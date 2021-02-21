• 21 Şubat 2021 - 14:30 • Son Güncelleme:
Sağlıklı böbrekler için böbrek dostu 10 besin
Sağlıklı bir böbrek, sağlıklı bir kalp kadar önemlidir. Böbrekler, atıkları ve fazla suyu filtreler, zararlı toksinleri vücuttan idrar şeklinde uzaklaştırır. Ek olarak, fasulye şeklindeki bu organlar, hayati hormonları salgılamaktan ve vücudunuzdaki elektrolitler ile diğer sıvıların dengesini korumaktan sorumludur. Böbrek sorunları idrara çıkma zorluğuna, göz çevresinde şişkinliğe ve ayaklarda ve ellerde şişmeye neden olabilir. Böbrek sorunları olan bir kişinin kalp hastalığına yakalanma riski de daha yüksektir. Bu yüzden sizler için optimal böbrek fonksiyonunu geliştirmeye yardımcı olan böbrek dostu yiyecekleri sıraladık. - PEMBENAR ÖZEL
• 21 Şubat 2021 - 14:30 • Son Güncelleme:
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Lahana
Lahana, böbreklerinize ciddi bir zarar vermeden önce serbest radikalleri parçalamaya yardımcı olan fitokimyasallarla doludur. Ayrıca, B6 vitamini (124 mcg / 100 g), C vitamini (36.6 mcg / 100 g) ve K vitamini (76 mcg / 100 g), lif (2.5 mg / 100 g) ve folik asit (43 mcg / 100 g) içerir.
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Balık
Balık, vücuttaki iltihabı azaltan ve böylelikle böbrekleri çeşitli hastalıklardan koruyan omega-3 yağ asitleri içerir. Ayrıca balık, yüksek kaliteli protein kaynağıdır. American Journal of Kidney Diseases'da yayınlanan 2008 tarihli bir araştırmaya göre, balık tüketimi, şeker hastalığı olan kişilerde idrarda anormal protein seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.
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Yumurta beyazı
Yumurta akı, düşük fosfor içeriği ve yüksek kaliteli proteini nedeniyle böbrek hastalığı olan kişilere önerilir. Yüksek kaliteli protein, böbreklerin düzgün çalışması için gerekli olan temel bir amino asit içerir. Ek olarak, yüksek kaliteli protein vücutta metabolize edildiğinde daha az atık ürün üretir.
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Zeytinyağı
Zeytinyağı kalbinize ve böbreklerinize iyi gelir. Bu yağ, oksidasyonu azaltan ve böbrek sağlığını destekleyen bir anti-enflamatuar yağ asidi olan harika bir oleik asit kaynağıdır. Ayrıca zeytinyağı, iltihaplanmayı ve oksidasyonu önleyen polifenoller ve antioksidan bileşikler bakımından zengindir.
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Soğan
Soğan, böbrekleri detoksifiye etmeye ve temizlemeye yardımcı olan güçlü antioksidanlarla doludur. Böylelikle birçok böbrekle ilgili sağlık sorununu önlemeye yardımcı olur. Potasyum oranı düşük olan soğan ayrıca vücudun yağları, proteinleri ve karbonhidratları metabolize etmesine yardımcı olan bir mineral olan krom içerir.
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Kırmızı dolmalık biber
Kırmızı dolmalık biberler kandaki toksik atıkları parçalamaya yardımcı olur ve bu nedenle böbrek sağlığına katkıda bulunur. Potasyum bakımından düşüktürler ve A, B6 ve C vitamini, folik asit ve lif bakımından zengindirler. Böbrek problemlerinden muzdarip olduğunuzda, genellikle potasyum alımınızı düşük tutmanız önerilir çünkü hasarlı böbrekler, potasyumu kanınızdan etkili bir şekilde filtreleyemeyebilir.
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Karnabahar
Bu turpgiller sebzesi C vitamini (48,2 mcg / 100 g) bakımından yüksektir ve iyi miktarda folat (57 mcg / 100 g) ve lif (2 g / 100 g) içerir. Ayrıca, karaciğerin hücre zarlarına ve DNA'ya zarar verebilecek toksik maddeleri nötralize etmesine yardımcı olan indoller, glukozinolatlar ve tiyosiyanatlar gibi bileşiklere de sahiptir. Düzenli olarak tüketildiğinde karnabahar, antioksidan ve pıhtılaşma önleyici özelliklerinden dolayı iltihabı azaltabilir ve kolesterol seviyelerini düşürebilir.
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Elma
Elma, lif ve antienflamatuvar özellikleri yüksek olduğundan böbrekleri detoksifiye etmek ve temizlemek için iyidir. Ayrıca elma, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olur ve böylelikle böbrek taşı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ek olarak, elma kolesterolü düşürmek, kalp problemlerine karşı korumak, kanser riskinizi azaltmak ve kabızlığı önlemeye yardımcı olmak için harikadır.
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