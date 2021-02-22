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• 22 Şubat 2021 - 15:08 • Son Güncelleme:

Her sabah kahvaltınıza akçaağaç şurubu eklerseniz vücudunuza ne olur?

Akçaağaç şurubu tüm dünyada popüler bir tatlandırıcı olarak bilinir. Birçok insan kahvaltıda veya hamur işlerinde rafine şeker yerine akçaağaç şurubu kullanır. Bu popüler kahvaltı tatlandırıcısının sağlık ve güzellik açısından birçok faydası vardır. Özellikle birden fazla sağlıklı bileşik içerir ve bunlardan biri quebecol olarak bilinir. Bir şişe akçaağaç şurubunun tatlılıktan daha fazlası olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Peki akçaağaç şurubu veya akçaağaç suyu tüketmenin vücuda faydası nelerdir? İşte detaylar...

• 22 Şubat 2021 - 15:08 • Son Güncelleme:
1MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL1. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir
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MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

1. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Sabah pankek veya kreplerinize biraz akçaağaç şurubu eklerseniz vücudunuz virüslere karşı savunma mekanizması geliştirir. Bu doğal tatlandırıcı, beyaz kan hücrelerinin seviyelerini geri kazandıran ve bağışıklık sisteminizi güçlendiren harika bir çinko kaynağıdır.

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Akçaağaç şurubu ayrıca güçlü antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Özellikle boyutları nedeniyle vücuttan atılması daha zor olan ve bazı tedavilere direnebilen, bakteri kolonileri biyofilmlerle savaştığı kanıtlanmıştır.

32. Cildin yaşlanmasını engeller

2. Cildin yaşlanmasını engeller

Akçaağaç şurubu 24 antioksidan içerir. Bir çalışma, tüm rafine şekeri yerine akçaağaç şurubu kullanırsınız, toplam antioksidan alımınızın tam bir porsiyon kuruyemiş veya çilek kadar artacağını kanıtlamıştır.

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Akçaağaç şurubu 24 antioksidan içerir. Bir çalışma, tüm rafine şekeri yerine akçaağaç şurubu kullanırsınız, toplam antioksidan alımınızın tam bir porsiyon kuruyemiş veya çilek kadar artacağını kanıtlamıştır. Akçaağaç şurubu, yüksek antioksidan içeriği nedeniyle cildinizin erken yaşlanmasına yol açan serbest radikallerin yarattığı hasarlara karşı korur.

53. Vücudun su ihtiyacını giderir

3. Vücudun su ihtiyacını giderir

Çoğumuz akçaağaç şurubuna aşina olsak da, akçaağaç suyu daha da fazla sağlık yararı sağlayabilir. Akçaağaç suyu, aynı kaynaktan gelmesine rağmen tam olarak akçaağaç şurubu gibi değildir.

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Özsu ile karıştırılmış yeraltı suyundan yapılır ve lezzetli olmasına rağmen sadece yüzde 2 şeker içerir. Bazı sporcular, sade suya göre iki kat daha hızlı hidratlandığını ve egzersiz yaparken susuz kalmalarına yardımcı olduğunu söyler.

74. Erkek üreme sağlığını korur

4. Erkek üreme sağlığını korur

Akçaağaç şurubu, erkek üreme sağlığının korunmasına da yardımcı olabilir. İçindeki birçok mineral, özellikle çinko, erkeklerin sağlığına fayda sağlar ve hatta prostat boyutunu azaltmaya yardımcı olabilir.

85. Enerjinizi artırır

5. Enerjinizi artırır

Akçaağaç şurubu vücudunuza ekstra enerji veren harika bir mineral kaynağıdır ve hatta bazı şirketler bu doğal tatlandırıcıyı spor içeceklerine eklemeye bile başlamıştır.

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Akçaağaç şurubu karbonhidrat içerdiğinden, antrenmandan önce enerji kaynağı olarak hizmet edebilir ve içindeki birçok antioksidan, yoğun egzersizden sonra kasların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

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Ayrıca akçaağaç suyu egzersiz performansınızı artırmanıza ve yoğun kardiyo sırasında devam etmenize yardımcı olabilir.

116. Saçları parlatır

6. Saçları parlatır

Hidratlı kalmak sadece genel sağlığınıza değil, aynı zamanda saçınızın gücünü ve büyümesini etkileyerek görünümüne de fayda sağlar. Akçaağaç suyu, sade sudan daha fazla nemlendirici olduğu için, onu içmek saçlarınıza parlaklık ve esneklik katabilir.

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Kuru saçınızı canlandırmak ve ihtiyaç duyulan nemlendirmeyi sağlamak için soyulmuş bir muzu avokado ile ezin. Daha sonra biraz zeytinyağı ve akçaağaç şurubu ekleyin. Karışımı saçınıza uygulayın ve 20 dakika sonra bir şampuanla yıkayın.

137. Kalp sağlığını korur

7. Kalp sağlığını korur

Akçaağaç şurubu, sabah yulafınıza tatlılık katmasının yanı sıra kalp sağlığınızı da korur. Akçaağaç şurubu, yüksek çinko içeriği sayesinde felç ve ateroskleroz gibi çeşitli kardiyovasküler rahatsızlıkları önleyebilir.

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Çinko, arterlerinizin iç yüzeyini oluşturan hücrelerin işlevini artırarak kan damarlarınızı da güçlendirebilir.

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Her sabah kahvaltınıza akçaağaç şurubu eklerseniz vücudunuza ne olur?

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