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• 26 Ocak 2021 - 12:40 • Son Güncelleme:

Hamburger hastalığına dikkat! Böbrek yetmezliğine yol açıyor

Çocuklarda böbrek yetmezliğine sebep olan hastalıklardan hemolitik üremik sendromuna ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Cihangir Akgün, batıda 'Hamburger Hastalığı' olarak da bilinen bu hastalık hakkında bilgi verdi.

• 26 Ocak 2021 - 12:40 • Son Güncelleme:
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Bilindiği üzere batı toplumu etleri az pişmiş ve kanlı olarak tüketmeyi sever, aynı şekilde hamburger gibi fast food tarzı besinlerin hazırlanmasında çok fazla zaman harcanılmaz. Etler çoğu zaman yeterince pişirilmez. Bu pişirme tarzı kontamine olmuş bakterilerin canlılığını sürdürmesine yol açıyor.

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Batıda hamburger hastalığı olarak da bilinen bu hastalık, az pişmiş etler ile bulaşıyor ve özellikle küçük çocukları etkiliyor. Ani gelişen böbrek yetmezliği, ağır derecede kansızlık ve kanamaya yol açabiliyor.

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Az pişmiş etlerin tüketilmesi ile bağırsaklara yerleşen bakteriler salgıladıkları toksinler ile hastalığı geliştiriyor. Bu hastalık, başta 5 yaş altı çocuklar olmak üzere tüm yaş grubu çocuklarda ve hatta erişkinlerde görülebilir ve hayatı tehdit eden tablolara yol açabilir.

4Karın ağrısı ve kusmayı hafife almayın

Karın ağrısı ve kusmayı hafife almayın

Salınan bu toksinler ile hastalık; önce karın ağrısı, ishal, kusma, halsizlik ve ateş gibi belirtiler ile başlar. Bu dönemde besin zehirlenmesi, yaz-kış ishali, apandisit gibi hastalıkları taklit ederek tanının gecikmesine sebep olabilir.

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Daha sonra başta böbrekler olmak üzere birçok organda lokal damar içi pıhtılar oluşur ve sonuçta ilgili organlarda kan dolaşımı bozularak bu organların yetmezliği kaçınılmaz olmaktadır.

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Bütün bu olumsuz gelişmelerle ani gelişen böbrek yetmezliği, ağır derecede kansızlık, vücudun birçok bölgesinde kanamalar, havale geçirme ve hatta ölüm görülebilir. Özellikle beyin tutulumu olan vakalarda ölüm oranı çok yüksektir. Ne yazık ki bu hastalığın hala etkili bir tedavisi yok. Bir takım destek tedavileri ile hastalar yaşamda tutulmaya çalışılsa da önemli derecede kalıcı böbrek hasarı ve ölüme yol açabilmektedir.

7İnsandan insana bulaşıyor

İnsandan insana bulaşıyor

Bu hastalıkla ilgili diğer önemli husus da, hastalığın insandan insana bulaşabilmesi ya da iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerin de bulaştırıcılıkta rol oynamasıdır. Dolayısıyla bu hastalıktan korunmada da el temizliği, etlerin iyi pişirilmesi, sebze ve meyvelerin bol su ile iyice yıkanması ve mutfak çalışanlarının kişisel hijyenine azami dikkat etmesi oldukça önemlidir.

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Hamburger hastalığına dikkat! Böbrek yetmezliğine yol açıyor

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