• 19 Ocak 2021 - 13:45 • Son Güncelleme:
Sabah uyanınca tuvalete çıkmak için yapmanız gereken 7 şey
Sabahları tuvalete çıkarak güne devam etmenin vücut için pek çok faydası var. Ancak bu konuda sıkıntı yaşayan hatta dünyada kronik kabızlık çeken binlerce kişi bulunuyor. Uzmanlara göre dışkılama, günde 3 ila haftada en az 3 kere arasında değişkenlik gösterebilir ve bu süreç herkeste farklı işler. Burada önemli olan kişinin kendi düzeni içerisinde ne kadar istikrarlı olduğudur. Peki, bu istikrarı sağlamak mümkün mü? Aslında bunun için özel bir çaba harcamanıza gerek yok. Hazırsanız tuvalete rahat çıkmak için kolaylıkla hayata geçirebileceğiniz 7 püf noktasını açıklıyoruz… MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 19 Ocak 2021 - 13:45 • Son Güncelleme:
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1.Su için
Akşamları yeterince sıvı aldığınızdan emin olun. Philadelphia'daki Jefferson Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Aaron Martin, “Kalın bağırsaklarınızın temel işlevlerinden biri, vücudunuzun suyu emmesine yardımcı olmaktır.
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