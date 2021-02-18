Geri Dön

Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerPüf Noktası Haberleri Mutfağınızı 10 dakikadan daha kısa sürede temizlemenizi sağlayacak 9 ipucu
• 18 Şubat 2021 - 17:41 • Son Güncelleme:

Mutfağınızı 10 dakikadan daha kısa sürede temizlemenizi sağlayacak 9 ipucu

Mutfak temizlemek sinir bozucu olabilir; özellikle meşgul bir kişi veya ebeveynseniz ve çocuklarınız her şeyi sürekli karıştırıyorsa... Size iyi bir haberimiz var: Kısa sürede ışıltılı ve mis gibi kokan bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Mutfak temizliğinde elinizi hafifletecek sağlıklı ipuçlarının bir listesini yaptık. Artık "Sonra burayı nasıl temizleyeceğim?" demeden yemek pişirmenin tadını çıkarabileceksiniz. İşte detaylar...-MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

• 18 Şubat 2021 - 17:41 • Son Güncelleme:
11.Mikrodalgayı buharla temizlemek için suyun içine limon koyun
ABONE OL

1.Mikrodalgayı buharla temizlemek için suyun içine limon koyun

Bir bardak suyu kaseye boşaltın ve 1 limonun suyunu kabuğuyla birlikte buna ekleyin. Mikrodalgayı 5 dakika yüksek güçte çalıştırın. Daha sonra mikrodalganın kapağını açmadan kaseyi orada 15 dakika bekletin.

2

Buhar, fırının içerisindeki kirleri yumuşatacak. Daha sonra bu kirleri temizle bir bezle silerek kolayca çıkartabilirsiniz.

32.Kokudan kurtulmak için portakal dilimlerini baharatlarla kaynatın

2.Kokudan kurtulmak için portakal dilimlerini baharatlarla kaynatın

Bir portakalı dilimleyin ve suyla birlikte bir tencereye koyun. Suyun portakalları kaplaması gerektiğini unutmayın.

4

Tencereyi ocağa koyun ve en sevdiğiniz baharatları ekleyin. Tarçın, hindistan cevizi ve karanfil en etkili olanlardır.

5

Ocağı açın ve istediğiniz kadar kaynatın. Sadece 5 dakika içinde havadaki ağır kokunun nasıl dağıldığını göreceksiniz. Üzerine su ekleyerek bu karışımı 2-3 kere daha kullanabilirsiniz.

63.Ahşapları parlatmak için limon yağı ve sirkeyi karıştırın

3.Ahşapları parlatmak için limon yağı ve sirkeyi karıştırın

Sprey şişesinin yarısını limon yağı ve diğer yarısını beyaz sirke ile doldurun. Bu karışımı püskürtün ve tüm ahşap yüzeyleri kuru bir mikrofiber havluyla silin.

7

Dolaplarınız kısa sürede pırıl pırıl parlayacak. Mikrofiber beziniz yoksa kağıt havlu da kullanabilirsiniz.

84.Yemek artığı kokusunu yok etmek için kahve serpin

4.Yemek artığı kokusunu yok etmek için kahve serpin

Kirli, tercihen kuru bulaşıkları lavaboya koyun ve üstüne birkaç kaşık kahve tozu serpin. Birkaç saniye bekleyin ve ardından kahveyi durulamadan bulaşığı yıkamaya başlayın.

9

Daha sonra da ılık suyla durulayın. Özellikle evde bulaşık sabununuz bittiyse bu yöntem sizin için daha da kurtarıcı olacak. Anında parlayan mis kokulu tabaklara, bardaklara sahip olacaksınız.

105. Rendenizi yarım limonla temizleyin

5. Rendenizi yarım limonla temizleyin

Bir limonu ikiye bölün ve limonun içinin göründüğü tarafla rendenizi ovalamaya başlayın.

11

İşiniz bittikten sonra da rendenizi güzelce ılık suyla durulayın ve işte karşınızda yeni alınmış gibi duran rendeniz!

126. Fırın lekelerinin üzerine tuz dökün

6. Fırın lekelerinin üzerine tuz dökün

Pişirmeyi bitirdiğinizde yani fırın henüz sıcakken fırınınızdaki lekelerin üzerine üzerine tuz serpip birkaç dakika bekleyin.

13

Tuz burada eriyerek fırınınızdaki canınızı sıkan bu lekeleri söküp atacak. Size sadece geride kalanları bez ile temizlemek düşüyor.

147.Blender bıçaklarını temizlemek ve keskinleştirmek için limon kullanın

7.Blender bıçaklarını temizlemek ve keskinleştirmek için limon kullanın

Bir veya iki limonu dörde bölün ve dilimleri buzlukta dondurun. Daha sonra donan dilimleri içine atın ve 1 ila 3 dakika blenderi çalıştırın.

15

Son olarak bıçakları bol su ile arınana kadar yıkayın. Blenderınızın bıçakları yeni aldığınızdaki gibi parlak ve keskin olacak.

168.Bulaşık makinenizi temizlemek için sirkeyi deneyin

8.Bulaşık makinenizi temizlemek için sirkeyi deneyin

Bir cam kaseyi 2 bardak sirke ile doldurun.İçerisinde bulaşık olmadan en yüksek sıcaklıkta bulaşık makinenizi çalıştırın! İşte hepsi bu...

179.Tencere ve tavalardaki inatçı su lekelerini çıkarmak için alüminyum folyo ve elma sirkesi kullanın

9.Tencere ve tavalardaki inatçı su lekelerini çıkarmak için alüminyum folyo ve elma sirkesi kullanın

Kuru bir tavaya biraz elma sirkesi dökün ve içini bir parça alüminyum folyo ile ovalayın.

18

Birkaç saniye ovaladıktan sonra kimyasal reaksiyon nedeniyle son derece normal olan siyah bir renk fark edeceksiniz. Bunu görünce biraz su ve bulaşık sabunu ile tavanızı yıkayın.

19

Ayrıca alüminyum folyonun paslanmaz çeliği çizip çizmeyeceği konusunda endişelenmeyin. Çelik kadar sert olmadığı için bu mümkün değil.

İLGİLİ PEMBENAR GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Mutfağınızı 10 dakikadan daha kısa sürede temizlemenizi sağlayacak 9 ipucu

Salatanızı lezzetlendirmek için hazırlayabileceğiniz 5 sos

Kastil sabunu düzenli kullanılırsa ciltte bunlar oluyor!

Evde burun tıkanıklığını açmanın basit ve kolay 9 yolu

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet