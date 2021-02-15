Her sabah kahve içenler dikkat! Vücudunuz bu hale gelebilir

Kaygıyı daha da kötüleştirebilir Sabah uyandığınızda, stres hormonu seviyeleriniz genellikle en yüksek seviyededir. Kafein uyarıcı olduğu için vücudunuza gergin bir etki verir ve hatta bazı insanlar için anksiyete ataklarını tetikleyebilir.