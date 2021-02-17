• 17 Şubat 2021 - 16:39 • Son Güncelleme:
Uyumadan önce bunları yiyin! Daha rahat uyumanızı sağlayacak 8 besin
Çok yorgunsunuz ama bir türlü uyuyamıyor musunuz? Uykusuzluk, sağlık sorunlarından beslenme alışkanlığına kadar birçok nedenden kaynaklı olabilir. Özellikle akşam uyumadan önce yediğiniz birçok yiyecek farkında olmadan sizi uyutmayabilir. Peki, uykusuzluğu düzeltecek ve daha iyi uyumanızı sağlayacak yiyecekler nelerdir? İşte uykusuzluğa iyi gelen ve daha rahat uyumanızı sağlayacak 8 besini sizin için açıkladık.
• 17 Şubat 2021 - 16:39 • Son Güncelleme:
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MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
1. Somon
Yağlı balıklar arasında somon, omega 3 yağ asitleri ve D vitamini bakımından zengindir. Bu iki vitamin uykusuzluk tedavisinde oldukça faydalıdır. Çünkü daha fazla serotonin üretmeye yardımcı olurlar.
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Daha spesifik olarak, D vitamini eksikliği olan kişilerin uyku problemi yaşamaya daha yatkın olduğu bulunmuştur. Bu yüzden özellikle yabani somon en zengin D vitamini kaynaklarından biridir. Çiftlik somonu ise yabani somona göre daha az faydalıdır. Eğer somon yiyecekseniz yabani somon tercih etmelisiniz.
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