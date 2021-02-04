Kanser hastası yakınınıza nasıl destek olabilirsiniz?

Kanser hastalarının yakınlarında strese psikolojik stresin görülme oranı yüzde 50 olarak bildirilmiştir. Bu noktada zaten zorlu bir yolda olan kanser hastasına destek olmak birinci dereceden yakınlarının da psikolojik olarak etkilenmesi ile daha da güçleşir. Ancak kişinin kanser tanısı aldığı andan itibaren en çok ihtiyacı olan birinci dereceden yakınlarının desteğidir.