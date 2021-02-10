• 10 Şubat 2021 - 11:04 • Son Güncelleme:
Kalp sağlığınızı korumak için aşık olmanız gerekiyor
Girişimsel Kardiyolog Prof. Dr. Ali Metin Esen, yapılan araştırmalarda kalbi aşkla, sevgiyle dolu olanların stres seviyeleri daha düşük bulunurken, aşkın kan basıncını ve kalp hızını düşürücü etkisinin olduğunu belirtiyor. İşte detaylar...
• 10 Şubat 2021 - 11:04 • Son Güncelleme:
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14 Şubat Sevgililer Günü’yle birlikte sevmenin, sevilmenin önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Duygusal dünyamızı doyuran bu duyguların kalp ve beyin sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor.
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Bu hormonların etkisiyle kalp daha hızlı çalışıyor ve kan basıncı yükseliyor. Oysa aşık olmak, stres tepkimizi azaltarak kan basıncı ve kalp hızını düşürücü etki yapıyor. Araştırmalar, güçlü sevgi, evlilik ve sosyal bağların kan basıncını azalttığını, izolasyon ve yabancıların yanında olmanın kan basıncını artırdığını gösteriyor. Aynı şey kalp atış hızı için de geçerli.
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Bu, maaş zammı almak veya sınav kazanmak gibi olumlu olaylar olduğunda insanların kendilerini iyi veya mutlu hissetmelerine neden olan sistemle aynıdır. Vazopressin kan basıncını kontrol etmeye yardımcı oluyor. Stres hormonu olan kortizol, aşık olduğumuzda ilk başta yükseliyor, ancak uzun vadeli, istikrarlı bir ilişkide hızla düşüyor ve bu da sağlığa katkı sunuyor.
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