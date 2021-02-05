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• 05 Şubat 2021 - 13:25 • Son Güncelleme:

Maden suyu içmek için 5 önemli sebep ve bilinmesi gerekenler

Genellikle sodayla karıştırılan ancak sodaya nazaran içeriğinde kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi birçok mineral barındıran maden suyunun insan vücuduna ciddi katkıları vardır. Düzenli tüketildiğinde ise vücut ve cilt sağlığını destekler. Peki, maden suyu alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Maden suyunun faydaları nelerdir? Maden suyu tansiyonu nasıl etkiler? Hamilelikte maden suyu içmek doğru mu? Gıda Mühendisi Yasin Günaydın cevapladı

• 05 Şubat 2021 - 13:25 • Son Güncelleme:
11-Böbrekte taş oluşumunu engeller
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1-Böbrekte taş oluşumunu engeller

Maden suyu böbrek ve idrar yollarında taş oluşumunu önler. İdrar yolu enfeksiyonlarında özellikle bikarbonat, magnezyum ve kalsiyum içerikleri yüksek maden suları iltihabı geriletici etki gösterir.

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Ürolojik birçok hastalıkta böbrek fonksiyonlarını destekleme ve geliştirme amacıyla bol su içilmesi, özellikle de maden suyu içilmesi temel önlemlerdendir.

32-Safra kesesi ve pankreası destekler

2-Safra kesesi ve pankreası destekler

Metabolizma üzerine etkisine bakıldığında maden suları özellikle sülfatlı olanlar, safra kesesi tembelliğinde yararlıdır ve pankreas fonksiyonlarını da desteklerler. Diyabette sodyum bikarbonatlı sular insülinin etkisini güçlendirir ve karbonhidrat metabolizmasını iyileştirir.

43-Mideyi iyileştirir

3-Mideyi iyileştirir

Kronik mide mukozası iltihabında veya mide asidi fazlalığında yüksek bikarbonat içeren maden suları oldukça yararlıdır.

54-Kabızlığa iyi gelir

4-Kabızlığa iyi gelir

Günümüz insanının az su içme alışkanlığı, minerallerden yetersiz beslenme, hareket azlığı ve sedanter yaşam gibi özellikleri, sindirim sistemi rahatsızlıklarının başlıca nedenleridir.

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Bunların başında da kronik kabızlık gelir. Bu noktada sülfatlı maden suları tüketmek oldukça yararlıdır.

75-Cildi canlandırır, gençleştirir

5-Cildi canlandırır, gençleştirir

Maden suyu ucuz bir güzellik iksiridir. İçilen mineralli su cilde gerekli olan suyu ve sonuçta gerginliği ve pürüzsüzlüğü sağlayacaktır. Mineralli su yalnızca içildiğinde güzelleştirici değildir.

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Aynı zamanda dıştan sürüldüğünde de cildinizi canlandırır ve gençleştirir. Çünkü küçük kan damarlarını ve cilt kan dolaşımını uyarır.

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Bunun için mineralli suyu bir parça pamuğa emdirip yüzünüze ve boynunuza serpiştirerek birkaç dakika içinde cildinizin taze ve canlı görünüm almasını sağlayabilirsiniz.

10Bu faydaların yanı sıra maden suyu alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalarda bulunuyor. İşte bilinmesi gerekenler:

Bu faydaların yanı sıra maden suyu alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalarda bulunuyor. İşte bilinmesi gerekenler:

11Sodyum miktarına dikkat edin

Sodyum miktarına dikkat edin

Bazı maden suları yüksek oranda sodyum içerdiğinden dolayı eğer sıvı olarak gün içinde sadece maden suyu tüketiyorsanız bu fazla tuz alıyor olduğunuzun anlamına gelebilir.

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Çok fazla maden suyu içmek aynı zamanda yüksek tansiyon hastalarına da iyi gelmez. Bu yüzden günlük maden suyu tüketiminizi sınırlamalı veya düşük sodyumlu olanları tercih etmelisiniz.

13Hamilelikte tüketimini sınırlayın

Hamilelikte tüketimini sınırlayın

Hamileyken vücudunuzun susuz kalmaması için bolca su tüketmeniz gerekir. Doğal maden sularının içeriğinde tuz miktarı yüksek olduğundan hamilelik sürecinde maden suyunu ara sıra tüketmelisiniz.

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Çünkü maden suyu yüksek oranda tuz içerebildiğinden bu yüksek tansiyon gibi problemlere yol açabilir. Maden suyunu çok seviyorsanız sodyum diyetine uygun mineralli suları tercih etmelisiniz.

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