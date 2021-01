Koronavirüs sürecinde vücut direncini artıracak öneriler

Bağışıklık için mikro besinleri içeren yiyecekler A vitamini: Havuç, lahana, biber, ıspanak, ton balığı ve yumurta.

C vitamini: Turunçgiller, çilek, mango, domates.

D vitamini: Balık, et, yumurta, süt ürünleri ve mantarlar.

E vitamini: Fındık, badem, ay çekirdeği.

Çinko: İstiridye, sakatat, peynir, yulaf ezmesi ve mercimek.

Demir: Et, baklagiller, susam ve darı.