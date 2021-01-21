• 21 Ocak 2021 - 09:46 • Son Güncelleme:
Koronavirüs sürecinde vücut direncini artıracak öneriler
Dünyada ve ülkemizde etkisi tüm hızıyla devam eden Covid-19 virüsünün neden olduğu hastalıkla mücadele edebilmek için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor. Bu dönemde vücut direncini artırmanın yolu ise doğru gıdalarla dengeli bir beslenme düzeninden geçiyor. Dyt. Merve Sır, koronavirüse yakalanan bireylere sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.
• 21 Ocak 2021 - 09:46 • Son Güncelleme:
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Doğal besinler tercih edilmeli
Koronavirüse yakalandıktan sonra, belirtisi olsun ya da olmasın, her bireyin yiyecek içecek düzenine çok dikkat etmesi gerekmektedir. Hastalık süresince tüm besin ögeleri dengeli ve düzenli olarak tüketilmeli, doğal yiyecekler tercih edilmelidir.
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Kilo verme sürecindeyken hastalığa yakalananların çok düşük kalorili ve eksik besin öğeleri bulunan diyetleri yapmaması gerekir. Özellikle tat ve koku duyusunun yok olması nedeniyle beslenme konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Özellikle tat duyusunun olmaması sebebiyle beslenme güçlüğü ortaya çıkmaktadır.
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Hastalık sürecinde tüm besin öğeleri dengeli şekilde tüketilmeli, bol sıvı alınmalıdır. Vücudun yaklaşık % 60’ını oluşturan su hayati öneme sahiptir. Su içmeyi engelleyen çay ve kahve tüketimi sınırlandırılmalı, uygun bitki çayları tercih edilmelidir. Yani vücuttan sıvı atmayı sağlayan diüretik etkili kafeinli içecekler hastalık süresince dengeli tüketilmelidir.
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Bağışıklık için mikro besinleri içeren yiyecekler
A vitamini: Havuç, lahana, biber, ıspanak, ton balığı ve yumurta.
C vitamini: Turunçgiller, çilek, mango, domates.
D vitamini: Balık, et, yumurta, süt ürünleri ve mantarlar.
E vitamini: Fındık, badem, ay çekirdeği.
Çinko: İstiridye, sakatat, peynir, yulaf ezmesi ve mercimek.
Demir: Et, baklagiller, susam ve darı.
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