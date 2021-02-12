• 12 Şubat 2021 - 15:23 • Son Güncelleme:
Haftalık burç yorumları - 15-21 Şubat haftası burç yorumları
Önemli bir Satürn-Uranüs açısının gerçekleşeceği 15-21 Şubat haftası burç yorumları neler gösteriyor? Haftalık burç yorumlarına göre hangi burçlar nelere dikkat etmeli? Astrolog Aslıhan Kozluca yorumladı.
• 12 Şubat 2021 - 15:23 • Son Güncelleme:
1
Astrolog Aslıhan Kozluca
Haftanın ilk günü eksik olduğunu düşündüğümüz bilgileri tamamlamak, yarım kalmış alanlarda derinleşmek için uygun bir gün. Aynı zamanda finansal konularla ilgili başlamış süreçleri de iyileştirebiliriz. Pazartesi ve salı sabırsız davranma eğiliminde olabiliriz. Aceleci tepkilerden uzak durmaya dikkat etmek önemli.
2
Çarşamba ise detaylarını daha önce paylaştığım Satürn-Uranüs açısı gerçekleşiyor. Etkilerini hatırlamak için bağlantıdan tekrar okuyabilirsiniz. Bu hafta da ani gelişen olaylar gündemimizde. Özellikle çarşamba akşamı daha hassas.
3
4
Cuma ve cumartesi ikili ilişkilerde sınırların zorlandığı zamanlar olabilir. Mümkün olduğunca olaylar karşısında esnek olmakta fayda var. İstikrar isteği ile özgürlükçü tavırlar çatışma haline gelebilir. Maddi konularda da bu çelişkiyi yaşayabiliriz. Keskin kararlar bu dönem için verimli olmayacaktır, unutmayalım.
5
Hafta sonu Merkür geri pozisyonunu tamamlamadan önceki durağan konumunda olacak. Bu yüzden retro döneminin etkilerinin en yoğun hissedildiği günlerdeyiz. Bu iki günü geriye dönük konuları toparlama ve içsel çalışmalarla geçirebiliriz. Ay da İkizler burcunda olacağından yazmak istediklerimizi yazmak için de güzel bir zaman olacak.
7
9
11
13
YÜKSELEN TERAZİ
Hafta başında eski aşk konuları gündeme gelebilir. Çocukların eğitimiyle ilgili tamamlanması gereken süreçleri de tamamlamak için pazartesi uygun bir gün. Hafta genelinde ikili ilişkilerde beklenmedik konularla karşılaşılabilir. Hafta sonu ise harcamalarda aşırıya kaçmamaya dikkat edilmeli.
15
17
18