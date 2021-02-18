• 18 Şubat 2021 - 15:35 • Son Güncelleme:
Kastil sabunu düzenli kullanılırsa ciltte bunlar oluyor!
Koronavirüse karşı el yıkamak en önemli tedbir olarak öne çıkarken sık yıkamadan ve dezenfektandan kaynaklı birçok sorun da gündeme gelmeye devam ediyor. Ellerde oluşan yıpranmaya, kurumaya ve egzamaya kadar uzanan rahatsızlıkların önüne; cilt hücresi dejenerasyonuna karşı korumaya yardımcı olması, kırışıklıkların görünümünü ve yaşlanmayı geciktirmesi özellikleriyle kastil sabunuyla geçmek mümkün. Aromaterapist Derya Acar da A ve E vitaminleri gibi antioksidanlar açısından zengin bir yapıya sahip olan kastil sabunlarının düzenli kullanımda tüm şikayetlere son verdiğini söyleyip merak edilenleri sıraladı
• 18 Şubat 2021 - 15:35 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgınının ilk aylarında Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden, kimya profesörü Pall Thordarson’ın The Guardian gazetesi için yazdığı makalede sabunun gücünü nereden aldığı açıkça ortaya koydu. Thordarson, yazısında virüsü bir arada tutan bağın yağlardan oluştuğunu ve sabunun da yağ zarlarını çözerek virüsün iskambil kağıtlarından yapılmış evler gibi dağıldığını anlattı ve tüm dünya sabunlar ile dezenfektanlara yönünü çevirerek sıklıkla kullanmaya başladı.
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Sabun ya da dezenfektan kullanmak virüsten korunmak için oldukça etkili bir yol ancak ellerin yağ dengesinin bozulması sonucu kuruması, çatlaması ve hatta egzama gibi hastalıklara maruz kalması gibi sonuçları da var.
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Kastil sabunları geleneksel olarak zeytinyağından üretilen, toksik olmayan, biyolojik olarak parçalanabilen bir sabun. Derya Acar kastil sabunu hakkında bilgi verirken, “Tarihte ilk kez, güzellik ve bakımına gösterdiği titizlikle tanınan Kleopatra’nın emriyle üretildiği düşünülmekte. Önceleri Halep civarında üretilen bu sabun Haçlı Seferleri ile birlikte Avrupa’ya ulaştıktan sonra İspanya’nın Kastilya bölgesinde zeytinyağı ile üretilmeye başlandı ve günümüzde kullanılan adını kazandı" dedi.
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