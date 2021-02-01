Tek doz aşı koronavirüse karşı korumada yeterli mi?

Eğer aşılıysak daha hızlı ve daha güçlü yanıt verebiliyoruz. Gerçek hastalık etkeni aşı olduğumuz halde vücudumuza girebilir ama onu ortadan kaldırmamız kesinlikle çok daha büyük bir ihtimal olur. Çok daha güçlü ve hızlı bir antijenik yapı için aşı oluyoruz.”