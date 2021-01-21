Koronavirüs sürecinde vücut direncini artıracak öneriler

Doğal besinler tercih edilmeli Koronavirüse yakalandıktan sonra, belirtisi olsun ya da olmasın, her bireyin yiyecek içecek düzenine çok dikkat etmesi gerekmektedir. Hastalık süresince tüm besin ögeleri dengeli ve düzenli olarak tüketilmeli, doğal yiyecekler tercih edilmelidir.