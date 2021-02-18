• 18 Şubat 2021 - 17:41 • Son Güncelleme:
Mutfağınızı 10 dakikadan daha kısa sürede temizlemenizi sağlayacak 9 ipucu
Mutfak temizlemek sinir bozucu olabilir; özellikle meşgul bir kişi veya ebeveynseniz ve çocuklarınız her şeyi sürekli karıştırıyorsa... Size iyi bir haberimiz var: Kısa sürede ışıltılı ve mis gibi kokan bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Mutfak temizliğinde elinizi hafifletecek sağlıklı ipuçlarının bir listesini yaptık. Artık "Sonra burayı nasıl temizleyeceğim?" demeden yemek pişirmenin tadını çıkarabileceksiniz. İşte detaylar...-MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 18 Şubat 2021 - 17:41 • Son Güncelleme:
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1.Mikrodalgayı buharla temizlemek için suyun içine limon koyun
Bir bardak suyu kaseye boşaltın ve 1 limonun suyunu kabuğuyla birlikte buna ekleyin. Mikrodalgayı 5 dakika yüksek güçte çalıştırın. Daha sonra mikrodalganın kapağını açmadan kaseyi orada 15 dakika bekletin.
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