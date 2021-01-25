GÃ¼nde 5-6 bardaktan fazlasÄ±na dikkat! Demleme sÄ±rasÄ±nda bunu yapÄ±n...

5-6 bardaktan fazlasÄ±na dikkat Ã‡ay tÃ¼ketmenin insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerindeki etkileri Ã¼zerine her yÄ±l Ã§ok sayÄ±da araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Merve Ä°ÅŸeri UzunoÄŸlu "AraÅŸtÄ±rmalar, dÃ¼zenli Ã§ay tÃ¼ketiminin kalp krizinden kansere birÃ§ok hastalÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nlenmesi veya etkilerinin azaltÄ±lmasÄ±nda faydalÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterse de de gÃ¼nde 5-6 Ã§ay bardaÄŸÄ±nÄ±n Ã¼zerinde tÃ¼ketilmesinin olumsuz yan etkileri olabilir.