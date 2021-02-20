• 20 Şubat 2021 - 13:54 • Son Güncelleme:
Kusursuz ve güzel bir cilt için tüketmeniz gereken 6 besin
Işıl ışıl parlayan bebek gibi bir cilde sahip olmayı kim istemez... Ancak bunun için öncelikle yediğimiz, içtiğimiz şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor. Öyle besinler var ki cilt üzerindeki onarıcı, gençleştirici etkisiyle sizi şaşkına çevirebilir. Düzenli şekilde tüketildiğinde pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlayacak 6 besini, Uzman Estetisyen Leyla Biçiçi açıkladı
• 20 Şubat 2021 - 13:54 • Son Güncelleme:
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1.Kırmızı dolma biber
C vitamini açısından zengin olan kırmızı dolma biber de ciltteki kan akışını düzenleyen karoteonid mevcuttur. C vitamini cilt sağlığı açısından önemlidir. Bu vitamin yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır.
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