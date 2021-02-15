• 15 Şubat 2021 - 15:22 • Son Güncelleme:
Her sabah kahve içenler dikkat! Vücudunuz bu hale gelebilir
Sabahları çoğumuzu kendine getiren bir fincan kahve aç karnına içtiğinizde sağlığınıza zarar verebilir. Bu neden ile birçok farklı etkisi bulunan kahveyi nasıl ve ne zaman tükettiğiniz büyük önem taşıyor. İşte her sabah bir fincan kahve tükettiğinizde vücudunuza olanlar... PEMBENAR
• 15 Şubat 2021 - 15:22 • Son Güncelleme:
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Cildinizi kurutabilir
Kahve, tuvaleti daha sık kullanmanıza neden olduğu için vücudunuzu kurutur. Susuz kaldığınızda, toksinlerin cildinizden ve vücudunuzdan atılması daha zordur.
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