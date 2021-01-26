Hamburger hastalığına dikkat! Böbrek yetmezliğine yol açıyor

İnsandan insana bulaşıyor Bu hastalıkla ilgili diğer önemli husus da, hastalığın insandan insana bulaşabilmesi ya da iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerin de bulaştırıcılıkta rol oynamasıdır. Dolayısıyla bu hastalıktan korunmada da el temizliği, etlerin iyi pişirilmesi, sebze ve meyvelerin bol su ile iyice yıkanması ve mutfak çalışanlarının kişisel hijyenine azami dikkat etmesi oldukça önemlidir.