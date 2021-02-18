• 18 Şubat 2021 - 13:01 • Son Güncelleme:
İmplant tedavisi sonrası uzak durmanız gereken yiyecekler
Çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökü olarak tanımlanan diş implantı, doğal dişleri en iyi taklit eden protez türü olduğu için son dönemlerde sıkça tercih ediliyor. Ancak bu implant tedavisinin başarıya ulaşması için cerrahi işlemlerden sonra da bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Peki, implant yaptırdıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İmplant yaptırdıktan sonra neler yenir, neler yenmez? İmplantın kaynaması için ne yapmalı? Diş Hekimi Pertev Kökdemir anlattı
• 18 Şubat 2021 - 13:01 • Son Güncelleme:
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İmplant tedavisinden sonra iyileşme döneminde bazı yiyeceklerden uzak durmanız ve bazılarını da daha fazla tüketmeye çalışmanız tavsiye edilir.
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