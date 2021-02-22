Her sabah kahvaltınıza akçaağaç şurubu eklerseniz vücudunuza ne olur?

Özsu ile karıştırılmış yeraltı suyundan yapılır ve lezzetli olmasına rağmen sadece yüzde 2 şeker içerir. Bazı sporcular, sade suya göre iki kat daha hızlı hidratlandığını ve egzersiz yaparken susuz kalmalarına yardımcı olduğunu söyler.