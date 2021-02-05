• 05 Şubat 2021 - 15:02 • Son Güncelleme:
Haftalık burç yorumları – 8-14 Şubat haftası burç yorumları
Şubat ayının ikinci haftasını gökyüzündeki gerilimin tırmandığı bir hafta olarak yaşayacağız! Peki 8-14 Şubat haftası burç yorumlarına göre hangi burç nasıl etkiler alacak? Astrolog Aslıhan Kozluca yorumladı.
• 05 Şubat 2021 - 15:02 • Son Güncelleme:
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Astrolog Aslıhan Kozluca
2021 boyunca Kova burcunda ilerleyen Satürn’e, üç kere Boğa burcundaki Uranüs sert açı yapacak. Bu sert açılar aslında 2021’in en belirleyici olaylarının ortaya çıkacağı zamanlar.
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8 Şubat Pazartesi geçmiş konulara odaklanarak ilerleme sağlama fırsatını değerlendirelim. 10 Şubat Çarşamba, 19 Ocak civarında değerlendiremediğimiz durumların sonuçlarını yaşayabiliriz. Gün genelinde fevri olma enerjisi yüksek olacağından kontrolü bırakmamakta fayda var. Özellikle öğle saatleri gereksiz akıl oyunlarına girmemeye ve kibir tuzağına düşmemeye dikkat.
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11 Şubat Perşembe Kova burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Temel vurgusu geleneksel düşünce şekli ile farklı bakış açısı isteğinin çatışması olacak. Yeniaylar aslında yeni oluşumları ifade eder. Bu sefer yeni adım atmaktan ziyade, neyin farklılaşması gerektiğini fark edeceğiz. Merkür’ün retro harekette olması sebebiyle yeni bir girişimde bulunmak için uygun zamanda değiliz. Yeniayla fark ettiklerimizi geliştirip, adımlarımızı 22 Şubat sonrasına saklamak çok daha verimli olacaktır.
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