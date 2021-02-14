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• 14 Şubat 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:

Sindirim sistemini düzenli çalıştırmaya yardımcı basit ama etkili 9 yöntem

Kabızlık ya da ishal, karın bölgesinde meydana gelen kramplar, şişkinlik ve gaz... Dünyada milyonlarca insan bu can sıkıcı sorunlarla mücadele ediyor. Ancak şunu bilmemiz gerekiyor: Üstesinden gelmek için çözümü uzakta aramamalıyız. Nasıl mı? Mesela çok fazla lahana tükettiğimizde kramp ve gaz problemleri yaşayabiliriz. Bu, midemiz tarafından şekerin sindirilememesinden kaynaklanır. Ancak belirli yoga pozisyonları deneyerek veya sol tarafa dönük uyuyarak sindiriminizi kontrol altına alabilirsiniz. Bu ve bunun gibi pek çok ipucunu öğrenerek sindirim sisteminizi nasıl düzenleyeceğinizi merak ediyorsanız haberimiz size rehberlik edecek... MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

• 14 Şubat 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
11.Sol tarafınıza dönerek uyuyun
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1.Sol tarafınıza dönerek uyuyun

Mide ve pankreas vücudun sol tarafında bulunur ve sindirim sisteminin bir parçasıdır. Bu tarafa dönerek yatmak, midenizdekilerin ince bağırsağa daha kolay geçmesini sağlar.

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Ayrıca yiyeceklerin parçalanmasından sorumlu olan pankreas enzimlerinin salınımını da artırır. Sol tarafa dönerek uyumak, mide ekşimesi yaşama olasılığını da azaltır.

32.Daha fazla lif içeren ve fermente yiyecekler tüketin

2.Daha fazla lif içeren ve fermente yiyecekler tüketin

Lif, bağırsak hareketlerini düzenlemeye ve dengede tutmaya yardımcı olur. Yüksek lifli yiyeceklerin çoğu aynı zamanda şeker, yağ ve kalori bakımından da fakirdir ve bu nedenle genellikle daha sağlıklıdırlar. Yulaf, fasulyeler veya meyveler yüksek lif kaynaklarındandır.

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Diyetinize fermente yiyecekler de ekleyebilirsiniz. Bazı yoğurt türleri, bağırsaklarınıza iyi gelen bakterileri bünyesinde barındıran probiyotikler içerir.

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En yaygın olarak kullanılanlar, bazı sindirim problemlerini iyileştirebilen ve irritabl bağırsak sendromu belirtilerini hafifleten bifidobakteriler ve laktobasillerdir.

63.Sindirimi zor gıdalardan uzak durun

3.Sindirimi zor gıdalardan uzak durun

Hamburger, patates kızartması veya pizza gibi yağlı yiyecekler, vücut tarafından sindirilmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyarlar ve bu sebeple kendinizi saatlerce şişkin hissetmenize neden olurlar.

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Bu tür yiyecekler ayrıca mide gazı, kramp veya hazımsızlığı artırarak uğraştığımız şeylere odaklanamamıza da yol açar.

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Ancak dikkatli olun: Lahana gibi bazı sebzeler de mide tarafından sindirilemeyen kompleks bir şeker olan rafinoz içerdiğinden gaz sorunları yaratabilir. Bizden söylemesi!

94.Oturarak yemek yiyin

4.Oturarak yemek yiyin

Yürürken bir şeyler yemek, daha fazla besin tüketmemize yol açar çünkü porsiyonlarımızı kontrol edemeyiz ve midemiz daha hızlı boşalır. Oturarak yediğimizde ise kan dolaşımımız dengelenir.

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Yemek sırasında su içmenin iyi olmadığı düşüncesi de doğru değildir. Su sindirime yardımcı olarak yaşadığınız sancı dolu kabızlık günlerinize son verebilir! Ayrıca yemek sırasında su içmek, yediklerinizin miktarını da azaltabilir.

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Bağdaş kurup yemek yemenin de çok fazla faydası vardır. Bu pozisyonda yemek yediğimizde kan basıncımız düşer ve midemize olan baskı azaldığı için yediklerimizi daha kolay sindiririz.

125.Kabızlığa karşı su için

5.Kabızlığa karşı su için

Su, yediğimiz yiyeceklerin parçalanmasına yardımcı olur ve böylece vücut kendisi için gerekli besinleri daha iyi emer.

136.Her gün aynı saatte yemek yiyin

6.Her gün aynı saatte yemek yiyin

Bunu yapmak, 'iç saatinizi' ayarlar ve bu sayede vücudumuz sindirimin tam da ne zaman gerçekleşmesi gerektiğini bilir.

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Farklı farklı saatlerde yemek ise sağlık sorunlarıyla beraber gereksiz kilo alımına da sebep olur.

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Programınız çok yoğunsa öğünlerinizi önceden hazırlamaya çalışın ve ofiste aynı saatlerde yemek yiyin.

167.Meditasyon hemen

7.Meditasyon hemen

Stresliysek vücut baskıyı hissederek sindirimi yavaşlatır ve bu da şişkinlik, kramplar, hazımsızlık veya kabızlık ile sonuçlanır ya da tam tersi bir etki yaratarak sindirimi hızlanmasına ve sık sık tuvalete gitmeye neden olur.

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Çok fazla stres altında olduğumuzda iştahımızda bir artış veya azalma olabilir. Bunların hepsi sağlığımız için büyük tehditlerdir, bu yüzden meditasyon yaparak kendinizi sakinleştirin. Süpermen olmaya çalışmadan yapmanız gerekenleri yapın çünkü sağlığınız her şeyden daha önemli!

188.Farklı yoga pozisyonları deneyin

8.Farklı yoga pozisyonları deneyin

Yoga, belirli bir bölgedeki dolaşım hızını artırıcı etkiye sahiptir. Siz de sindirim sürecine yardımcı olmak adına rutininize her gün 15 dakika esneme hareketi ekleyebilirsiniz.

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Örneğin, bir dizinizi yukarı kaldırdığınız ve vücudunuzun üst kısmını büktüğünüz Marichyasana duruşu, temel besinlerin gıdalardan emilmesine yardımcı olur; karaciğer ve böbrekler gibi abdominal bölgedeki organları uyarır ve beyni yatıştırır.

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Ayakta durup öne doğru eğilerek yapılan Uttanasana pozisyonu da pek çok faydası olan terapötik bir pozisyondur. Sindirim sistemimizdeki organların dolaşımını uyarırken karın bölgesine baskı uygular. Aynı zamanda vücut için de çok rahatlatıcıdır.

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Sabah saatleri yoga için mükemmel bir zamandır ancak bu pozisyonları yemekten hemen sonra uygulamaya çalışmayın. Aksi takdirde kendinizi kötü hissedebilirsiniz.

229.4-7-8 derin nefes alma yöntemini uygulayın

9.4-7-8 derin nefes alma yöntemini uygulayın

İştahınızı kontrol altına almak, uyku düzeni sağlamak, anksiyetinizi hafifleterek duygusal tepkilerinizi kontrol etmek mümkün! Yapmanız gereken tek şey ise şu:

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Burnunuzdan nefes alın ve bu esnada 4’e kadar sayın. Nefesinizi 7 saniye kadar tutun ve sonra vücudunuzu serbest bırakın. Nefesinizi verirken üfler gibi verin ve bu esnada 8’e kadar sayın. İşte bu kadar!

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Vücudunuzun size anlatmaya çalıştıklarını dinlemeyi ise unutmayın. Şiddetli kramplar, mide ağrısı veya yoğun şişkinlik gibi belirtiler birkaç gün devam ederse mutlaka bir uzmana başvurun.

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