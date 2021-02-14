Sindirim sistemini düzenli çalıştırmaya yardımcı basit ama etkili 9 yöntem

7.Meditasyon hemen Stresliysek vücut baskıyı hissederek sindirimi yavaşlatır ve bu da şişkinlik, kramplar, hazımsızlık veya kabızlık ile sonuçlanır ya da tam tersi bir etki yaratarak sindirimi hızlanmasına ve sık sık tuvalete gitmeye neden olur.