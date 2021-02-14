• 14 Şubat 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
Sindirim sistemini düzenli çalıştırmaya yardımcı basit ama etkili 9 yöntem
Kabızlık ya da ishal, karın bölgesinde meydana gelen kramplar, şişkinlik ve gaz... Dünyada milyonlarca insan bu can sıkıcı sorunlarla mücadele ediyor. Ancak şunu bilmemiz gerekiyor: Üstesinden gelmek için çözümü uzakta aramamalıyız. Nasıl mı? Mesela çok fazla lahana tükettiğimizde kramp ve gaz problemleri yaşayabiliriz. Bu, midemiz tarafından şekerin sindirilememesinden kaynaklanır. Ancak belirli yoga pozisyonları deneyerek veya sol tarafa dönük uyuyarak sindiriminizi kontrol altına alabilirsiniz. Bu ve bunun gibi pek çok ipucunu öğrenerek sindirim sisteminizi nasıl düzenleyeceğinizi merak ediyorsanız haberimiz size rehberlik edecek... MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
• 14 Şubat 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
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1.Sol tarafınıza dönerek uyuyun
Mide ve pankreas vücudun sol tarafında bulunur ve sindirim sisteminin bir parçasıdır. Bu tarafa dönerek yatmak, midenizdekilerin ince bağırsağa daha kolay geçmesini sağlar.
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2.Daha fazla lif içeren ve fermente yiyecekler tüketin
Lif, bağırsak hareketlerini düzenlemeye ve dengede tutmaya yardımcı olur. Yüksek lifli yiyeceklerin çoğu aynı zamanda şeker, yağ ve kalori bakımından da fakirdir ve bu nedenle genellikle daha sağlıklıdırlar. Yulaf, fasulyeler veya meyveler yüksek lif kaynaklarındandır.
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Yemek sırasında su içmenin iyi olmadığı düşüncesi de doğru değildir. Su sindirime yardımcı olarak yaşadığınız sancı dolu kabızlık günlerinize son verebilir! Ayrıca yemek sırasında su içmek, yediklerinizin miktarını da azaltabilir.
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