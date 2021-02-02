DHA
• 02 Şubat 2021 - 11:41 • Son Güncelleme:
Korona sürecinde kan sulandırıcı kullanımıyla ilgili merak edilenler
Kan sulandırıcı kullanımı, koronavirüs sürecinde en merak edilen konulardan oldu. Bunun sebebi Kovid-19'un özellikle tromboemboli denilen pıhtı atma, pıhtılaşmaya olan eğilimi artırması. Nöroloji ve Algoloji Uzmanı Prof.Dr. Derya Uludüz, "Özellikle koronavirüsün beyin tutulumu ve damarları etkilediğini biliyoruz. Bu yüzden de riskli olan grupta kan sulandırıcıları hep önerdik. Ancak herkes için değil" diyerek kimlerin kan sulandırıcı kullanıp kullanmaması gerektiğini detaylarıyla paylaştı. İşte detaylar...
DHA
• 02 Şubat 2021 - 11:41 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs geçirmiş ve yoğun bakımda yatmış hastaların risk grubunda olduğunu belirten Nöroloji ve Algoloji Uzmanı Prof.Dr. Derya Uludüz, "Hastaneye başvurmuş, hastanede yatmış hatta yoğun bakımda kalmış kişilerin riskleri çok daha yüksek.
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Kovid-19 geçirmeden aşı olunca kan sulandırıcı kullanmak gerekiyor mu?
Kovid-19 geçirmeden aşı olan öncelik grubundaki vatandaşların kan sulandırıcı kullanmaları gerekmediğini ifade eden Prof.Dr. Derya Uludüz, "Şimdi Kovid geçirmediniz ve aşı oldunuz. Arkasından kan sulandırıcı kullanmanız gerekmiyor. Kesinlikle gerek yok.
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