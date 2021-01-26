• 26 Ocak 2021 - 12:40 • Son Güncelleme:
Hamburger hastalığına dikkat! Böbrek yetmezliğine yol açıyor
Çocuklarda böbrek yetmezliğine sebep olan hastalıklardan hemolitik üremik sendromuna ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Cihangir Akgün, batıda 'Hamburger Hastalığı' olarak da bilinen bu hastalık hakkında bilgi verdi.
• 26 Ocak 2021 - 12:40 • Son Güncelleme:
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Bilindiği üzere batı toplumu etleri az pişmiş ve kanlı olarak tüketmeyi sever, aynı şekilde hamburger gibi fast food tarzı besinlerin hazırlanmasında çok fazla zaman harcanılmaz. Etler çoğu zaman yeterince pişirilmez. Bu pişirme tarzı kontamine olmuş bakterilerin canlılığını sürdürmesine yol açıyor.
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Bütün bu olumsuz gelişmelerle ani gelişen böbrek yetmezliği, ağır derecede kansızlık, vücudun birçok bölgesinde kanamalar, havale geçirme ve hatta ölüm görülebilir. Özellikle beyin tutulumu olan vakalarda ölüm oranı çok yüksektir. Ne yazık ki bu hastalığın hala etkili bir tedavisi yok. Bir takım destek tedavileri ile hastalar yaşamda tutulmaya çalışılsa da önemli derecede kalıcı böbrek hasarı ve ölüme yol açabilmektedir.
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