Haftalık burç yorumları - 15-21 Şubat haftası burç yorumları

Hafta sonu Merkür geri pozisyonunu tamamlamadan önceki durağan konumunda olacak. Bu yüzden retro döneminin etkilerinin en yoğun hissedildiği günlerdeyiz. Bu iki günü geriye dönük konuları toparlama ve içsel çalışmalarla geçirebiliriz. Ay da İkizler burcunda olacağından yazmak istediklerimizi yazmak için de güzel bir zaman olacak.