13:07 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Günde 5-6 bardaktan fazlasÄ±na dikkat! Demleme sÄ±rasÄ±nda bunu yapÄ±n...

DÃ¼nyanÄ±n Ã§oÄŸu Ã¼lkesinde kahve en Ã§ok tÃ¼ketilen iÃ§ecek olmasÄ±na raÄŸmen TÃ¼rkiye'de ise Ã§ay Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. TÃ¼rkiye'de her eve giren, sohbetleri demleyen Ã§ayÄ±n pek Ã§ok faydasÄ± olduÄŸu kadar aÅŸÄ±rÄ± tÃ¼ketildiÄŸinde zararlarÄ± da olabileceÄŸini sÃ¶yleyen Gastronomi ve Mutfak SanatlarÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸr. GÃ¶r. Merve Ä°ÅŸeri UzunoÄŸlu, "TÃ¼rkiye'de yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±ldÄ±r Ã§ay tÃ¼ketimiÂ kahvenin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti. YÄ±llÄ±k kiÅŸi baÅŸÄ± 3,5 kilogramlÄ±k Ã§ay tÃ¼ketimimizle dÃ¼nyada en Ã§ok Ã§ay tÃ¼keten millet olarak anÄ±lÄ±yoruz. KararÄ±nda iÃ§ilen Ã§ay kalbi koruyor" dedi.

â€¢ 25 Ocak 2021 - 13:07 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
1Hipertansiyonu Ã¶nlemede yardÄ±mcÄ±
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Hipertansiyonu Ã¶nlemede yardÄ±mcÄ±

Ã–ÄŸr. GÃ¶r. Merve Ä°ÅŸeri UzunoÄŸlu, "Siyah Ã§ay dÃ¼zenli ve uygun miktarda tÃ¼ketildiÄŸi takdirde oldukÃ§a saÄŸlÄ±klÄ± ve faydalÄ± bir iÃ§ecektir.

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Antioksidan Ã¶zelliklerinin yanÄ± sÄ±ra Ã§ay, dÃ¼zenli tÃ¼ketimi ile kardiyovaskÃ¼ler hastalÄ±klarÄ±n Ã¶nlenmesinde, kan basÄ±ncÄ± ve hipertansiyonun Ã¶nlenmesinde faydalÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.

35-6 bardaktan fazlasÄ±na dikkat

5-6 bardaktan fazlasÄ±na dikkat

Ã‡ay tÃ¼ketmenin insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerindeki etkileri Ã¼zerine her yÄ±l Ã§ok sayÄ±da araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Merve Ä°ÅŸeri UzunoÄŸlu "AraÅŸtÄ±rmalar, dÃ¼zenli Ã§ay tÃ¼ketiminin kalp krizinden kansere birÃ§ok hastalÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nlenmesi veya etkilerinin azaltÄ±lmasÄ±nda faydalÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterse de de gÃ¼nde 5-6 Ã§ay bardaÄŸÄ±nÄ±n Ã¼zerinde tÃ¼ketilmesinin olumsuz yan etkileri olabilir.

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Tanen aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a zengin bir iÃ§ecek olan Ã§ayÄ±n etken maddelerinin, yiyeceklerin iÃ§erisindeki demire baÄŸlanabilir.

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Bu durum, yiyeceklerden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z demirin emilmesini Ã¶nleyebilir ve demir eksikliÄŸine sebep olabilir" dedi.

6AÅŸÄ±rÄ± tÃ¼ketim anksiyete ve uyku sorunlarÄ±na yol aÃ§abilir

AÅŸÄ±rÄ± tÃ¼ketim anksiyete ve uyku sorunlarÄ±na yol aÃ§abilir

Ã‡ayÄ±n yÃ¼zde 2-4 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen oranlarda kafein iÃ§erdiÄŸine dikkat Ã§ekenÂ UzunoÄŸlu, "Ã‡aydaki kafein, reflÃ¼ gibi rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olan kiÅŸilerin mide asitlerinin artmasÄ±na sebep olacaÄŸÄ±ndan bÃ¶yle durumlarda tÃ¼ketilmemesi Ã¶nerilir.

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AÅŸÄ±rÄ± Ã§ay tÃ¼ketiminin anksiyete, stres ve gerginliÄŸin artmasÄ±na sebep olabilir.

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Bu tÃ¼r durumlarda kafeinsiz bitki Ã§aylarÄ±na yÃ¶nelmek gerekir. Ã‡aydaki kafeinÂ melatonin Ã¼retimini azaltarak uyku sorunlarÄ±na da yol aÃ§abilir" ifadelerini kullandÄ±.

9Ã‡ay demlemenin pÃ¼f noktalarÄ±

Ã‡ay demlemenin pÃ¼f noktalarÄ±

Merve Ä°ÅŸeri UzunoÄŸlu, Ã§ayÄ±n hazÄ±rlanÄ±ÅŸ ÅŸekline dair Ã¶nerilerde bulunarak sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti: Â

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Halk arasÄ±nda kullanÄ±lan tabirle Ã§ayÄ± (haÅŸlamadan) demlemeye dikkat etmek ve acÄ±laÅŸtÄ±rmamak lazÄ±m.

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Demleme sÄ±rasÄ±nda suyun kaynama noktasÄ±na eriÅŸmeden Ã§aya eklenmesi ve hatta mÃ¼mkÃ¼nse demliÄŸe Ã¶nce suyun, ardÄ±ndan Ã§ayÄ±n konulmasÄ± Ã¶nerilir.

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Ã‡ay yapraklarÄ± toz haline gelmemiÅŸ olmalÄ±, varsa toz haline gelmiÅŸ kÄ±sÄ±m ayrÄ±lmalÄ±.

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Toz haline gelen yapraklar yanarak Ã§ayÄ± hem acÄ±laÅŸtÄ±racak hem de bulanÄ±klaÅŸtÄ±racaktÄ±r.

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