• 06 Şubat 2021 - 11:44 • Son Güncelleme:
Uzmanlar açıkladı! Uykusuzluğa iyi geliyor
Uykusuzluk problemi yaygın olarak görülen ve kişinin günlük hayatını olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Diyetisyen Salih Gürel, uykusuzluğa iyi gelen ve birçok faydası bulunan pırasa hakkında bilgi verdi.
• 06 Şubat 2021 - 11:44 • Son Güncelleme:
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Pırasa sebzesi, zambakgiller familyasından gelmektedir. Pırasa, Akdeniz ikliminde yetişen bir besin kaynağıdır. Her mevsim yetişme özelliğine de sahiptir ancak kış aylarında yetişen önemli bir sebze olarak bilir ve daha çok tüketiriz.
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Pırasa yoğun bir mineral havuzuna sahip olduğu için gece yatmadan önce tüketildiği zaman uyku hissinizi arttırmış olur. Bol mineral içerdiği için beyin uyuşarak uyku haline geçmesine uyku düzensizliklerini ortadan kaldırmaya yardımcıdır. Ayrıca psikolojik rahatsızlıkları olanların sakinleştirilmesi konusunda da yardımcı olur.
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