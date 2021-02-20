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• 20 Şubat 2021 - 13:54 • Son Güncelleme:

Kusursuz ve güzel bir cilt için tüketmeniz gereken 6 besin

Işıl ışıl parlayan bebek gibi bir cilde sahip olmayı kim istemez... Ancak bunun için öncelikle yediğimiz, içtiğimiz şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor. Öyle besinler var ki cilt üzerindeki onarıcı, gençleştirici etkisiyle sizi şaşkına çevirebilir. Düzenli şekilde tüketildiğinde pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlayacak 6 besini, Uzman Estetisyen Leyla Biçiçi açıkladı

• 20 Şubat 2021 - 13:54 • Son Güncelleme:
11.Kırmızı dolma biber
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1.Kırmızı dolma biber

C vitamini açısından zengin olan kırmızı dolma biber de ciltteki kan akışını düzenleyen karoteonid mevcuttur. C vitamini cilt sağlığı açısından önemlidir. Bu vitamin yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır.

22.Ceviz

2.Ceviz

Çinko, cilt sağlığı ve özellikle akne problemi olanlar için önemli bir mineraldir. Akne, çoğu zaman çinko eksikliğinin göstergesidir. Çünkü cildin yağ üretimini ve akne üreten hormonları kontrol eder. Aknelerden korunmak ve hücre yenilenmesi için ceviz tüketilmelidir.

33.Ispanak

3.Ispanak

Cildin onarılmasını ve bakımını düzenleyen A vitaminidir. Yeterli derecede alınmadığında deri pullanması ve akne gibi sorunlar meydana gelir. Ispanak, A vitamini içeriği sayesinde antioksidan etkisi ile de cilt için kıymetli bir besindir.

44.Kereviz

4.Kereviz

Pürüzsüz bir cilt için kereviz iyi bir seçimdir. K vitamini deposu olan bu sebze kan akışını düzenler. Kan akışı tüm vücut için önemli olduğu gibi cilt sağlığı açısında da oldukça önemlidir.

55.Somon

5.Somon

Kuru, tahriş olmuş cilt veya ciltte oluşan siyah ve beyaz noktaların nedeni vücutta alması gereken yağ asitlerinin özellikle de Omega-3’ün eksikliğinden kaynaklanabilir. Yağ asitleri genelde cilt yapılandırması, nem içeriği ve esneklikten sorumludur.

66.Yumurta

6.Yumurta

Kalsiyum emilimini geliştiren, ciltte hücre gelişimini sağlayan, cildi nemlendiren ve besleyen D vitamini yumurta sarısında mevcuttur. Her gün 1 yumurta tüketmek, cilt sağlığı açısından da gereklidir.

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