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• 18 Şubat 2021 - 13:01 • Son Güncelleme:

İmplant tedavisi sonrası uzak durmanız gereken yiyecekler

Çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökü olarak tanımlanan diş implantı, doğal dişleri en iyi taklit eden protez türü olduğu için son dönemlerde sıkça tercih ediliyor. Ancak bu implant tedavisinin başarıya ulaşması için cerrahi işlemlerden sonra da bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Peki, implant yaptırdıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İmplant yaptırdıktan sonra neler yenir, neler yenmez? İmplantın kaynaması için ne yapmalı? Diş Hekimi Pertev Kökdemir anlattı

• 18 Şubat 2021 - 13:01 • Son Güncelleme:
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İmplant tedavisinden sonra iyileşme döneminde bazı yiyeceklerden uzak durmanız ve bazılarını da daha fazla tüketmeye çalışmanız tavsiye edilir.

2

Asitli içecekler, çok soğuk/sıcak besinler, baharatlı yiyecekler, kabuklu çerezler, patlamış mısır gibi diş aranıza girecek besinler iyileşme döneminde uzak durmamız gereken yiyecek ve içeceklerden birkaçıdır.

3

Bu dönemde birkaç ay beslenmeye özen göstermek önemlidir. Titanyum implantın çene kemiğine kaynaşma dönemi olan bu zaman zarfında sıcak ya da soğuk olmayan yumuşak besinler tüketmek gerekir. Böylece implantın stabilitesine zarar verilmez.

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Oda ısısındaki yoğurt, peynir, çorbalar, meyve suları, köfte, süt, muhallebi ve ekmeğin iç kısmı gibi yumuşak besinler tüketilebilir.

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Beslenmede gıdalar kısıtlandığından vitamin ve mineral ihtiyaçları; taze sıkılmış meyve suları, kivi, elma, çilek, greyfurt, portakal gibi meyvelerden karşılanabilir.

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