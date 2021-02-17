Uyumadan önce bunları yiyin! Daha rahat uyumanızı sağlayacak 8 besin

Daha spesifik olarak, D vitamini eksikliği olan kişilerin uyku problemi yaşamaya daha yatkın olduğu bulunmuştur. Bu yüzden özellikle yabani somon en zengin D vitamini kaynaklarından biridir. Çiftlik somonu ise yabani somona göre daha az faydalıdır. Eğer somon yiyecekseniz yabani somon tercih etmelisiniz.