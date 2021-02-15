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• 15 Şubat 2021 - 15:22 • Son Güncelleme:

Her sabah kahve içenler dikkat! Vücudunuz bu hale gelebilir

Sabahları çoğumuzu kendine getiren bir fincan kahve aç karnına içtiğinizde sağlığınıza zarar verebilir. Bu neden ile birçok farklı etkisi bulunan kahveyi nasıl ve ne zaman tükettiğiniz büyük önem taşıyor. İşte her sabah bir fincan kahve tükettiğinizde vücudunuza olanlar... PEMBENAR

• 15 Şubat 2021 - 15:22 • Son Güncelleme:
1Cildinizi kurutabilir
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Cildinizi kurutabilir

Kahve, tuvaleti daha sık kullanmanıza neden olduğu için vücudunuzu kurutur. Susuz kaldığınızda, toksinlerin cildinizden ve vücudunuzdan atılması daha zordur.

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Çok fazla kahve içmek cildi kurutur. Kuruyan cilt, erken kırışıklıklar gibi çeşitli sorunlara karşı daha savunmasız hale gelir.

3Daha uykulu hissedebilirsiniz

Daha uykulu hissedebilirsiniz

Kafein, stres hormonlarının seviyesini ikiye katlar ve uykuda sorunlara yol açarak yorgunluğa neden olabilir. Güne şekerli bir fincan cappuccino ile başlarsanız, kısa bir süre sonra tekrar uykulu hissedebilirsiniz.

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Bunun nedeni, vücudumuzun şekeri dengelemek için insülin üretmesi ve kan şekeri seviyenizin düşmesine neden olarak enerji eksikliği ve kaygıya neden olmasıdır.

5Vücudunuz temel mineralleri daha çabuk kaybedebilir

Vücudunuz temel mineralleri daha çabuk kaybedebilir

Sabahları kahve içmek birçok temel vitamin ve minerali kaybetmenize neden olabilir. Sinir sistemimiz için hayati önem taşıyan demir, magnezyum ve B vitaminlerinin emilimini sabote edebilir.

6Mide rahatsızlıklarına yol açabilir

Mide rahatsızlıklarına yol açabilir

Sevdiğiniz içeceğiniz sabah uyanmanıza yardımcı olurken, aynı zamanda tuvaleti daha sık kullanmanıza neden olabilir. Kahve sinir sistemimizi harekete geçirir ve bu da bağırsağı etkileyerek ishale neden olabilir.

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Üstelik çoğu insan sabah kahvesine süt veya krema eklemeyi sever. Laktozu sindirmekte zorlanan kişilerde mide rahatsızlığı görülme oranı artar.

8Kilo almaya neden olabilir

Kilo almaya neden olabilir

Sade kahve yağ yakmanıza yardımcı olsa da sağlıklı uyku düzeninizi bozabilir. Yeterince uyuyamadığınızda, daha aç hissedersiniz ve tatlı atıştırmalıklar için daha fazla istek duyarsınız.

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Bunun yanı sıra tatlandırılmış karışımlara sahip birçok kahve şeker ve kalori ile doludur. Bu da fazla kilo almanıza neden olabilir.

10Kaygıyı daha da kötüleştirebilir

Kaygıyı daha da kötüleştirebilir

Sabah uyandığınızda, stres hormonu seviyeleriniz genellikle en yüksek seviyededir. Kafein uyarıcı olduğu için vücudunuza gergin bir etki verir ve hatta bazı insanlar için anksiyete ataklarını tetikleyebilir.

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