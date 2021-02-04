• 04 Şubat 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
Kanser hastası yakınınıza nasıl destek olabilirsiniz?
Kanser, genellikle teşhis ve tedavi yöntemleriyle bahsettiğimiz bir konu. Ancak kanserin bir de psikolojik boyutu var. Kansere yakalanan kişiler ve onların yakınlarını bekleyen bu zorlu süreci kolaylıkla atlatmak için doğru noktalara temas etmek, tedavinin seyri açısından çok önemli. "Yapılan araştırmalarda kanser hastalarının üçte birinin kronik bir biçimde yüksek stres düzeyine sahip oldukları ortaya çıktı" diyen Uzman Klinik Psikolog Merve Umay Candaş Demir, "Kanser hastası birine nasıl moral verilir?" sorusunu tüm detaylarıyla cevapladı.
• 04 Şubat 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
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MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
Kanser hastalığı tanısı birçok kişi ve yakınları için akut bir kriz anlamına gelir. Bu noktada hastalarda psikolojik bozuklukların görülme sıklığı yüzde 30 ila yüzde 60 arasındadır.
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Teselli cümleleri kullanmak yerine ne yapılmalı?
Sürekli aynı teselli cümleleri kullanmak zorunda kalmak yerine iyi bir dinleyici olmak hastanın ihtiyacını çok daha iyi karşılar. Sözelleştirme, duyguları ve düşünceleri dile dökme çoğu zaman kişiyi rahatlatır, sonrasında oluşma ihtimali olan psikolojik rahatsızlıkları azaltır.
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Kanser hastalarının yakınlarında strese psikolojik stresin görülme oranı yüzde 50 olarak bildirilmiştir. Bu noktada zaten zorlu bir yolda olan kanser hastasına destek olmak birinci dereceden yakınlarının da psikolojik olarak etkilenmesi ile daha da güçleşir. Ancak kişinin kanser tanısı aldığı andan itibaren en çok ihtiyacı olan birinci dereceden yakınlarının desteğidir.
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Bu noktada yapılan çalışmalarda umut düzeyi yüksek olan hastaların prognozlarının yani hastalığın gidişatının daha iyi ve yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca kanser hastalarında umudun psikolojik huzursuzluğu azaltıp daha iyi ağrı kontrolü sağladığı ve ağrının şiddetini azalttığı bildiriliyor.
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Günlük yaşam rutinlerinden koparmayın
Hastaların hastalıklarının şiddetine göre günlük yaşam rutinleri düzenlenmeli ancak çok ciddi değişiklikler yapılmamalı. Eğer yapabilecek fiziksel sağlıktaysa kişinin günlük rutinleri devam etmeli, sorumlulukları azaltılmamalı. Hastanın kendisini hayatın dışında, işe yaramaz hissetmemesi önemli.
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Kanser hastasının stres ile başa çıkabilmesi; kanserin türü, süresi, yeri, belirtileri, ön görülen gidiş gibi tıbbi faktörlere, hastanın daha önceki hastalıklara uyum sağlayabilme derecesi, hastanın fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon kapasitesi, hastanın kendi kişiliği ve sorunları ile başa çıkma yöntemleri, ego kuvveti, yaşamın gelişimsel evresi ve kanserin o evredeki anlamı gibi psikolojik faktörlere, kültürel ve dinsel tutumlara, çevrede duygusal destek veren kişilerin olup olmaması gibi faktörlere bağlıdır.
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