Uzmanı uyardı: Vitamin ve mineral değerlerine dikkat!

Bu kadar çok ve hayatı tehdit eden hastalığa neden olduğu için de obez kişilere kilo vermelerinin önerildiğini, diyetle, sporla zayıflayamayan kişiler için obezite cerrahisinin önemli bir alternatif yöntem haline geldiğini kaydeden Prof. Dr. Bahçeci, "Obezite cerrahisi başta tüp mide olmak üzere gittikçe daha sık yapılan bir cerrahi işlem olarak karşımıza çıkmaktadır.