Sağlıklı böbrekler için böbrek dostu 10 besin

Karnabahar Bu turpgiller sebzesi C vitamini (48,2 mcg / 100 g) bakımından yüksektir ve iyi miktarda folat (57 mcg / 100 g) ve lif (2 g / 100 g) içerir. Ayrıca, karaciğerin hücre zarlarına ve DNA'ya zarar verebilecek toksik maddeleri nötralize etmesine yardımcı olan indoller, glukozinolatlar ve tiyosiyanatlar gibi bileşiklere de sahiptir. Düzenli olarak tüketildiğinde karnabahar, antioksidan ve pıhtılaşma önleyici özelliklerinden dolayı iltihabı azaltabilir ve kolesterol seviyelerini düşürebilir.