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• 10 Şubat 2021 - 11:04 • Son Güncelleme:

Kalp sağlığınızı korumak için aşık olmanız gerekiyor

Girişimsel Kardiyolog Prof. Dr. Ali Metin Esen, yapılan araştırmalarda kalbi aşkla, sevgiyle dolu olanların stres seviyeleri daha düşük bulunurken, aşkın kan basıncını ve kalp hızını düşürücü etkisinin olduğunu belirtiyor. İşte detaylar...

• 10 Şubat 2021 - 11:04 • Son Güncelleme:
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14 Şubat Sevgililer Günü’yle birlikte sevmenin, sevilmenin önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Duygusal dünyamızı doyuran bu duyguların kalp ve beyin sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor.

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Yapılan bir araştırma, yaşları 30 ile 69 arasında değişen yaklaşık 5 bin yetişkinin ilişkilerini değerlendirdi. Araştırmaya göre güçlü, mutlu evlilikleri olanların, bekar erkeklerden ve kadınlardan daha uzun yaşadıkları tespit edildi.

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Duygusal bağları az olan kişilerse diğerlerine kıyasla 2 kat daha fazla ölüm riskiyle karşı karşıya kaldılar. Yüzlerce yıldır şairlerin, yazarların, filozofların aşkı sembolize ettiği kalbin yapılan araştırmalarda aşkla doğrudan ilişkisi olduğu kanıtlandı.

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Sempatik sinir sistemimiz veya stres, zorluklara karşı tepkimizi ölçüyor. Savaşma veya kaçma reaksiyonları beyni harekete geçirirken adrenalin, noradrenalin stres hormonlarının kandaki düzeyini artırıyor.

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Bu hormonların etkisiyle kalp daha hızlı çalışıyor ve kan basıncı yükseliyor. Oysa aşık olmak, stres tepkimizi azaltarak kan basıncı ve kalp hızını düşürücü etki yapıyor. Araştırmalar, güçlü sevgi, evlilik ve sosyal bağların kan basıncını azalttığını, izolasyon ve yabancıların yanında olmanın kan basıncını artırdığını gösteriyor. Aynı şey kalp atış hızı için de geçerli.

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Son yıllarda yapılan bir araştırmaya göre evli kişilerin kalp krizi geçirdikten sonra hastanede ölme riski, bekar olanlara göre yüzde 14 daha düşük.

7Uzun ilişkisi olanlar daha şanslı

Uzun ilişkisi olanlar daha şanslı

Aşk ve sevgi dolu ilişkilerin stresi azaltması bağışıklık sistemimizi de güçlendirmektedir. Endokrin araştırmaları (hormonların incelenmesi) ve modern fonksiyonel beyin MRG'leri sayesinde perde arkasındaki değişiklikler görülmeye başlandı.

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Aşk, oksitosin, vazopressin, dopamin, serotonin, kortizol ve testosteron dahil birçok hormonunuzda değişikliklere neden olmaktadır. Aşık olduğumuzda oksitosin ve vazopressin hormonları, beyindeki dopamin ödül sisteminizle etkileşime girmektedir.

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Bu, maaş zammı almak veya sınav kazanmak gibi olumlu olaylar olduğunda insanların kendilerini iyi veya mutlu hissetmelerine neden olan sistemle aynıdır. Vazopressin kan basıncını kontrol etmeye yardımcı oluyor. Stres hormonu olan kortizol, aşık olduğumuzda ilk başta yükseliyor, ancak uzun vadeli, istikrarlı bir ilişkide hızla düşüyor ve bu da sağlığa katkı sunuyor.

10“Aşık olamıyorum” diye endişelenmeyin

“Aşık olamıyorum” diye endişelenmeyin!

Aşık değilseniz ya da aradığınız aşkı bulamıyorsanız üzülmeyin. Ailenizle veya arkadaşlarınızla geçireceğiniz hoşça vakit de kalp sağlığınızı koruyacaktır.

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400’den fazla yetişkinin katıldığı bir çalışmada araştırmacılar, insanlar ne kadar birbirleriyle vakit geçirirlerse hastalanma risklerinin o kadar azaldığını buldular. Arkadaş canlısı kişilerin daha az soğuk algınlığıyla dahi karşılaştıkları biliniyor.

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Kısacası ilişki durumunuz ne olursa olsun, olumlu, yakın ilişkilerin genel sağlığınız ve zindeliğiniz için önemli olduğunu unutmayın. Aile üyelerine ve arkadaşlarınıza zaman ayırmak, kişisel sağlığınıza da bir yatırımdır.

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