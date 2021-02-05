Haftalık burç yorumları – 8-14 Şubat haftası burç yorumları

17 Şubat’ta gerçekleşecek bu görünümün yoğun etkilerini de bu hafta almaya başlayacağız. En genel etki, değişim ve özgürlük ihtiyacı ile baskının, kısıtlamanın karşı karşıya gelmesi. Yine ani hava değişimleri, elektrikle ilgili sorunlar ve depremler gündemde.