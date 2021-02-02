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DHA
• 02 Şubat 2021 - 11:41 • Son Güncelleme:

Korona sürecinde kan sulandırıcı kullanımıyla ilgili merak edilenler

Kan sulandırıcı kullanımı, koronavirüs sürecinde en merak edilen konulardan oldu. Bunun sebebi Kovid-19'un özellikle tromboemboli denilen pıhtı atma, pıhtılaşmaya olan eğilimi artırması. Nöroloji ve Algoloji Uzmanı Prof.Dr. Derya Uludüz, "Özellikle koronavirüsün beyin tutulumu ve damarları etkilediğini biliyoruz. Bu yüzden de riskli olan grupta kan sulandırıcıları hep önerdik. Ancak herkes için değil" diyerek kimlerin kan sulandırıcı kullanıp kullanmaması gerektiğini detaylarıyla paylaştı. İşte detaylar...

DHA
• 02 Şubat 2021 - 11:41 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs geçirmiş ve yoğun bakımda yatmış hastaların risk grubunda olduğunu belirten Nöroloji ve Algoloji Uzmanı Prof.Dr. Derya Uludüz, "Hastaneye başvurmuş, hastanede yatmış hatta yoğun bakımda kalmış kişilerin riskleri çok daha yüksek.

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Burada basit bir kan tetkikiyle hangi hastaların kan, damar tıkanıklığı için riskli olduğunu ortaya koyabiliyoruz ve bu riskli hastaların da kan sulandırıcı kullanmaları gerektiğini sürekli olarak vurguladık" diye konuştu.

3Kan sulandırıcı kullananlar aşı olabilir mi

Kan sulandırıcı kullananlar aşı olabilir mi?

Prof.Dr. Derya Uludüz, "Aşı meselesinde 2 farklı soru aklımıza geliyor. Bunlardan bir tanesi 'Acaba halihazırda kan sulandırıcı kullanan kişiler aşı olacak mı? Olmaları gerekir mi? Bu sorunun cevabı: 'Evet, olmaları gerekiyor.'

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Ancak aşı vurulurken kan sulandırıcı kullanan kişilerin biraz daha dikkatli olması lazım. Nedir bu? Öncesinde mutlaka kan sulandırıcılarının doğru dozda olduğu, çok yüksek dozda olmadığının ortaya koyulması için bir kan tetkiki istiyoruz.

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Bu kan tetkikinde eğer aşırı dozda değilse aşıyı direkt olarak vurabiliriz. Doğru dozda olan hastalarda aşıyı vurmak çok önemli. Kan sulandırıcı kullanan kişilerin de aşılanması gerektiğini söylememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Prof.Dr. Uludüz  sözlerine şöyle devam etti: "Bir diğeri de 'Ben aşı vurulacağım, arkasından bu aşının bana getireceği bir problem var mı ve kan sulandırıcıyı koruyucu olarak almam gerekiyor mu?'  sorusu.

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İnaktif aşıda herhangi bir virüsün enfeksiyon yapma riski olmadığı için sonuçta ölü bir virüs veriliyor ve bağışıklık sisteminin uyarılması sağlanıyor.

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Herhangi hastalık yapıcı bir etkisi olmayacağı için mutlaka kan sulandırıcı kullanmak gerekmiyor. Kan sulandırıcıyı kullanmak için de canlı bir mikroba maruz kalsanız bile kanınızda bazı değerlere bakılarak riskiniz varsa kullanıyoruz.

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Yani Kovid geçiren her hastada kan sulandırıcı kullanmıyoruz. Bu yüzden aşıları kullanırken kan sulandırıcıyı tekrar kullanmanın bir mantığı yok" dedi.

10Kovid-19 geçirmeden aşı olunca kan sulandırıcı kullanmak gerekiyor mu

Kovid-19 geçirmeden aşı olunca kan sulandırıcı kullanmak gerekiyor mu?

Kovid-19 geçirmeden aşı olan öncelik grubundaki vatandaşların kan sulandırıcı kullanmaları gerekmediğini ifade eden Prof.Dr. Derya Uludüz, "Şimdi Kovid geçirmediniz ve aşı oldunuz. Arkasından kan sulandırıcı kullanmanız gerekmiyor. Kesinlikle gerek yok.

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Çünkü kan sulandırıcıların da unutmayın kullanırken etkisinden çok yan etkilerinin olabileceğini, biz tıkanma olmasın diye kullanırken tersine kanama riskinin olduğunu akılda tutmak gerekiyor.

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Yani her hastanın kan sulandırıcı kullanması gerekmediği gibi aşı sonrasında da kan sulandırıcıyı eklememize gerek yok. Eğer Kovid geçirmişseniz ve hali hazırda kan sulandırıcı kullanıyorsanız zaten biz Kovid geçiren hastalarda antikor oluşacağı için aşağı yukarı 3 aydan sonra aşının uygun olabileceğini söylüyoruz.

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Bizim kullanacağımız kan sulandırıcı da maksimum 1 ay ila 3 ay arasında. Yani 3 aydan sonra kesiyoruz zaten kan sulandırıcıyı. Bu yüzden kan sulandırıcı kullanmanın aşıyla çok bir bağlantısı yok" şeklinde konuştu.

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Korona sürecinde kan sulandırıcı kullanımıyla ilgili merak edilenler

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