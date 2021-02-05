• 05 Şubat 2021 - 13:25 • Son Güncelleme:
Maden suyu içmek için 5 önemli sebep ve bilinmesi gerekenler
Genellikle sodayla karıştırılan ancak sodaya nazaran içeriğinde kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi birçok mineral barındıran maden suyunun insan vücuduna ciddi katkıları vardır. Düzenli tüketildiğinde ise vücut ve cilt sağlığını destekler. Peki, maden suyu alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Maden suyunun faydaları nelerdir? Maden suyu tansiyonu nasıl etkiler? Hamilelikte maden suyu içmek doğru mu? Gıda Mühendisi Yasin Günaydın cevapladı
• 05 Şubat 2021 - 13:25 • Son Güncelleme:
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1-Böbrekte taş oluşumunu engeller
Maden suyu böbrek ve idrar yollarında taş oluşumunu önler. İdrar yolu enfeksiyonlarında özellikle bikarbonat, magnezyum ve kalsiyum içerikleri yüksek maden suları iltihabı geriletici etki gösterir.
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2-Safra kesesi ve pankreası destekler
Metabolizma üzerine etkisine bakıldığında maden suları özellikle sülfatlı olanlar, safra kesesi tembelliğinde yararlıdır ve pankreas fonksiyonlarını da desteklerler. Diyabette sodyum bikarbonatlı sular insülinin etkisini güçlendirir ve karbonhidrat metabolizmasını iyileştirir.
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