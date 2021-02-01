• 01 Şubat 2021 - 13:39 • Son Güncelleme:
Tek doz aşı koronavirüse karşı korumada yeterli mi?
Koronavirüs aşısının türüne göre değişmekle birlikte yüzde 65 ile yüzde 98 oranında koruduğu ve mikroorganizmanın vücuda alınsa bile hastalığın oluşmayacağı öngörülüyor. İlk doz aşı olunduktan sonra aradaki 1 aylık sürede tam koruyuculuk olmadığı için virüs kapma ihtimalinin olduğunu belirten uzmanlar, vücutta az bir miktar hücrenin virüsü tanıyor olacağı için hastalığın hafif geçeceğini ifade ediyor. Uzmanlar, aşı yapıldıktan sonra kişinin hasta olarak değerlendirilmeyeceğini ve PCR testi yapılması halinde sonucun negatif olacağını vurguluyor. Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, aşının virüse karşı etkileri ve gerekliliği ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.
• 01 Şubat 2021 - 13:39 • Son Güncelleme:
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Virüs kapılsa da hafif geçirilmesi bekleniyor
Aşının türüne göre değişmekle birlikte aşı olduktan sonra yüzde 65 ile yüzde 98 oranında koruma sağladığını belirten Dr. Songül Özer, “Mikroorganizma vücuda alınsa bile hastalığın meydana gelmeyeceğini öngörüyoruz.
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Aşı olanların süper taşıyıcı olma ihtimali bulunmuyor
Süper taşıyıcılığın farklı bir kavram olduğunu ifade eden Dr. Songül Özer, “Vücutta çok fazla mikroorganizma olsa da o mikroorganizmanın nasıl bir özelliğe sahip olduğu önemli. Aşıdan sonraki mikroorganizmalar hastalık üretme yeteneği ortadan kaldırılmış virüslerdir. O yüzden süper taşıyıcı olduklarını düşünmelerine gerek olmadığını söyleyebiliriz” diye konuştu.
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