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• 05 Şubat 2021 - 15:02 • Son Güncelleme:

Haftalık burç yorumları – 8-14 Şubat haftası burç yorumları

Şubat ayının ikinci haftasını gökyüzündeki gerilimin tırmandığı bir hafta olarak yaşayacağız! Peki 8-14 Şubat haftası burç yorumlarına göre hangi burç nasıl etkiler alacak? Astrolog Aslıhan Kozluca yorumladı.

• 05 Şubat 2021 - 15:02 • Son Güncelleme:
1Astrolog Aslıhan Kozluca
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Astrolog Aslıhan Kozluca

2021 boyunca Kova burcunda ilerleyen Satürn’e, üç kere Boğa burcundaki Uranüs sert açı yapacak. Bu sert açılar aslında 2021’in en belirleyici olaylarının ortaya çıkacağı zamanlar.

2

17 Şubat’ta gerçekleşecek bu görünümün yoğun etkilerini de bu hafta almaya başlayacağız. En genel etki, değişim ve özgürlük ihtiyacı ile baskının, kısıtlamanın karşı karşıya gelmesi. Yine ani hava değişimleri, elektrikle ilgili sorunlar ve depremler gündemde.

3

8 Şubat Pazartesi geçmiş konulara odaklanarak ilerleme sağlama fırsatını değerlendirelim. 10 Şubat Çarşamba, 19 Ocak civarında değerlendiremediğimiz durumların sonuçlarını yaşayabiliriz. Gün genelinde fevri olma enerjisi yüksek olacağından kontrolü bırakmamakta fayda var. Özellikle öğle saatleri gereksiz akıl oyunlarına girmemeye ve kibir tuzağına düşmemeye dikkat.

4

11 Şubat Perşembe Kova burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Temel vurgusu geleneksel düşünce şekli ile farklı bakış açısı isteğinin çatışması olacak. Yeniaylar aslında yeni oluşumları ifade eder. Bu sefer yeni adım atmaktan ziyade, neyin farklılaşması gerektiğini fark edeceğiz. Merkür’ün retro harekette olması sebebiyle yeni bir girişimde bulunmak için uygun zamanda değiliz. Yeniayla fark ettiklerimizi geliştirip, adımlarımızı 22 Şubat sonrasına saklamak çok daha verimli olacaktır.

5

Hafta sonu ise daha ılımlı etkiler var. Hassas ve duyarlı olma eğilimi içindeyiz. İlham gerektiren konularla uğraşmak, ikili ilişkilerde geçmişe yönelik sorunları halletmek için uygun günler.

68 Şubat haftası yükselen burçlara göre alacağımız etkiler ise şu şekilde;

8 Şubat haftası yükselen burçlara göre alacağımız etkiler ise şu şekilde;

7YÜKSELEN KOÇ

YÜKSELEN KOÇ

Hafta başında finansal hedeflerle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Sosyal çevreyle yaşanan konular ön planda. Hafta sonu yaratıcı faaliyetlerle uğraşmak, sanatsal konuları takip etmek iyi gelecektir.

8YÜKSELEN BOĞA

YÜKSELEN BOĞA

Kariyer hayatındaki beklentilerin sorgulanacağı bir hafta. Mümkün olduğunca iş çevresinde kibirli olmaktan uzak durmakta fayda var. Hafta sonu arkadaşlarla yapılacak paylaşımlar beklentilerin gözden geçirilmesi için destekleyici olacaktır.

9YÜKSELEN İKİZLER

YÜKSELEN İKİZLER

Hayata bakışın ciddi sorgulanacağı bir hafta. Bilinçaltı ile yüzleşmeler yaşanabilir. Bazen çok sessiz kalıp, bazen de gereksiz çıkışlar yapmamaya dikkat edilmeli. Hafta sonu işle ilgili güzel fikirler geliştirilebilir.

10YÜKSELEN YENGEÇ

YÜKSELEN YENGEÇ

Gelir gider dengesini yaparken hedeflerin tekrar gözden geçirilmesi gerekecek bir hafta. Ayrıca sosyal medya ve iletişim konularında dikkatli olmakta fayda var. Hafta sonu hayata bakış şeklini etkileyen sohbetler olabilir.

11YÜKSELEN ASLAN

YÜKSELEN ASLAN

Ortaklıklar ve ikili ilişkilerde restleşmelerin olabileceği bir hafta. Nerede kısıtlanma yaşandığına odaklanmakta fayda var. Hafta sonu içsel çalışmalar ve dönüşüm süreçleri için uygun zaman.

12YÜKSELEN BAŞAK

YÜKSELEN BAŞAK

Gündelik düzene ve sağlığa odaklanılacak bir hafta. Çalışma ortamında abartılı tepkiler vermemeye dikkat edilmeli. Hafta sonu ikili ilişkilerle ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir.

13YÜKSELEN TERAZİ

YÜKSELEN TERAZİ

Hayattan keyif alınan alanlarda daha özgür olma isteğinin yoğunlaştığı bir hafta. Çocuklara karşı uzlaşmacı olmaya dikkat edilmeli. Hafta sonu sağlıkla ilgili sıkıntıların çözümleriyle karşılaşılabilir.

14YÜKSELEN AKREP

YÜKSELEN AKREP

Aile konularına daha çok odaklanılacak bir hafta. İşbirliği gerektiren konularda kim daha yetkin tartışmasında uzak durmakta fayda var. Hafta sonu aşk hayatında güzel gelişmeler yaşanabilir.

15YÜKSELEN YAY

YÜKSELEN YAY

Düşüncelerin değişime daha yatkın olduğu bir hafta. Çalışma ortamındaki iletişime ve sağlık konularına hassasiyet göstermekte fayda var. Hafta sonu aileyle ve evle ilgili hoş gelişmeler yaşanabilir.

16YÜKSELEN OĞLAK

YÜKSELEN OĞLAK

Finansal konularda daha bağımsız olabilme isteğinin yoğun olduğu bir hafta. Çocuklarla ya da hobilerle ilgili beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir. Hafta sonu yaratıcı fikirler geliştirmek için uygun zaman.

17YÜKSELEN KOVA

YÜKSELEN KOVA

Geleneksel olanla yeninin çatışması direk kimlik üzerinden hissedilecek. Aileyle fikir ayrılıklarının sebep olduğu gerginlikler yaşanabilir. Hafta sonu değerli hissettiren konulara odaklanmak iyi gelecektir.

18YÜKSELEN BALIK

YÜKSELEN BALIK

Bilinçaltına itilmiş her konunun dışarıya çıkmaya çalıştığı bir hafta. Yakın arkadaşlarla ve kardeşlerle olan ilişkilerde tetiklenen olaylar gündemi belirleyecek. Hafta sonu kişinin kendine ve düşüncelerine odaklanması, sorunlara çözüm bulmak için yardımcı olacaktır.

Sevgilerimle, Aslıhan Kozluca

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