Kalp sağlığınızı korumak için aşık olmanız gerekiyor

Bu, maaş zammı almak veya sınav kazanmak gibi olumlu olaylar olduğunda insanların kendilerini iyi veya mutlu hissetmelerine neden olan sistemle aynıdır. Vazopressin kan basıncını kontrol etmeye yardımcı oluyor. Stres hormonu olan kortizol, aşık olduğumuzda ilk başta yükseliyor, ancak uzun vadeli, istikrarlı bir ilişkide hızla düşüyor ve bu da sağlığa katkı sunuyor.