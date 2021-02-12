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• 12 Şubat 2021 - 15:23 • Son Güncelleme:

Haftalık burç yorumları - 15-21 Şubat haftası burç yorumları

Önemli bir Satürn-Uranüs açısının gerçekleşeceği 15-21 Şubat haftası burç yorumları neler gösteriyor? Haftalık burç yorumlarına göre hangi burçlar nelere dikkat etmeli? Astrolog Aslıhan Kozluca yorumladı.

• 12 Şubat 2021 - 15:23 • Son Güncelleme:
1Astrolog Aslıhan Kozluca
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Astrolog Aslıhan Kozluca

Haftanın ilk günü eksik olduğunu düşündüğümüz bilgileri tamamlamak, yarım kalmış alanlarda derinleşmek için uygun bir gün. Aynı zamanda finansal konularla ilgili başlamış süreçleri de iyileştirebiliriz. Pazartesi ve salı sabırsız davranma eğiliminde olabiliriz. Aceleci tepkilerden uzak durmaya dikkat etmek önemli.

2

Çarşamba ise detaylarını daha önce paylaştığım Satürn-Uranüs açısı gerçekleşiyor. Etkilerini hatırlamak için bağlantıdan tekrar okuyabilirsiniz. Bu hafta da ani gelişen olaylar gündemimizde. Özellikle çarşamba akşamı daha hassas.

3

18 Şubat Perşembe Güneş Balık burcuna geçiş yapıyor. Şimdiden tüm Balıklara güzel bir yaş diliyorum.

4

Cuma ve cumartesi ikili ilişkilerde sınırların zorlandığı zamanlar olabilir. Mümkün olduğunca olaylar karşısında esnek olmakta fayda var. İstikrar isteği ile özgürlükçü tavırlar çatışma haline gelebilir. Maddi konularda da bu çelişkiyi yaşayabiliriz. Keskin kararlar bu dönem için verimli olmayacaktır, unutmayalım.

5

Hafta sonu Merkür geri pozisyonunu tamamlamadan önceki durağan konumunda olacak. Bu yüzden retro döneminin etkilerinin en yoğun hissedildiği günlerdeyiz. Bu iki günü geriye dönük konuları toparlama ve içsel çalışmalarla geçirebiliriz. Ay da İkizler burcunda olacağından yazmak istediklerimizi yazmak için de güzel bir zaman olacak.

6

15 Şubat haftası yükselen burçlara göre alacağımız etkiler ise şu şekilde;

7YÜKSELEN KOÇ

YÜKSELEN KOÇ

Hafta başında arkadaşlarla ilgili eski konular gündeme gelebilir, eski dostlarla karşılaşılabilir. Hafta genelinde maddi konularda beklenmedik gelişmeler söz konusu. Hafta sonu ise ikili ilişkilerle, sosyal çevre arasında kalınacak gerilimlere karşı dikkatli olunmalı.

8YÜKSELEN BOĞA

YÜKSELEN BOĞA

Pazartesi işe dair tamamlanması gereken konulara odaklanılabilir. Hafta genelinde baskı kurmayla ilgili durumlar gerginlik yaratabilir. Hafta sonu ise ikili ilişkilerde sorumluluk paylaşımlarına dair anlaşmazlıklar olabilir, duruma objektif bakmaya dikkat edilmeli.

9YÜKSELEN İKİZLER

YÜKSELEN İKİZLER

Haftaya yarım kalmış eğitimleri, yabancı dille ilgili konuları ve yurt dışı bağlantılı işlerin eksikleri tamamlanarak başlanabilir. Hafta genelinde değişik görüşlere karşı toleranslı olmakta fayda var. Hafta sonu ise ikili ilişkilerde saklı kalmış konular gündeme gelebilir.

10YÜKSELEN YENGEÇ

YÜKSELEN YENGEÇ

Pazartesi finansal konularda sürekli ötelenen konularda gelişmeler yaşanabilir. Hafta genelinde sosyal çevre ilişkilerinde bazı gerginlikler olabilir. Hafta sonu ise ikili ilişkilerde kıskançlıkla ilgili çatışmalara dikkat edilmeli.

11YÜKSELEN ASLAN

YÜKSELEN ASLAN

Hafta başında özel ilişkilerde tıkanıklık yaşanan konuları çözümleme fırsatı bulunabilir. Hafta genelinde iş hayatındaki ani gelişmelere karşı sakin tavırda kalmaya dikkat edilmeli. Hafta sonu ise ikili ilişkilerde sert tepkilerden, sabit fikirden uzak durulmalı.

12YÜKSELEN BAŞAK

YÜKSELEN BAŞAK

Pazartesi çalışma arkadaşları ve iş düzeniyle ilgili göz ardı edilen konulara odaklanılabilir. Hafta genelinde eğitimle ve yurt dışıyla ilgili beklenmedik gelişmeler gündemde olabilir. Hafta sonu maddi konularda riskli kararlardan uzak durmaya dikkat edilmeli.

13YÜKSELEN TERAZİ

YÜKSELEN TERAZİ

Hafta başında eski aşk konuları gündeme gelebilir. Çocukların eğitimiyle ilgili tamamlanması gereken süreçleri de tamamlamak için pazartesi uygun bir gün. Hafta genelinde ikili ilişkilerde beklenmedik konularla karşılaşılabilir. Hafta sonu ise harcamalarda aşırıya kaçmamaya dikkat edilmeli.

14YÜKSELEN AKREP

YÜKSELEN AKREP

Pazartesi evle ilgili yarım kalmış konuları tamamlamak için uygun bir gün. Hafta genelinde iş birliği gerektiren alanlarda gerilimler yaşanabilir. Hafta sonu ise ailedeki sağlık sorunları gündemde olabilir.

15YÜKSELEN YAY

YÜKSELEN YAY

Haftaya eğitim eksikleri, ticari konularda yarım kalmış durumlar tamamlanarak başlanabilir. Hafta genelinde sağlıkla, beslenmeyle ilgili konular gündemde. Hafta sonu ise ikili ilişkilerde çok eleştirel olmamaya dikkat edilmeli.

16YÜKSELEN OĞLAK

YÜKSELEN OĞLAK

Haftaya mali konularda uzun zamandır ihmal edilmiş konuları çözümleyerek başlanabilir. Hafta genelinde özel hayata dair beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Hafta sonu ise ikili ilişkilerde fazla sahiplenici davranmamaya dikkat edilmeli.

17YÜKSELEN KOVA

YÜKSELEN KOVA

Pazartesi ötelenmiş kişisel konuları tamamlamak için uygun bir gün. Hafta genelinde ebeveynler ve ev konuları gündemde. Hafta sonu ise kısıtlanma hissi yoğun olabilir. Bu yüzden kendi alanında kalabilmeye dikkat edilmeli.

18YÜKSELEN BALIK

YÜKSELEN BALIK

Pazartesi sezgilerin, farkındalıkların yüksek olduğu bir gün. Bugünü içsel süreçlere odaklanarak geçirmek verimli olabilir. Hafta genelinde iletişim konularında daha dikkatli olmakta fayda var. Hafta sonu ise ikili ilişkilerde bazı saklı kalmış konular gündeme gelebilir.

Sevgilerimle, Aslıhan Kozluca

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