Şişkinlikten kurtulmanın kolay yolları

Sık kullanılan antibiyotikler ve ilaçlar da bağırsak mikrobiatasını bozarak iyi bakterilerin azalmasına ve kötü bakterilerin artmasına, sonuçta bağırsaklarda aşırı gaz oluşumuna neden olur. Bazen de mide, bağırsak, safra kesesi, karaciğer, pankreas ve diğer iç organ hastalıkları da şişkinliğe neden olur. Yani ciddi bir hastalığın ilk belirtisi de olabilir. Bağırsakta gaz, iştahsızlık ve kilo kaybı varsa, kötü bir hastalığın olup olmadığı, mutlaka araştırılmalıdır.